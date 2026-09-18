Blizzard belebt Heroes of the Storm nicht nur wieder, ihr könnt auch noch Gratis-Mount, Tüftler-Thrall und mehr abgreifen

Auf der BlizzCon 2026 kündigten die Blizzard-Verantwortlichen überraschend das Comeback von Heroes of the Storm an. Wer mal wieder in das MOBA reinschauen mag, kann sich jetzt einige Geschenke sichern.

Was gibt’s gratis für HotS? Geht in den Shop von Blizzard und sichert euch dort das kostenlose Paket für Heroes of the Storm™: „Nexus-Terrorwolf“. Das Paket versorgt euch mit:

Reittier: Nexus-Terrorwolf

30-Tage-Boost für Gold und Erfahrungspunkte

Geschenkaktion-Porträt der BlizzCon 2026 mit beliebten Charakteren aus Heroes of the Storm

Porträt: Logo der BlizzCon 2026

Das Geschenk soll bis zum 27. September 2026 im Shop von Blizzard verfügbar sein.

Schnappt euch auch den Flinken Tüftler Thrall! Es gibt noch ein zweites Kostenlos-Schmankerl, das ihr euch gerade im Shop von Blizzard sichern könnt! Der Skin „Flinker Tüftler Thrall“ verpasst dem Helden der Horde ein neues Aussehen. Das Geschenk könnt ihr euch bis zum 28. September 2026 sichern.

Video starten Heroes of the Storm zeigt neue Heldin Xal’Atath im Trailer Autoplay

Unverhoffte Wiederbelebung

Was passiert gerade in HotS? Das MOBA von Blizzard befand sich seit Jahren im Wartungsmodus. Es gab nur noch minimale Patches und Balance-Anpassungen. Doch haben die Entwickler auf der BlizzCon 2026 den Winterschlaf von Heroes of the Storm beendet! Mit Xal’atath kommt am 28. September eine neue Heldin in den Nexus!

Zudem deuteten die Entwickler an, dass sich HotS-Fans auf weitere Zugänge freuen können. Wie weit diese Wiederbelebung am Ende geht, ist sicherlich auch davon abhängig, wie viele Spieler sich in den kommenden Wochen und Monaten auf die Server von HotS verirren werden.

Gehört ihr vielleicht sogar zu diesen Spielern? Oder lässt euch das MOBA kalt? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Einer wird in der nächsten Zeit sicherlich häufiger mit Hogger, Mei und Deckard um Flaggen kämpfen – Kollege Benedict freut sich riesig über das Comeback: Blizzard belebt sein bestes Spiel endlich wieder und ich werde bald kaum etwas anderes spielen