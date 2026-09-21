EA FC 27: Beste Talente mit dem größten Potential im Karrieremodus

Ihr sucht für den Karrieremodus vielversprechende Spieler in EA FC 27? MeinMMO stellt euch die besten Talente im Karrieremodus vor. Dazu gehören sowohl die besten Talente für die Männer- als auch für die Frauen-Ligen.

Wir zeigen euch vielversprechende junge Spieler, die einen Marktwert unterhalb von 3,5 Millionen Euro haben und somit auch für kleinere Vereine infrage kommen.

Bei der Auswahl der Talente haben wir uns auf folgende Kriterien festgelegt:

Marktwert unter 3,5 Millionen Euro

Höchstens 21 Jahre alt

Das Potential, einen Gesamtwert von mindestens 84 zu erreichen

Mit den gewählten Kriterien haben wir insgesamt 46 Spieler und Spielerinnen gefunden, die wir euch hier kurz als übersichtliche Liste vorstellen. Beim Scouting im Spiel könnt ihr direkten nach den Namen suchen.

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EA FC 27: Die besten männlichen Talente mit dem größten Potential

Spielername Position Rating (OVR) Potential (Pot) Wachstum (GRW) Abdellah Ouazane ZOM 62 86 +24 Mussa Kaba ZDM 61 85 +24 Wisdom Mike LM 61 85 +24 Agustin Dos Santos ZM 62 85 +23 Alexander Staff ST 61 84 +23 Emre Unuvar ST 62 84 +22 Ayoub Ouarghi ZOM 62 84 +22 Daniel Banjaqui RV 62 84 +22 Anisio ST 63 85 +22 Francesco Camarda ST 65 87 +22 Jonah Kusi-Asare ST 62 84 +22 Semm Renders RV 62 84 +22 Evan O’Steen TW 63 84 +21 Samuele Inacio ZOM 63 84 +21 Justin Lerma ZOM 63 84 +21 Ayodele Thomas LF 64 84 +20 Alejandro Granados ZM 65 85 +20 Louis Page ZOM 64 84 +20 Cardoso Varela LF 68 88 +20 Francis Onyeka ZOM 66 85 +19 Mattia Liberali ZOM 65 84 +19 Trey Nyoni ZM 65 84 +19 Joane Gadou IV 66 85 +19 Jorthy Mokio ZDM 69 88 +19 Findlay Curtis LF 66 85 +19 Ruud Nijstad IV 65 84 +19 Nathan De Cat ZDM 68 87 +19 Colby Donovan RV 66 85 +19 Shea Lacey RM 65 84 +19 Sean Steur ZM 67 85 +18 Rayane Bounida RF 66 84 +18 Rio Ngumoha LM 70 88 +18 Stephen Mfuni IV 66 84 +18 Divine Mukasa ZOM 68 85 +17 Tygo Land ZM 67 84 +17 Wael Mohya ZOM 68 85 +17 Thiago Pitarch ZM 68 85 +17

EA FC 27: Die besten weiblichen Talente mit dem größten Potential

Spielername Position Rating (OVR) Potential (Pot) Wachstum (GRW) Ranneke Derks ST 61 84 +23 Irune Dorado ZM 67 88 +21 Emma Moreno RM 64 84 +20 Bo van Egmond ST 66 86 +20 Lotta Wrede LM 66 85 +19 Iman Beney RM 67 85 +18 Giulia Dragoni ZM 73 90 +17 Freya Godfrey ST 67 84 +17 Noemi Ivelj IV 69 85 +16

Der Karrieremodus von EA FC ist ein Offline-Einzelspielermodus, in dem ihr die komplette Laufbahn im Fußball entweder als einzelner Spieler oder als Manager (Trainer) erlebt. Die wichtigsten Änderungen betreffen vor allem den Management-Modus. MeinMMO stellt euch alle Änderungen vor: EA FC 27 Karrieremodus: Alle wichtigen Neuerungen im Überblick