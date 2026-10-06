Warhammer zeigt den Ersatz für die „Miniatur des Monats“, könnte tatsächlich ein starkes Upgrade werden

Games Workshop hat nun das neue Format angekündigt, das anstelle der Miniatur des Monats in Warhammer-Läden eingeführt wird. Und wenn sie das richtig anstellen, hat MeinMMO-Redakteurin Caro richtig Bock drauf.

Was ist das für ein neues Format? Es handelt sich um eine abgeänderte Version der „Miniatur des Monats“, die im September 2026 ihren letzten Auftritt feierte. Ab diesem Monat, konkret ab dem 10. Oktober 2026, macht die Miniatur Platz … und zwar für 8 andere Kandidaten.

Warhammer-Fans und Interessierte können sich dann eine dieser 8 verschiedenen Miniaturen aus Warhammer 40.000 und Age of Sigmar aussuchen, und diese dann mit Unterstützung eines Mitarbeiters zusammenbauen und/oder bemalen. Zu den bisher genannten Varianten gehören:

ein Necronkrieger

ein cadianischer Stoßtruppen-Soldat

eine Sororita des Adepta Sororitas

ein Legionär der Chaos Space Marines

ein Chaoskrieger

ein Skelett der Knochenhorde

ein Wanstreißa der Orruks

ein Stahlhelm der Städte Sigmars

Die größte Neuigkeit neben der Auswahl: Die Miniaturen sind nun nicht mehr limitiert, sodass sie in der Regel am ersten oder spätestens zweiten Tag des Erscheinens im Laden nicht schon vergriffen sind. Das stellt Games Workshop auch in ihrer Ankündigung klar: „Diese acht Miniaturen werden im Laden auf Lager gehalten, also brauchst du dich nicht sorgen, dass du den ersten Tag verpasst.“

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Das neue Format klingt wie eine angemessene Wiedergutmachung, zumindest schwarz auf weiß

Bei der ersten Ankündigung, dass Games Workshop die Miniatur des Monats nicht mehr fortsetzen wird, war ich zunächst sehr enttäuscht. Sie brachte mich einst dazu, dass ich erstmals über meinen bisherigen Comfort-Tabletop-Laden hinausschaute und mich in einen Warhammer-Store wagte, wovor ich zugegebenermaßen schon Respekt hatte: Ich dachte, Warhammer-Fans sind absolute Gatekeeper – Jetzt war ich im Laden und schäme mich für meine Vorurteile

Mir wurde in dem gleichen Communitypost versprochen, dass ein anderes Format an dessen Stelle Platz einnehmen wird … und das sollte bloß meine Trauer wiedergutmachen!

Nach der neuen Ankündigung bin ich tatsächlich vorsichtig optimistisch, ja sogar ein bisschen vorfreudig, das Angebot in Anspruch zu nehmen. Ich mag die Herangehensweise, dass ich mir eine Miniatur aussuchen kann (denn auch nicht alle vorherigen Miniaturen des Monats waren nach meinem Geschmack).

Außerdem finde ich sehr gut, dass man sich den Tag nicht zwangsmäßig im Kalender freihalten muss, wenn man die begrenzte Mini in die Finger kriegen will.

Ich hoffe jedoch, dass es sich bei den Minis um die neuen „8 Miniaturen des Monats“ oder die „8 Miniaturen des Quartals“ (?) handelt, nicht womöglich um die „8 Miniaturen des Jahres”.

Techniken sollen gefördert werden

Ich freue mich über den Ansatz, dass durch die Aufteilung über den ganzen Monat, anstatt für einen vollen Samstag zu sorgen, mehr Zeit für einzelne Malerei-Fans geschaffen werden kann. Games Workshop schreibt in seinem Post dazu:

Dies ist eine großartige Gelegenheit für dich, mit unserem Ladenpersonal eine neue Aktivität rund um diese Miniaturen auszuprobieren. […] Du kannst diese Gelegenheit nutzen, um ein neues Farbschema auszuprobieren oder erste Schritte für die Armee zu setzen, über die du schon so lange nachdenkst. Du kannst auch die Expertise des Ladenpersonals in Anspruch nehmen, um eine neue Bemaltechnik auszuprobieren. Am Chaoskrieger kannst du üben, wie man Fell bemalt, während das Skelett der Knochenhorde sich für gealtertes Metall oder zerfallenden Stoff anbietet. Schau einfach vorbei und frag das freundliche Ladenpersonal, wie du teilnehmen kannst. Games Workshop

Ich habe mich bisher, was Techniken betrifft, noch nie vis-à-vis mit anderen Fans, geschweige denn Veteranen ausgetauscht. Meine „Skills“ (man beachte die humble Anführungszeichen, danke) habe ich schlichtweg durch YouTube-Tutorials und eigenes Versagen und Ausprobieren erlangt.

Ich bin persönlich sehr neugierig, wie ich mich mit direktem Feedback verbessern kann, wenn ich mich tatsächlich für eine Malsession im Laden breitmache.

Was haltet ihr von dem neuen Miniatur-Format in Warhammer-Läden? Denkt ihr, das Angebot ist ein würdiger Ersatz? Oder wünscht ihr euch lieber die alte Miniatur des Monats zurück? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Letztlich konnte mich eine andere Miniatur in den Laden locken, die ich einfach zu toll fand, um sie nicht zu adoptieren. Ja, und das, obwohl sie kein Tyranid ist: Wegen einer Figur für 50 Euro bin ich meinen geliebten Tyraniden aus Warhammer 40.000 fremdgegangen