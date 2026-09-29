GTA 6: Neue Infos und erste Screenshots von Game Informer sind da – Alle News im Ticker

18:01 Uhr

Es ist 18 Uhr. Kurzzeitig war bei uns die Webseite von Game Informer down. Mittlerweile funktioniert sie wieder. Scheinen wohl einige auf eine GTA-Cover-Story um 18 Uhr gehofft zu haben. Dürfte dann gegen 19 Uhr noch einmal ähnlich schlimm werden.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

17:55 Uhr

Laut X.com soll die November-Ausgabe mit GTA 6 als Cover-Story nicht kostenlos in der App verfügbar sein. Zumindest sagt das ein Support-Mitarbeiter von Game Informer in einer E-Mail. Wir sind uns nicht sicher, was das bedeutet: Entweder ist die gesamte Ausgabe hinter der Paywall oder zumindest die Cover Story ist frei verfügbar.

Es bleibt spannend. Wir halten euch auf dem Laufenden.

17:50 Uhr Wie komme ich an die Informationen? Derzeit gibt es laut verschiedener Hinweise zwei Optionen: Entweder ihr abonniert das Print-Abo (139,99) oder das Digitale Abo (89,99) bei Game Informer, um an den Artikel heranzukommen.

Oder ihr installiert euch die Game Informer App auf dem Handy, erstellt euch einen Account und loggt euch dort ein und könnt dann angeblich den Artikel kostenlos über die App lesen. Wichtig ist, dass weder Game Informer noch Rockstar diese Informationen bestätigt haben. Offiziell wissen wir nur: Heute, am 29. September 2026, kommt eine Cover-Story zu GTA 6

17:40 Uhr

Der große Andrang ist auch dadurch zu erklären, weil es heißt, dass man sich über die App den GTA-6-Artikel kostenlos ansehen könne, heißt es zumindest auf Reddit.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist die App auf jeden Fall bei uns überlastet. Vermutlich tummeln sich unter den echten Nutzern auch hunderte Bots.