Aion 2: Makro – Dieser Trick steigert sofort euren Schaden, während ihr nur 2 Tasten gedrückt haltet

Aion 2 bietet ein sehr schnelles Action-Kampfsystem, bei dem ihr mehrere Skills mit nur einer Taste auslösen könnt. MeinMMO hat einen Trick für euch, der euch die Kämpfe nicht nur weiter vereinfacht, sondern auch für mehr Schaden sorgt.

Was ist das für ein Trick? Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass ihr im Skill-Menü von Aion 2 mehrere Angriffe mit einem Platz eurer Fähigkeitenleiste verknüpfen könnt. Ihr stapelt diese wie ein Turm aufeinander und arbeitet die Angriffe dann per Tastendruck nacheinander ab. Die Fähigkeit ganz unten hat dabei die höchste Priorität, es folgt der Skill darüber und so weiter.

Das ist bereits recht komfortabel, hat aber zwei Nachteile:

Ihr müsst die entsprechende Taste manuell immer wieder und wieder drücken

Euer Spam-Angriff ohne Abklingzeit lässt sich auf diese Art nicht optimal zwischen die aktiven Skills mit Abklingzeit einweben

Unser Trick nimmt sich genau diesen beiden Nachteilen an! Dafür müsst ihr zuerst in den Optionen unter „Tasten-Einstellungen“ / „Allgemein“ / „Gameplay“ eine Taste für „Fäh–Makros“ definieren, beispielsweise die rechte Maustaste.

Hier könnt ihr in den Optionen die Tastenbelegung für euer Makro definieren.

Wechselt dann ins Skill-Menü und wählt oben rechts „Fäh.-Makros“ aus (über euren aktiven Skills). Klickt dort auf „Makro hinzufügen“, dann auf das Symbol und wählt schließlich in der sich so öffnenden Fähigkeitsleiste einen Platz aus, mit dem ihr bereits mehrere Skills verknüpft habt.

Wenn ihr jetzt eure Makro-Taste drückt, beispielsweise die rechte Maustaste, arbeitet ihr erneut die Skills von unten nach oben ab. Der neue Vorteil durch das Makro: Ihr müsst die Taste nicht immer wieder und wieder drücken, sondern könnt sie einfach gedrückt halten. Zudem lassen sich weitere Skills auf anderen Plätzen der Fähigkeitseleiste zu dem Makro hinzufügen.

Das Makro-Feature ist recht unscheinbar, hilft aber ungemein, wenn ihr leicht hohen Schaden in Aion 2 verursachen möchtet.

Wie sorgt das für mehr Schaden? Wer in Aion 2 maximalen Schaden verursachen möchte, muss sich eigentlich mit dem vorzeitigen Abbruch von Skill-Animationen und dem Einweben des Basisangriffs in die Rotation beschäftigen. Klingt nach Profi-Gameplay für Minmaxer, lässt sich durch die Makros aber auch von jedem Gelegenheitsspieler leicht umsetzen.

Den Animationsabbruch vollführt ihr nämlich durch euren Basisangriff, den ihr standardmäßig über die linke Maustaste aktiviert. Das Einzige, was ihr jetzt noch wissen müsst: Ihr könnt sowohl euren Basisangriff als auch euer Makro parallel wirken, indem ihr beide Tasten gleichzeitig (!) einfach gedrückt haltet.

In dem Fall arbeitet euer Charakter eure grundsätzliche Skill-Prioritätenabfolge des Makros ab, webt zwischendrin aber immer wieder eure Basisattacke mit rein. Das sorgt für höheren Schaden, obwohl ihr eigentlich nur 2 Tasten gedrückt haltet.

MACHT NICHT DIESEN FEHLER! Theoretisch könnt ihr den Basisangriff direkt mit ins Makro packen und nur noch eine Taste gedrückt halten. Das sorgt unterm Strich aber für einen Schadensverlust, weil das Spiel in der automatisierten Angriffsabfolge seltener die Basisattacke einstreut. Die effizientesten Animationsabbrüche bekommt ihr nur, wenn ihr euren Basisangriff über die linke Maustaste extra auslöst.

Wie all das in Videoform aussieht, zeigt euch der YouTuber Grobs in seinem Guide, schaut dort gern mal vorbei.

Video starten Aion 2 startet – Diese 26 Dinge solltest du zum Zocken wissen Autoplay

So baut ihr euch ein Makro für den Einstieg

Was sollte in mein Makro rein? In euer Makro sollten alle Skills, die ihr nicht situativ, sondern so oft wie möglich nutzen möchtet. Dabei entscheiden Faktoren wie eure Angriffsgeschwindigkeit, Abklingzeiten von Skills und die Skill-Level darüber, wie effizient euer Makro am Ende ausfällt.

Konzentriert euch anfangs daher auf ein, maximal zwei Makros, und packt nur Skills rein, die ihr sofort nutzen möchtet, sobald sie bereit sind.

Der Skill mit der höchsten Priorität kommt nach ganz unten. Darüber folgt der zweitwichtigste Skill, dann der drittwichtigste und schließlich der viertwichtigste Skill. WICHTIG: Packt keine Skills ohne Abklingzeit auf die unteren Plätze. In dem Fall würde jeder Skill darüber nie zum Einsatz kommen, weil das Spiel den von euch höher priorisierten Angriff ohne Abklingzeit pausenlos einsetzen würde.

Mit der richtigen Positionierung nutzt ihr hingegen eure stärksten Skills mit Abklingzeit, sobald sie bereit sind. Laufen alle Abklingzeiten, wechseln sich euer Basisangriff und die zweite Spam-Attacke von Position 3 oder 4 ab, bis die nächste Abklingzeit abgelaufen ist. Dank des Makros durchlauft ihr diese Rotation unendlich lange, indem ihr einfach die linke Maustaste und die Makro-Taste gedrückt haltet. Simpler geht es eigentlich nicht.

Makro-Beispiele für alle Klassen findet ihr im Folgenden:

Grobs hat bereits viel Zeit mit Aion 2 verbracht und auf YouTube Starter-Makros für alle Klassen empfohlen. So könnt ihr diese leicht nachbauen und früh einen spürbaren DpS-Schub erreichen.

Alle anderen Skills, etwa Mobilitätsmanöver, wichtige Buffs/Debuffs oder Notfallzauber, packt ihr auf extra Tastenkürzel, um diese bei Bedarf gezielt nutzen zu können. Diese situativen Fähigkeiten würden jedes Makro nur unnötig vollstopfen und verschlechtern.

Was haltet ihr vom Skill-System des Spiels? Hat euch dieser Guide geholfen? Habt ihr weitere Tipps für den Gebrauch von Makros oder wenn es um die Maximierung von Schaden geht? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Alle weiteren, allgemeinen Infos zum neuen MMORPG von NCSoft findet ihr hier: Release, Beta, Plattformen, Klassen und mehr in der Übersicht von Aion 2