Warhammer stellt eine liebgewonnene Tradition ein und ich frag mich: Warum nehmt ihr mir meine Mini des Monats?

Games Workshop machte mit einer Ankündigung an die Warhammer-Community MeinMMO-Redakteurin und Miniatur-Fan Caro ziemlich traurig und sie denkt sich: Wehe, eure Wiedergutmachung ist es nicht wert!

Bei der neusten Ankündigung der Miniatur des Monats für den September 2026 musste ich wirklich einmal schmollen. Denn Games Workshop hat sich dazu entschieden, ein lokales Angebot abzuschaffen, das mich damals das erste Mal überhaupt in einen Warhammer-Laden locken konnte und mir mein erstes Warhammer-Modell beschert hat.

Mit Schrecken musste ich lesen:

Die Miniatur des Monats September kommt kurz vor einer großen Änderung am monatlichen Angebot im Laden. Sie ist die letzte traditionelle kostenlose Miniatur, die du für das Vorbeischauen im örtlichen Warhammer-Laden erhalten kannst. warhammer-community.com

Ab Oktober wird es keine Miniatur des Monats mehr geben, zumindest nicht in der bisher bekannten Form. Und auch, wenn ich mich im Vergleich zu eingefleischten Fans erst seit grob einem Jahr mehr für Warhammer interessiere, stimmt es mich wehmütig.

Für mich war die Miniatur des Monats ein toller erster Motivator, um über meinen Schatten zu springen und den Laden zu betreten, sowie ein gnädiger Eisbrecher für das Gespräch mit anderen Fans.

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Die Miniatur des Monats half mir bei meiner Nervosität

Mir hat das Angebot der Miniatur des Monats sehr gefallen. Empfohlen wurde es mir von meinem Kollegen und wahren Warhammer-Experten Benedict, der meinte, dass dies doch ein cooler Anlass für mich als Miniatur-Fan wäre, meinen lokalen Laden abzuchecken.

Wie entspannt das tatsächlich für mich war, habe ich bereits in einem Artikel zusammengefasst: Ich dachte, Warhammer-Fans sind absolute Gatekeeper – Jetzt war ich im Laden und schäme mich für meine Vorurteile

So wurde die Miniatur des Monats bei meinem ersten Besuch im Laden für Kunden vorbereitet.

Neben dem eigentlichen Besuch freute ich mich aber auch über die monatlichen Teaser, Ankündigungen und einfach die diverse Wahl, die von Monat zu Monat wechselte. Vom Space Marine bis zum Dino und Tyraniden wurde hier gut durchgemischt.

Das ist jetzt leider vorbei, und ich würde lügen, wenn ich es nicht schade fände. Ja, es handelt sich sehr wahrscheinlich um ein Gimmick, um neue Menschen in den Laden zu locken. Juckt mich in dem Fall nicht so, ich hatte Spaß daran. Ich besuche Tabletop-Läden sowieso oft genug und freue mich, wenn ich ein kostenloses Goodie on top kriege und mit anderen Fans des Hobbys quatschen kann.

Ab Oktober soll es eine Alternative geben

In der gleichen Ankündigung, dass es sich bei der September-Miniatur um die letzte dieses Angebots handelt, schreibt Games Workshop:

Keine Sorge: Im Oktober beginnt ein aufregendes neues Angebot! Wir werden schon bald mehr darüber mitteilen können und du kannst in deinem nächstgelegenen Laden um mehr Informationen bitten. warhammer-community.com

Ein „aufregendes neues Angebot“ also. Okay, ich höre zu.

Um was für ein alternatives Angebot es sich dabei handelt, will Games Workshop noch nicht offiziell machen. Allerdings kam ein weiterer Warhammer-Fan, der Redditnutzer AnxietyAnkylosaurus, dem Tipp des Community-Posts nach und fragte in seinem lokalen Laden einen Mitarbeiter, was man erwarten könne.

Laut AnxietyAnkylosaurus habe dieser ihm mitgeteilt, dass es sich um eine Miniatur handle, die man aus einer Auswahl von 8 bis 10 Varianten auswählen und dann wie die Miniatur des Monats im Laden zusammenbauen und bemalen könne.

Das wurde bisher noch nicht offiziell bestätigt und handelt sich daher bis dahin um ein Gerücht, aber ein Gerücht, das mich neugierig macht. Wenn das wirklich der Fall ist, könnte ich mich sehr wohl damit anfreunden und auch überzeugen lassen.

Bei der Miniatur des Monats gab es durchaus Kandidaten, die schlichtweg nicht meinem persönlichen Geschmack entsprachen und die ich deswegen einfach ignoriert habe. Wenn man aber nun eine Auswahl vor sich hat, wird wohl jeder Warhammer-Fan zumindest eine davon cool finden können.

Allerdings fänd ich es schade, wenn unter den vergrößerten Auswahlmöglichkeiten der monatliche (oder generelle) Wechsel verschwindet. In dem Fall würden die 12 Minis, die im Jahr für das Angebot gestellt werden, reduziert werden.

Ich blicke dem Angebot daher leicht misstrauisch, vielleicht vorsichtig optimistisch entgegen. Bitte enttäuscht mich nicht und schenkt mir weiterhin die Modelle, auf die ich sonst vielleicht gar nicht gestoßen wäre. Ich – und viele weitere Miniatur-Fans – würden sich freuen.

Wie blickt ihr dieser Änderung entgegen? Findet ihr es auch schade, dass die Miniatur des Monats abgeschafft wird? Oder hat sie euch zuvor sowieso eher kaltgelassen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Seitdem ich mich neben Miniaturen für meine D&D-Kampagne auch mehr für Warhammer interessiere, habe ich mich vor allem in die Tyraniden aus Warhammer 40.000 verliebt. Allerdings bin ich vor kurzem auf einige Hübschlinge aus einem anderen Universum aufmerksam geworden, denen ich kaum widerstehen kann: Eigentlich liebe ich Tyraniden aus Warhammer 40.000, doch ein ganz anderes Universum lässt mich an meiner Treue zweifeln