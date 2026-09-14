Aniimo lässt euch am Anfang zwischen 2 Monstern wählen – welchen Starter solltet ihr nehmen? 

In Aniimo müsst ihr zu Beginn zwischen zwei Monstern entscheiden, die ihr in euer Team nehmt. Wir verraten euch, welcher Starter für euch der passende ist.

Welche Monster stehen zur Auswahl? Nur wenige Minuten nach Beginn des Spiels müsst ihr euch entscheiden, ob ihr Helion oder Lunara in euer Team nehmt. Bei Helion handelt es sich um einen Sonnenlöwen, bei Lunara um einen Mondfuchs.

Je nachdem, für welches von beiden Monstern ihr euch entscheidet, nehmt ihr es direkt in euer Team auf und könnt mit ihm euer Abenteuer beginnen. Habt ihr euch einmal entschieden, könnt ihr diese Wahl nicht mehr rückgängig machen.

Danach ist es euch nämlich nicht mehr möglich, das jeweils andere Aniimo im Laufe des Spiels zu erhalten. Zumindest aktuell noch nicht. Deshalb solltet ihr euch gut überlegen, welches der beiden Monster ihr nehmt – immerhin könnt ihr in Animo in die Haut eurer Monster schlüpfen. Aber welches ist das Richtige für euch?

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Wahl zwischen Lunara und Helion hängt von eurem Spielstil ab

Welches sollte ich nehmen? Im Gegensatz zu anderen Spielen wie Pokémon sind beide Starter vom Typ Licht. Ihr könnt also nicht vom Typ abhängig machen, welches Aniimo ihr wählt. Zudem besitzen beide Monster dieselben Werte bei den Attributen wie HP oder magische Verteidigung.

Dafür unterscheiden sich die beiden Monster in ihrem Spielstil. Helion ist von seinem Attacken-Repertoire her ein aggressiver Nahkämpfer. Es kann mit seiner Fähigkeit „Holy Storm“ Gegnergruppen auf einem Fleck zusammenbringen und dann massiven Flächenschaden auf sie herabregnen lassen.

Lunara dagegen setzt voll auf Distanz und Ausweichen. Es verlangt etwas mehr Vorbereitung für maximalen Schaden, hat aber den großen Vorteil, dass es sich selbst mit der Fähigkeit „Lunar Power“ heilen kann.

Abhängig davon, welchen Spielstil ihr bevorzugt, solltet ihr also euer Monster wählen:

Wenn ihr einen offensiven Spielstil bevorzugt, bei dem ihr einen Nahkämpfer zocken wollt, nehmt ihr Helion.

Spielt ihr dagegen eher passiv und wollt aus der Distanz heraus angreifen, solltet ihr Lunara wählen.

Die Monster in Aniimo sind wahrlich die Stars. Ihr könnt euch in sie hineinversetzen und sie dadurch direkt steuern, um anzugreifen und Kämpfe zu starten. Es ist allerdings auch eine Besonderheit, wie die Umgebung mit euch in der Animo-Form interagiert: Aniimo in der Closed Beta gespielt: Ja, das Pokémon-like sieht so gut wie in den Trailern aus, die Stars sind aber die Monster