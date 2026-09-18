Ihr könnt EA FC 27 zum Release kostenlos ausprobieren, ohne 70 Euro zahlen zu müssen

EA Sports FC 27 kostet zwischen 70 und 80 Euro. Die sogenannte Lite-Version könnt ihr aber direkt zum Release kostenlos spielen. Damit habt ihr Zugriff auf bestimmte Inhalte und könnt das Spiel ohne Zeitlimit ausprobieren. Für einige Inhalte müsst ihr aber dennoch die Vollversion kaufen.

Ihr habt noch nie EA FC (früher FIFA) gespielt, wollt aber schon immer einmal wissen, wie sich die Fußball-Simulation von EA anfühlt, ohne gleich 70 Euro ausgeben zu müssen? Dann haben wir eine gute Nachricht für euch: Mit der Lite-Version könnt ihr euch ohne Zeitlimit das neue EA FC 27 ansehen. Ein paar Einschränkungen gibt es jedoch.

Auf der zweiten Seite unseres Artikels erfahrt ihr, welche Inhalte in EA FC 27 Lite enthalten sind und welche nicht.

Video starten EA SPORTS FC 27 zeigt im offiziellen Enthüllungs-Trailer, was neu ist Autoplay

Mit EA FC 27 Lite könnt ihr die Fußballsimulation testen, ohne 70 Euro auszugeben

Was ist die Lite-Version? Lite ist eine stark abgespeckte Variante der Fußball-Simulation von Electronic Arts. Stellt es euch wie eine Demo vor: Ihr könnt etwa die Tutorials spielen und mit bestimmten Vereinen gegen andere Teams antreten und bekommt so ein Gefühl dafür, wie EA FC 27 funktioniert.

EA FC 27 Lite könnt ihr auf der PlayStation, XBOX und auf dem PC (EA app, Steam und Epic Games Store) herunterladen.

Stellt ihr nach der Lite-Version fest, dass das definitiv nichts für euch ist, dann könnt ihr das Spiel wieder deinstallieren. Lite ist völlig kostenlos. Stellt ihr danach fest, dass ihr jetzt voll einsteigen wollt, dann könnt ihr Lite auf die Vollversion upgraden. Heißt: Alles, was ihr in Lite freigeschaltet habt, übernehmt ihr in die Vollversion. Dazu gehören etwa die Aufstiege in den Divisions-Rängen

Welche Alternative gibt es? Mit EA Pro, dem Abo-Dienst von Electronic Arts, könnt ihr 10 Stunden lang ohne Aufpreis in das gesamte Spiel schauen. Mehr dazu lest ihr in Kürze bei uns auf MeinMMO.

EA Sports FC 27 ist der nächste Ableger der Fußball-Reihe von Electronic Arts. Alle wichtigen Informationen rund um das Spiel, etwa zu Modi und dem Release, findet ihr direkt bei uns auf MeinMMO in der Übersicht: EA Sports FC 27: Release, Trailer, WebApp und mehr – Alle wichtigen Infos in der Übersicht