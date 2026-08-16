8 Pokémon mit schlimmen Schicksalen, denen selbst das Pokémon Center nicht mehr helfen konnte

Der Turm in Lavandia oder das Haus der Erinnerungen in der Alola-Region sind Ruhestätten für Pokémon. Sie beweisen, dass die Taschenmonster endgültig sterben können. MeinMMO hat euch die krassesten Schicksale aufgelistet.

Was wird hier aufgelistet? Auch in der Pokémon-Welt gibt es den endgültigen Tod. Die Taschenmonster können an Altersschwäche, Krankheiten oder Verletzungen sterben. Es gibt auch äußerst brutale Tode, da die Monster sich im Kampf beweisen müssen.

Leider kommt es im Anime, Manga und in den Videospielen zu Fällen, die wir keinem Taschenmonster wünschen würden. MeinMMO hat euch die tragischen Schicksale von Pokémon aufgelistet, bei denen Schwester Joy und Chaneira nicht mehr viel helfen können.

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Zwei wilde Magmars einfach zermalmt

Wo? Manga zu Pokémon Adventures, Kapitel 23

Manga zu Pokémon Adventures, Kapitel 23 Was passiert? Zersplittern in Einzelstücke

Zwei wilde Magma setzen das Museum in Memorial City in Brand. Der Protagonist Rot stellt sich gemeinsam mit dem Boss von Team Rocket, Giovanni, gegen die beiden wilden Magma. Zu dem Zeitpunkt weiß er allerdings noch nicht, was Giovanni für ein Fiesling ist.

Rot besiegt die beiden Magma mit seinem Sandan und setzt sie außer Gefecht. Er weigert sich, weiter auf die beiden besiegten Magma einzuschlagen, und zieht weiter. Das wollen die wilden Magma ausnutzen und ihn hinterher angreifen.

Giovanni jedoch bemerkt das Treiben der beiden Magma und setzt dem ein Ende. Er schickt sein Austos vor, sodass die beiden Pokémon auf der Stelle einfrieren. Daraufhin zermalmt er ihren gefrorenen Körper in einzelne Stücke.

Das grausame, riesige Alpollo tötet sich selbst

Wo? Manga zu The Electric Tale of Pikachu, Kapitel 4

Manga zu The Electric Tale of Pikachu, Kapitel 4 Was passiert? Selbstzerstörung durch Explosion

Black Fog ist im Manga ein riesiges uraltes Alpollo, das seit Jahrhunderten in Kanto sein Unwesen treibt. Das Monster raubte Arenaleiterin Sabrina, als sie noch ein kleines Mädchen war, all die Lebenskraft ihrer Pokémon und tötete sie dadurch. Seitdem hegte sie einen tiefen Hass auf das Monster.

Sabrina begegnet Black Fog, wird aber besiegt, weil Apollo ihre Seele absaugt. Ash und Rocko beschließen, das Pokémon im Lavandia-Turm aufzusuchen und die Bestie endgültig zu vernichten. Sie lassen einen riesigen Pokéball anfertigen, um das gigantische Pokémon zu fangen.

Leider schafft es Black Frog, sich wieder aus dem Pokéball zu befreien mit der Attacke Explosion. Ash probiert es ein allerletztes Mal mit einem Hyperball, um es endgültig zu fangen. Doch Black Fog ist zu stolz, um sich fangen zu lassen, und fasst den Entschluss, dass es lieber sterben möchte, als sich einem Menschen zu unterwerfen. Deshalb setzt es mit seiner allerletzten Lebensenergie die finale Explosion ein.

Doch etwas Gutes hat es: Durch seine Selbstzerstörung bekommt Sabrina ihre Seele wieder und sie wacht aus dem Koma auf.