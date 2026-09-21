EA FC 27: Beste Talente mit dem größten Potential im Karrieremodus

Ihr sucht für den Karrieremodus vielversprechende Spieler in EA FC 27? MeinMMO stellt euch die besten Talente im Karrieremodus vor. Dazu gehören sowohl die besten Talente für die Männer- als auch für die Frauen-Ligen.
Wir zeigen euch vielversprechende junge Spieler, die einen Marktwert unterhalb von 3,5 Millionen Euro haben und somit auch für kleinere Vereine infrage kommen.
Bei der Auswahl der Talente haben wir uns auf folgende Kriterien festgelegt:
- Marktwert unter 3,5 Millionen Euro
- Höchstens 21 Jahre alt
- Das Potential, einen Gesamtwert von mindestens 84 zu erreichen
Mit den gewählten Kriterien haben wir insgesamt 46 Spieler und Spielerinnen gefunden, die wir euch hier kurz als übersichtliche Liste vorstellen. Beim Scouting im Spiel könnt ihr direkten nach den Namen suchen.
- EA FC 27: Die besten männlichen Talente mit dem größten Potential
- EA FC 27: Die besten weiblichen Talente mit dem größten Potential
EA FC 27: Die besten männlichen Talente mit dem größten Potential
|Spielername
|Position
|Rating (OVR)
|Potential (Pot)
|Wachstum (GRW)
|Abdellah Ouazane
|ZOM
|62
|86
|+24
|Mussa Kaba
|ZDM
|61
|85
|+24
|Wisdom Mike
|LM
|61
|85
|+24
|Agustin Dos Santos
|ZM
|62
|85
|+23
|Alexander Staff
|ST
|61
|84
|+23
|Emre Unuvar
|ST
|62
|84
|+22
|Ayoub Ouarghi
|ZOM
|62
|84
|+22
|Daniel Banjaqui
|RV
|62
|84
|+22
|Anisio
|ST
|63
|85
|+22
|Francesco Camarda
|ST
|65
|87
|+22
|Jonah Kusi-Asare
|ST
|62
|84
|+22
|Semm Renders
|RV
|62
|84
|+22
|Evan O’Steen
|TW
|63
|84
|+21
|Samuele Inacio
|ZOM
|63
|84
|+21
|Justin Lerma
|ZOM
|63
|84
|+21
|Ayodele Thomas
|LF
|64
|84
|+20
|Alejandro Granados
|ZM
|65
|85
|+20
|Louis Page
|ZOM
|64
|84
|+20
|Cardoso Varela
|LF
|68
|88
|+20
|Francis Onyeka
|ZOM
|66
|85
|+19
|Mattia Liberali
|ZOM
|65
|84
|+19
|Trey Nyoni
|ZM
|65
|84
|+19
|Joane Gadou
|IV
|66
|85
|+19
|Jorthy Mokio
|ZDM
|69
|88
|+19
|Findlay Curtis
|LF
|66
|85
|+19
|Ruud Nijstad
|IV
|65
|84
|+19
|Nathan De Cat
|ZDM
|68
|87
|+19
|Colby Donovan
|RV
|66
|85
|+19
|Shea Lacey
|RM
|65
|84
|+19
|Sean Steur
|ZM
|67
|85
|+18
|Rayane Bounida
|RF
|66
|84
|+18
|Rio Ngumoha
|LM
|70
|88
|+18
|Stephen Mfuni
|IV
|66
|84
|+18
|Divine Mukasa
|ZOM
|68
|85
|+17
|Tygo Land
|ZM
|67
|84
|+17
|Wael Mohya
|ZOM
|68
|85
|+17
|Thiago Pitarch
|ZM
|68
|85
|+17
EA FC 27: Die besten weiblichen Talente mit dem größten Potential
|Spielername
|Position
|Rating (OVR)
|Potential (Pot)
|Wachstum (GRW)
|Ranneke Derks
|ST
|61
|84
|+23
|Irune Dorado
|ZM
|67
|88
|+21
|Emma Moreno
|RM
|64
|84
|+20
|Bo van Egmond
|ST
|66
|86
|+20
|Lotta Wrede
|LM
|66
|85
|+19
|Iman Beney
|RM
|67
|85
|+18
|Giulia Dragoni
|ZM
|73
|90
|+17
|Freya Godfrey
|ST
|67
|84
|+17
|Noemi Ivelj
|IV
|69
|85
|+16
Der Karrieremodus von EA FC ist ein Offline-Einzelspielermodus, in dem ihr die komplette Laufbahn im Fußball entweder als einzelner Spieler oder als Manager (Trainer) erlebt. Die wichtigsten Änderungen betreffen vor allem den Management-Modus. MeinMMO stellt euch alle Änderungen vor: EA FC 27 Karrieremodus: Alle wichtigen Neuerungen im Überblick
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