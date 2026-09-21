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EA FC 27: Beste Talente mit dem größten Potential im Karrieremodus

AnnoDomini Benedikt Schlotmann Lesezeit < 1 Minuten
Die Top 10 der Männer und Frauen bei EA FC 26 FUT

Ihr sucht für den Karrieremodus vielversprechende Spieler in EA FC 27? MeinMMO stellt euch die besten Talente im Karrieremodus vor. Dazu gehören sowohl die besten Talente für die Männer- als auch für die Frauen-Ligen.

EA Sports FC 27
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Sport

Wir zeigen euch vielversprechende junge Spieler, die einen Marktwert unterhalb von 3,5 Millionen Euro haben und somit auch für kleinere Vereine infrage kommen.

Bei der Auswahl der Talente haben wir uns auf folgende Kriterien festgelegt:

  • Marktwert unter 3,5 Millionen Euro
  • Höchstens 21 Jahre alt
  • Das Potential, einen Gesamtwert von mindestens 84 zu erreichen

Mit den gewählten Kriterien haben wir insgesamt 46 Spieler und Spielerinnen gefunden, die wir euch hier kurz als übersichtliche Liste vorstellen. Beim Scouting im Spiel könnt ihr direkten nach den Namen suchen.

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EA SPORTS FC 27 zeigt im offiziellen Enthüllungs-Trailer, was neu ist

EA FC 27: Die besten männlichen Talente mit dem größten Potential

SpielernamePositionRating (OVR)Potential (Pot)Wachstum (GRW)
Abdellah OuazaneZOM6286+24
Mussa KabaZDM6185+24
Wisdom MikeLM6185+24
Agustin Dos SantosZM6285+23
Alexander StaffST6184+23
Emre UnuvarST6284+22
Ayoub OuarghiZOM6284+22
Daniel BanjaquiRV6284+22
AnisioST6385+22
Francesco CamardaST6587+22
Jonah Kusi-AsareST6284+22
Semm RendersRV6284+22
Evan O’SteenTW6384+21
Samuele InacioZOM6384+21
Justin LermaZOM6384+21
Ayodele ThomasLF6484+20
Alejandro GranadosZM6585+20
Louis PageZOM6484+20
Cardoso VarelaLF6888+20
Francis OnyekaZOM6685+19
Mattia LiberaliZOM6584+19
Trey NyoniZM6584+19
Joane GadouIV6685+19
Jorthy MokioZDM6988+19
Findlay CurtisLF6685+19
Ruud NijstadIV6584+19
Nathan De CatZDM6887+19
Colby DonovanRV6685+19
Shea LaceyRM6584+19
Sean SteurZM6785+18
Rayane BounidaRF6684+18
Rio NgumohaLM7088+18
Stephen MfuniIV6684+18
Divine MukasaZOM6885+17
Tygo LandZM6784+17
Wael MohyaZOM6885+17
Thiago PitarchZM6885+17

EA FC 27: Die besten weiblichen Talente mit dem größten Potential

SpielernamePositionRating (OVR)Potential (Pot)Wachstum (GRW)
Ranneke DerksST6184+23
Irune DoradoZM6788+21
Emma MorenoRM6484+20
Bo van EgmondST6686+20
Lotta WredeLM6685+19
Iman BeneyRM6785+18
Giulia DragoniZM7390+17
Freya GodfreyST6784+17
Noemi IveljIV6985+16
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Der Karrieremodus von EA FC ist ein Offline-Einzelspielermodus, in dem ihr die komplette Laufbahn im Fußball entweder als einzelner Spieler oder als Manager (Trainer) erlebt. Die wichtigsten Änderungen betreffen vor allem den Management-Modus. MeinMMO stellt euch alle Änderungen vor: EA FC 27 Karrieremodus: Alle wichtigen Neuerungen im Überblick

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