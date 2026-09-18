EA Sports FC 27 für 6 Euro testen: So holt ihr das Meiste aus der Trial-Version und eurem Geld heraus

EA Sports FC 27 startet offiziell am 25. September 2026. Mit der Trial-Version könnt ihr aber insgesamt 10 Stunden lang vor dem offiziellen Release spielen. Damit könnt ihr das Spiel sowohl ausprobieren als auch euren perfekten Start für Ultimate Team in FC 27 vorbereiten.

Was ist die Trial-Version? Habt ihr EA Play abonniert, den hauseigenen Abo-Dienst von Electronic Arts, dann könnt ihr bereits vor dem Start ab dem 18. September 2026 10 Stunden lang den neuen Fußball-Titel anspielen. EA Play kostet euch im Monat 5,99 Euro.

Der Vorteil daran ist, dass ihr das Spiel auf diese Weise entweder in seinem vollen Umfang bereits ausprobieren könnt oder die 10 Stunden dafür nutzen könnt, den eigentlichen Start am 25. September 2026 vorzubereiten, falls ihr nur die Standard Edition gekauft habt. Denn alle Fortschritte aus der Trial-Version übernehmt ihr in die offizielle Vollversion.

MeinMMO erklärt euch, wie ihr die Zeit und euer Geld in der Trial am besten nutzt.

Video starten EA SPORTS FC 27 zeigt im offiziellen Enthüllungs-Trailer, was neu ist Autoplay

Spielt so viele Spiele wie möglich

Sobald ihr ingame seid, zählt jede Sekunde für eure Gesamtzeit. Schließt deswegen das Spiel, wenn ihr nicht am PC oder der Konsole und nicht am Spielen seid. Das gilt vor allem für die Konsolen: Habt ihr das Spiel auf der PS5 mit der PS-Taste bloß minimiert, dann läuft es im Hintergrund weiter und frisst eure wertvolle Zeit. Beendet das Spiel daher vollständig.

Ebenfalls wichtig: Das Lösen von SBCs und das Aufbauen eines Teams könnt ihr auch über die Web-App oder die Companion-App machen. Auf diese Weise spart ihr wertvolle Zeit. Versucht, jede Minute innerhalb der Menüs zu Beginn zu vermeiden. Mehr zu der Companion-App von EA FC 27 lest ihr auf MeinMMO:

Mehr zum Thema EA FC 27 Companion App: Alle wichtigen Infos zum Release von Benedikt Schlotmann

Münzen und kostenlose Packs verdienen

Ihr solltet euch darauf konzentrieren, den Münzgewinn zu maximieren. Denn damit könnt ihr euch neue Packs und damit euch neue Spieler kaufen. Die meisten Packs, die ihr im Spiel bekommt, enthalten nur untauschbare Spieler, die ihr nicht auf dem Transfermarkt anbieten könnt.

Unsere Empfehlung: Fangt als Erstes mit den „Squad Battles“-Spielen an. Diese sind kürzer als kompetitive Online-Matches und beschleunigen den Grind. Denn „Squad Battles“ dauern pro Halbzeit nur 4 Minuten. Das heißt, nach 2 bis 3 Stunden solltet ihr eure 15 Partien erledigt haben.

Obendrein könnt ihr die KI beliebig einstellen und euch auf diese Weise „warmspielen“ und die Besonderheiten von FC 27 kennenlernen. Anschließend könnt ihr euch auf die kompetitiven Rivals-Partien stürzen.

Im besten Fall schafft ihr 15 Siege bei „Rivals“ und alle 15 „Squad Battles“-Spiele für die besten Belohnungen. Schafft ihr 15 Spiele, dann könnt ihr euch direkt am Sonntag die Belohnung für die „Squad Battles“-Rangliste abholen.

Wollt ihr bloß EA FC 27 ausprobieren, empfehlen wir euch, einen Blick auf die Lite-Version von EA FC 27 zu werfen. Hier sind Tutorial und schnelle Matches enthalten. Mehr Informationen zur Lite-Version von EA FC 27 findet ihr auf MeinMMO.

Vorsicht vor dem Online-Draft

Der Draft-Modus ist zu Beginn eine der besten Optionen, um an gute Spieler zu kommen. Draft hat aber gleich zwei dicke Haken:

Zum einen müsst ihr 15.000 Münzen oder ein Draft-Token zahlen, und das ist vor allem zu Beginn viel Geld, welches ihr auch in Packs investieren könnt.

Zum anderen tummeln sich vor allem am Anfang viele starke menschliche Gegner im Online-Draft, weil die eben auch wissen, dass man hier gute Packs verdienen kann.

Zählt ihr euch selbst nicht zu den besten Gamern, dann solltet ihr den Spielmodus zu Beginn erst einmal meiden. Denn ansonsten besteht das Risiko, dass ihr leer ausgeht und 15.000 Münzen umsonst investiert habt. Auf den ersten Belohnungsstufen fallen die Belohnungen auch deutlich schlechter aus als das, was ihr aus den Packs erhalten könnt.

EA Sports FC 27 ist der nächste Ableger der Fußball-Reihe von Electronic Arts. Alle wichtigen Informationen rund um das Spiel, etwa zu Modi und dem Release, findet ihr direkt bei uns auf MeinMMO in der Übersicht: EA Sports FC 27: Release, Trailer, WebApp und mehr – Alle wichtigen Infos in der Übersicht