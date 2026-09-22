WoW: Nach 20 Jahren benutzen Hexenmeister ihren Sukkubus wieder in Raids

Hexenmeister in World of Warcraft erleben gerade etwas ganz Neues: Sie können einen hübschen Dämon an ihrer Seite haben, ohne ausgelacht zu werden.

Hexenmeister sind definitiv eine der coolsten Klassen in World of Warcraft und auch gerade für Neulinge eine gute Wahl. Doch richtige Freiheit bei der Wahl des Dämons gab es schon lange nicht mehr. Der letzte Patch hat hier etwas verändert. Denn plötzlich sieht man eine Menge Sukkubi an den Seiten ihrer Beschwörer.

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Was war das Problem mit dem Sukkubus? Dämonologie-Hexenmeister in World of Warcraft hatten die meiste Zeit ihres Daseins kaum eine richtige Wahl, welchen Begleiter sie nehmen wollen. Die Teufelswache war nahezu immer die perfekte Wahl, immerhin ist sie exklusiv für die Dämonologie-Spezialisierung.

Die meisten Dämonen haben einen klaren Nutzen in der Vergangenheit gehabt und waren dann auch nur in diesen Nischen-Situationen sinnvoll.

Wichtel wurden zum Entfernen von Magie-Effekten benutzt (Dispell).

Leerwandler waren der Tank für Solo-Gameplay.

Teufelsjäger existieren, um Zauberwirker zu unterbrechen (Interrupt).

Der Sukkubus (und Inkubus) wurde für Kontrolle im PvP benutzt.

Eine wirklich freie Auswahl, welchen Dämon man dabei haben will, gab es nicht.

Da lacht die Hexe – endlich mal den Sukkubus auspacken!

Warum benutzen Hexenmeister nun ihren Sukkubus? Mit Patch 12.1 Fluch von Ula’tek gab es eine bedeutsame Änderung am Hexenmeister. Der Schaden der Begleiter-Dämonen wurde massiv erhöht. Im Fall des Sukkubus und Inkubus (oder einfach „Sayaad“) war das eine Steigerung um satte 350 %, während die Teufelswache lediglich einen Bonus von 20 % erhielt.

Die Auswirkung davon: Der Sukkubus und auch der Teufelsjäger sind häufig die beste Wahl.

Das sorgte dafür, dass der Sukkubus in der aktuellen Saison häufig die beliebteste Wahl ist, gerade in Kämpfen gegen ein einzelnes Ziel.

Cortyn meint: Gerechtigkeit.

Wenn ihr also in der aktuellen Saison häufiger auf Hexenmeister und ihre Sayaad-Begleiter trefft, gebt den gefügelten Damen und Herren doch mal einen Kuss. Denn was dann passiert, ist auch eines der kleinen Geheimnisse von WoW, die ihr sicher noch nicht kanntet.