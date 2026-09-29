Elder Scrolls Online macht’s jetzt wie Old School RuneScape, lässt euch über die Zukunft abstimmen

In Elder Scrolls Online passiert gerade einiges: Update 51 ist live und die Entwickler haben ein neues Upvote-System eingeführt, mit dem ihr die Zukunft des MMORPGs mitbestimmen könnt.

Was muss ich zu Update 51 wissen? Noch läuft Saison 1 von Elder Scrolls Online, mit dem Comeback der Diebesgilde und den neuen Story-Inhalten rund um Sheogorath. Durch Update 51 sind am 28. September 2026 weitere saisonale Inhalte auf den Servern des MMORPGs gelandet:

Nirgends-Gewölbe: Alle Abenteuerlustigen mit Nirgends-Schlüsseln können sich den Prüfungen des Gewölbes stellen. Dabei müsst ihr verschiedene Rätselräume meistern und die Augen nach geheimen Schatzkammern aufhalten.

Alle Abenteuerlustigen mit Nirgends-Schlüsseln können sich den Prüfungen des Gewölbes stellen. Dabei müsst ihr verschiedene Rätselräume meistern und die Augen nach geheimen Schatzkammern aufhalten. Gerüchte: Sammelt Hinweise, wertet diese aus und lüftet so neue Geheimnisse aus Tamriel.

Sammelt Hinweise, wertet diese aus und lüftet so neue Geheimnisse aus Tamriel. Verbesserungen am Spielerlebnis wie Anpinnen von Achievements, anpassbares HUD, Verbesserungen der Antiquitäten, Transmutations-Stationen in Cyrodiil sowie diverse QoL-Verbesserungen

Am 30. September startet zudem erstmals das neue Event rund um Tamriels Hohe See, das euch nach Schätzen tauchen lässt. Hierzu hatten wir bereits eine ausführliche Vorschau veröffentlicht: Elder Scrolls Online macht euch zum Piraten und Taucher, umgeht Schwäche von Unterwasserzonen wie Vashj’ir.

Video starten The Elder Scrolls Online: Neuer Trailer stimmt auf Saison Eins ein Autoplay

Bestimmt die Zukunft von Tamriel mit

Was steckt hinter dem neuen Upvote-Feature? Die Entwickler von Elder Scrolls Online stellen euch zwei neue Boards zur Verfügung, über die ihr Ideen einbringen, Feedback hinterlassen und Problempunkte melden könnt:

Feedback & Suggestions (Rückmeldungen und Vorschläge) Hier könnt ihr eure eigenen Ideen zur Verbesserung des Spiels einbringen und Rückmeldungen zu allen Elementen des Spiels hinterlassen.

Bugs & Pain Points (Fehler und Problempunkte) Hier könnt ihr gefundene Fehler oder störende Probleme melden, auf die ihr im Spiel gestoßen seid.



Die Idee des neuen Features ist es, dass jemand aus der Community auf diesen Boards einen Beitrag hinterlässt, beispielsweise einen Wunsch für ein bestimmtes Feature oder die Priorisierung einer bereits angekündigten Verbesserung (wie die Überarbeitung der Klassen), und ihr könnt dann mit eurer Stimme und/oder einem Kommentar diesen Beitrag unterstützen … oder eben nicht.

Im besten Fall kann das mittlerweile leider deutlich geschrumpfte Team von ESO für die kommende Entwicklung genau die Prioritäten setzen, die der Community am wichtigsten sind. Das erinnert ein wenig an das System aus Old School RuneScape, das aber noch einen Schritt weiter geht: Dort muss jedes neue Feature 75 Prozent Zustimmung bei den Spielern bekommen, ehe es von den Entwicklern umgesetzt wird.

Wie sieht es aus: Zockt ihr Saison 1 von Elder Scrolls Online oder habt ihr das MMORPG bereits abgeschrieben? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Zenimax wurde durch die jüngste Entlassungswelle bei Microsoft nämlich schwer getroffen. Dabei war das Spiel über mehr als eine Dekade hinweg extrem erfolgreich: Elder Scrolls Online soll mit seinen Milliarden-Umsätzen gescheiterte Projekte finanziert haben, kämpft jetzt selbst ums Überleben