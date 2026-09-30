WoW Forever bringt eine Quest aus The Burning Crusade – aus einem guten Grund

Ein besonderer Inhalt aus The Burning Crusade schafft es auch nach WoW Forever. Eine Quest, die sonst viele vermisst hätten.

World of Warcraft Forever soll auf dem Stand von Classic bleiben und diese Welt dann permanent erweitern. Das heißt eigentlich, dass Inhalte aus The Burning Crusade und späteren Erweiterungen nicht in Forever erscheinen dürften. Doch für eine Quest machen die Entwickler eine Ausnahme – denn es ist eine Mission, die vielen Spielerinnen und Spielern am Herzen liegt.

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Um welche Quest geht es? Die Rede ist von der Quest „Kyle wird vermisst!“ („Kyle’s gone missing!“). Das ist eine Quest, die zwar erst mit The Burning Crusade eingeführt wurde, aber im Startgebiet der Tauren spielt – in Mulgore. Die Quest ist relativ simpel aufgebaut. Der Tauren Ahab Weizhuf möchte, dass ihr seinen verschwundenen Hund Kyle findet und mit Fleisch füttert. Als Belohnung gibt es lediglich ein paar Kupfer und ein wenig Erfahrungspunkte.

Das ist eine Quest, die wohl vielen Unwissenden kaum in Erinnerung bleiben dürfte.

Ein Tauren erinnert an ein Kind, das WoW geliebt hat

Warum ist die Quest so besonders? Die Quest ist in der Community so beliebt, weil hinter ihr eine bittersüße Geschichte steckt. Der Grund, warum Ahab Weizuhuf nämlich in Mulgore anzutreffen ist, geht auf eine Aktion des „Make-a-Wish“-Programms zurück. Dieses Programm erfüllt Kindern, die zumeist an unheilbaren Krankheiten leiden, einen besonderen Wunsch.

Ahab Wheathoof findet ihr in Mulgore – bald auch in WoW Forever. (Bildquelle: wowhead)

Ahab wurde nämlich vom todkranken Jungen Ezra Chatterton eingesprochen und auch die Quest von ihm vorgeschlagen. Denn im Zuge des Make-a-Wish-Programms wurde Ezra im Jahr 2007 einen Tag zu Blizzard eingeladen. Dort bekam er nicht nur eine umfangreiche Führung, sondern durfte sich eben mit dieser Quest auch im Spiel verewigen. Die Suche nach dem Hund Kyle ist eine Anspielung auf Ezras tatsächlichen Hund, der ebenfalls Kyle hieß.

Der Tauren Ahab wurde von Kyle eingesprochen und benutzt noch bis heute (im modernen WoW) genau diese Stimmaufnahmen.

Ezra war auch der weltweit erste Spieler, der das Reittier „Aschen von Al’ar“ erhielt – denn Blizzard schenkte es ihm einfach.

Im Jahr 2008 erlag Ezra dann seiner Erkrankung im Alter von 12 Jahren. Seine Erinnerung in World of Warcraft blieb bestehen. Daher finden es viele nur angebracht, dass sein Denkmal für die Ewigkeit auch in Forever existiert.

Alle, die diese Geschichte kennen, erinnern sich immer wehmütig an Ezra, wenn sie die Quest in Mulgore spielen. Aus diesem Grund ist auch vielen aufgefallen, dass die Quest in WoW Forever nicht vorhanden ist – etwas, das Blizzard beheben will, wie sie angekündigt haben.

Was haltet ihr davon, dass Blizzard diese Quest in World of Warcraft Forever bringt? Ist das eine schöne Sache, dass diese Erinnerung auch in der neuen Version weiterlebt? Und sollte Blizzard das auch bei anderen Quests und Gedenkstätten so handhaben, die Teil der klassischen Welt wurden?

Ein paar Änderungen bringt WoW Forever ohnehin – das Gruppenspiel wird viel lohnenswerter.