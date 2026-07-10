Die Zukunft von Elder Scrolls Online ist ungewiss, jetzt ist die vielleicht letzte große Saison gestartet

Trotz der jüngsten Ereignisse ist die Saison Eins von The Elder Scrolls Online rund um die „Rückkehr der Diebesgilde“ wie geplant gestartet. Ob es noch einmal ein so großes Update für ESO geben wird, ist unklar.

Was bringt Saison 1? Die neue Saison rund um die „Rückkehr der Diebesgilde“ hat einige spannende Neuerungen im Gepäck, doch landen nicht alle sofort zum Saison-Start auf den Servern. Schon jetzt erwarten euch die folgenden Inhalte:

neuer Erzählstrang zur Diebesgilde, bei der ihr Quen dabei behilflich seid, einen neuen Ableger der Gilde ins Leben zu rufen und gleichzeitig gegen das gefährliche Koldane-Kartell anzutreten

das System der Gefallen, eine neue Art Daily-Quests, die größere Geschichten erzählen sollen

das System der dynamischen Begegnungen, die euch in Glenumbra, Auridon und Steinfälle erwarten und mehrere Phasen besitzen sollen

ein frischer Tamrielfoliant für Saison Eins

die Aktualisierung des Goldküsten-Basars

Der weitere Fahrplan für Saison 1 sieht wie folgt aus:

29. Juli: neuer Erzählstrang rund um Sheogorath, der zu einem Ausflug durch Tamriel aufbricht

12. September (mit Update 51): das Nirgends-Gewölbe, eine Art Rätsel-Dungeon für Solisten

12. September (mit Update 51): neue Prüfung für 12 Spieler: Karmesinsteppe

12. September (mit Update 51): das System der Gerüchte, hinter dem nicht-lineare Hinweise stecken, die ihr überall in der Welt finden könnt

12. September (mit Update 51): allgemeine Verbesserungen am Spielerlebnis

30. September: Event Tamriels Hohe See

Saison 1 soll bis zum 21. Oktober 2026 laufen. Den Trailer zur neuen Saison könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten The Elder Scrolls Online: Neuer Trailer stimmt auf Saison Eins ein Autoplay

Ein großes Fragezeichen für die Zeit nach Saison 1

Was kommt nach Saison 1? Eigentlich gab es bereits eine recht konkrete Roadmap für den Rest des Jahres. Saison 2 sollte uns bis ins Jahr 2027 rein nach Skyrim aka Himmelsrand führen. Für die überarbeitete Version der ikonischen Region versprachen die Entwickler eine ganz besondere Gameplay-Erfahrung, bei der unter anderem die neuen dynamischen Events eine wichtige Rolle spielen sollen.

Seit der Ankündigung der Roadmap ist jedoch viel passiert. Das Team der Zenimax Online Studios wurde von Microsoft deutlich verkleinert. 213 ehemalige Mitarbeiter haben sich beim Bundesstaat Maryland bereits als betroffen gemeldet. Es ist derzeit völlig unklar, in welcher Form die verbleibenden Entwickler in der Lage sind, das MMORPG in Zukunft mit neuen Inhalten zu versorgen.

Was klar ist: Die aktuelle Roadmap gilt nicht mehr. Community Manager Jessica Folsom hat den Spielern bereits mitgeteilt, dass man sich nun die Zeit für einen aktualisierten Fahrplan nehmen muss.

Wie sieht es aus: Zockt ihr zu Saison 1 nochmal in Elder Scrolls Online rein oder habt ihr das MMORPG bereits abgeschrieben? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Besonders bitter ist bei all dem: Das Spiel war über mehr als eine Dekade hinweg extrem erfolgreich: Elder Scrolls Online soll mit seinen Milliarden-Umsätzen gescheiterte Projekte finanziert haben, kämpft jetzt selbst ums Überleben