Aniimo Codes: Aktive Geschenkcodes für Glimmer, Credits und Gratis-Items im September 2026

Für Aniimo stellen die Entwickler von Pawprint Studio immer mal wieder Codes zur Verfügung, über die ihr euch Glimmer, Credits und kostenlose Gegenstände sichern könnt. MeinMMO verrät, welche Codes gerade aktiv sind.

Welche Codes sind gerade aktiv? In Aniimo könnt ihr euch mit den folgenden Codes gerade ordentlich Credits, Glimmer und diverse Gratis-Items sichern:

ANIIMOGIFT : 10 Glimmer, 20.000 Credits, 10 Wachstumsfrüchte, 5 Aniipod Pro

: 10 Glimmer, 20.000 Credits, 10 Wachstumsfrüchte, 5 Aniipod Pro Aniimo2026 : 20 Glimmer

: 20 Glimmer aniimoopenworld : 10.000 Credits, 5 Aniipod

: 10.000 Credits, 5 Aniipod aniimolaunch2026: 50 Glimmer, 5 Aniipod Pro, 5 Wachstumsfrüchte

Für die Codes gibt es kein Ablaufdatum. Es ist also unklar, wie lange ihr Zeit habt, um euch die Gegenstände zu holen.

Video starten Der Kreaturensammler Aniimo gibt seinen Release für PC, Konsolen und Mobile im Trailer bekannt Autoplay

So löst ihr eure Codes in Aniimo ein

Wie löse ich die Codes in Aniimo ein? Alle Codes könnt ihr in Aniimo einlösen, sobald ihr die Charaktererstellung erledigt und Zugang zum Hauptmenü habt. Um Zugriff auf die eingelösten Gegenstände zu erhalten, müsst ihr jedoch noch ein wenig weiterspielen und das Ingame-Postfach freischalten. Spielt dafür das Tutorial, bis ihr die Mission „Den Wolken hinterher“ erhaltet. Sobald ihr den Auftrag in Blütenstadt abschließt, dürft ihr eure Briefe aus der Post fischen.

Die Einlösung der Codes im Detail:

Klickt in der rechten Leiste des Spielmenüs auf das Zahnrad

Wählt in den Einstellungen links den Punkt Account aus

Dort findet ihr die Option Geschenkcode einlösen (Gift Code Redeem)

Gebt dort eure Codes ein und bestätigt mit Einlösen

Wechselt zurück ins Menü und öffnet über das Brief-Symbol euer Postfach

Viel Spaß mit den freigeschalteten Gegenständen, Credits und Glimmer!

In Aniimo geht es vor allem um Kreaturen, die man sammeln soll. Ihr könnt gleich zu Beginn zwischen den Startern Helion und Lunara wählen. MeinMMO verrät euch, für welches Monster ihr euch entscheiden solltet und welches sich für euch am meisten lohnt: Aniimo: Helion oder Lunara? Diesen Starter solltet ihr wählen