GTA 6: Neue Infos und erste Screenshots von Game Informer sind da – Alle News im Ticker

Das englische Magazin Game Informer stellt heute, am 29. September 2026, neue Informationen rund um GTA 6 vor. Wir begleiten euch durch den Abend und erklären, wann es losgehen soll.
Was sind das für neue Informationen? Das englischsprachige Magazin Game Informer hat bereits am Freitag, dem 25. September 2026, sein neues Cover für eine neue Ausgabe des Magazins veröffentlicht und verkündet, dass die heutige Cover-Story GTA 6 thematisieren soll. Offizielle Informationen soll es am 29. September 2026 geben.
Wir begleiten für euch den Abend und halten euch auf dem Laufenden.
Dienstag, 29.09.2026
18:45 Uhr
Neue Infos aus dem Artikel, die auf Reddit geteilt wurden: GTA 6 hat wohl über 170 verschiedene Tierarten ingame, darunter mehr als 60 verschiedene Vogelarten, mehr als 30 Landsäugetiere, verschiedene Fische und Reptilien. Dazu gehören etwa Flamingos, Pelikane und Alligatoren.
Dienstag, 29.09.2026
18:35 Uhr
Game Informer ist total überlastet, entweder bekommen wir Fehler 404 oder einfach den Hinweis, dass die Seite “Rate Limited” sei und daher nicht erreichbar ist. Die App funktioniert bei uns übrigens ebenfalls nicht.
Immerhin ist die Community fleißig: Insgesamt gibt es jetzt 8 Screenshots, die ihr euch auf Reddit ansehen könnt.
Dienstag, 29.09.2026
18:27 Uhr
Der erste Screenshot ist live, unter anderem auf Reddit ist dieser jetzt sichtbar.
Dienstag, 29.09.2026
18:24 Uhr
Laut Game Informer ist die digitale Version für GTA 6 jetzt online!
Dienstag, 29.09.2026
18:15 Uhr
Derzeit ist bei Game Informer die Subscribe-Seite down und wir bekommen eine Fehlermeldung. Der Rest der Webseite scheint aber bei uns zu funktionieren. Warten wir es ab, wie es in 45 Minuten aussieht, wenn 19 Uhr ist. Dann soll es nämlich wirklich Infos geben. Hoffen wir mal, dass sich die Warterei auch lohnt.
Dienstag, 29.09.2026
18:01 Uhr
Es ist 18 Uhr. Kurzzeitig war bei uns die Webseite von Game Informer down. Mittlerweile funktioniert sie wieder. Scheinen wohl einige auf eine GTA-Cover-Story um 18 Uhr gehofft zu haben. Dürfte dann gegen 19 Uhr noch einmal ähnlich schlimm werden.
Wir halten euch auf dem Laufenden.
Dienstag, 29.09.2026
17:55 Uhr
Laut X.com soll die November-Ausgabe mit GTA 6 als Cover-Story nicht kostenlos in der App verfügbar sein. Zumindest sagt das ein Support-Mitarbeiter von Game Informer in einer E-Mail. Wir sind uns nicht sicher, was das bedeutet: Entweder ist die gesamte Ausgabe hinter der Paywall oder zumindest die Cover Story ist frei verfügbar.
Es bleibt spannend. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Dienstag, 29.09.2026
17:50 Uhr
Wie komme ich an die Informationen? Derzeit gibt es laut verschiedener Hinweise zwei Optionen:
- Entweder ihr abonniert das Print-Abo (139,99) oder das Digitale Abo (89,99) bei Game Informer, um an den Artikel heranzukommen.
- Oder ihr installiert euch die Game Informer App auf dem Handy, erstellt euch einen Account und loggt euch dort ein und könnt dann angeblich den Artikel kostenlos über die App lesen.
Wichtig ist, dass weder Game Informer noch Rockstar diese Informationen bestätigt haben. Offiziell wissen wir nur: Heute, am 29. September 2026, kommt eine Cover-Story zu GTA 6
Dienstag, 29.09.2026
17:40 Uhr
Der große Andrang ist auch dadurch zu erklären, weil es heißt, dass man sich über die App den GTA-6-Artikel kostenlos ansehen könne, heißt es zumindest auf Reddit.
Zum aktuellen Zeitpunkt ist die App auf jeden Fall bei uns überlastet. Vermutlich tummeln sich unter den echten Nutzern auch hunderte Bots.
Dienstag, 29.09.2026
17:25 Uhr
Die App hat gegenwärtig wohl Probleme mit dem großen Andrang neugieriger GTA-Fans. Es kommt zu langen Ladezeiten, teilweise öffnen die Artikel gar nicht. Einige Nutzer bekommen die Fehlermeldung, dass sie offline seien.
Die Desktop-Website hat derweil keine Probleme. Artikel öffnen schnell und zuverlässig.
Dienstag, 29.09.2026
17:20 Uhr
Die Anmeldung in der App scheint sich langsam zu beruhigen. Wir konnten uns nach mehreren Versuchen nun erfolgreich anmelden und einen Blick auf die Inhalte werfen.
Wie erwartet ist der GTA-Artikel allerdings noch nicht online.
Dienstag, 29.09.2026
17:15 Uhr
Wenn ihr aktuell versucht, euch bei der App von Game Informer anzumelden, kann es sein, dass ihr an einem Lade-Symbol gefolgt von einer Fehlermeldung hängenbleibt. Dort heißt es dann, etwas sei schiefgelaufen.
Dienstag, 29.09.2026
17:10 Uhr
Gerüchten zufolge soll der Artikel in der offiziellen App von Game Informer (via Google Play & App Store) kostenlos lesbar sein. Um dort Artikel zu lesen, müsst ihr euch jedoch mit einer E-Mail-Adresse anmelden.
Dienstag, 29.09.2026
17:00 Uhr
Wann es genau losgehen wird, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass es heute Abend eine Cover-Story von Game Informer geben soll. Um wie viel Uhr genau ist derzeit noch unklar. Auf Reddit heißt es 19 Uhr abends. Das ist aber keine Garantie, dass es wirklich so ist. Es könnte auch früher oder später losgehen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Dienstag, 29.09.2026
16:41 Uhr
Hallo und herzlich willkommen! Wir begleiten euch heute durch den späten Nachmittag und frühen Abend. Denn heute, am 29. September 2026, soll es frische Informationen rund um GTA 6 geben.
Konkret geht es um die Cover-Story des englischsprachigen Magazins Game Informer. Hier soll heute im Laufe des Abends die Story mit neuen Informationen und Bildern veröffentlicht werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Die Collector’s Edition von GTA 6 sorgt wegen ihres Preises und (fehlender) Inhalte für Aufregung. Nun hat ausgerechnet Ubisoft in einer eigenen Ankündigung darauf Bezug genommen und erntet dafür Lob. Mehr dazu auf MeinMMO: Ausgerechnet Ubisoft zeigt GTA 6, wie eine kostengünstige Edition ihres neuen Spiels aussehen kann
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