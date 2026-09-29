Ein Volk in WoW hat ein „Windel-Problem“, weshalb sie keiner spielt

Die Mechagnome in World of Warcraft sind extrem unbeliebt. Der Grund dafür liegt auf der Hand – oder eher: in der Hose.

Im modernen World of Warcraft steht inzwischen eine Vielzahl an Völkern zur Verfügung. Aus den anfänglich mal 8 spielbaren Spezies sind im Verlauf von 11 Erweiterungen inzwischen satte 26 geworden. Doch nicht alle Völker sind gleichermaßen beliebt. Während die meisten neueren Völker zumindest ihre Nische gefunden haben, gibt es ein Volk, das kaum jemand spielen möchte – kein Wunder, laufen sie doch den ganzen Tag in Windeln herum.

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Welches Volk ist unbeliebt? Die Mechagnome führen die Liste der unbeliebtesten spielbaren Völker an. Warum das so ist, mag man während der Charaktererstellung noch nicht bemerken – doch spätestens beim ersten Gang zum Transmogrifizierer dürften sich die meisten verwundert ihre Augen reiben.

Das wird auch alle paar Monate im Subreddit von WoW wieder festgestellt, wie jüngst vom Spieler Intercostal-clavicle, der mit seinem Beitrag eine Menge Aufmerksamkeit auf sich zog. Über 2.300 Upvotes gab es für „Der Grund, warum Mechagnome das am wenigsten gespielte Volk sind: Der ‘Wähle deine Windel’-Simulator“. Angefügt hat er einen Screenshot, der die verschiedenen Hosen zeigt, die man als Mechagnom beim Transmog-NPC zur Verfügung hat – im Grunde nämlich gar keine.

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Das ist auch der Grund, warum viele im Spiel die Mechagnome nicht bei ihrem wahren Namen nennen, sondern sie stattdessen „Windelgnome“, also „Diaper Gnomes“ nennen – denn absolut jede Hose und jeder Rock wird bei dem Volk abgeschnitten und in Unterwäsche- oder Windel-Format gepresst.

Nur 0,4 % spielen Mechagnome – und die Optik dürfte der Grund sein

Wie viele Leute spielen Mechagnome? In absoluten Zahlen ist das schwierig zu sagen, doch über Statistik-Seiten wie DataforAzeroth können wir zumindest die relativen Zahlen erkennen.

Schauen wir uns dabei nur Charaktere an, die das Maximallevel 90 erreicht haben, dann ergibt sich folgendes Bild:

Die beiden beliebtesten Völker, Nachtelfen und Blutelfen, werden jeweils mit 16,0 % und 15,9 % gespielt. Menschen liegen immerhin noch bei 10,5 %.

Mechagnome liegen bei traurigen 0,4 % aller Charaktere auf der Maximalstufe und liegen damit sogar noch hinter den erst in The War Within eingeführten Irdenen, die auf 0,8 % (beide Fraktionen kombiniert) kommen.

Einen Mechagnom in der offenen Welt zu treffen ist also äußerst unwahrscheinlich. Wer aber etwas Exklusives spielen möchte, sollte dieses Volk wählen.

Cortyn meint: Die Mechagnome sind für mich immer ein Paradebeispiel dafür, wenn Erwartungshaltung und tatsächliche Umsetzung sich ganz weit voneinander entfernen. In der Theorie klingen Mechagnome äußerst cool – man denke nur an Mimiron oder auch den König Mechagon. Das sind Charaktere, bei denen man sich denkt: So einen will ich auch spielen.

Schaut man sich dann aber die Mechagnome als spielbares Volk an, dürfte bei sehr vielen die Reaktion ein schief lächelndes „Nein, danke“ sein – und die Hosen sind einer der ausschlaggebenden Gründe dafür.

Aber wer weiß – vielleicht ändert sich an den Mechagnomen ja noch irgendwann etwas. Immerhin gibt es auch bei den Klassen im Spiel hin und wieder eine Überraschung. Hexenmeister können gegenwärtig zum ersten Mal seit 20 Jahren ihren Sukkubus richtig sinnvoll im Raid benutzen.