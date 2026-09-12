Heroes of the Storm lebt wieder! Xal’atath wird eine neue Heldin in Blizzards Moba

Heroes of the Storm bekommt eine neue Heldin, das Spiel lebt wieder! Xal’atath zieht in den Nexus ein.

Die BlizzCon 2026 ist gestartet und die Entwickler hauen eine Ankündigung nach der nächsten raus. Doch mit der Wiederbelebung eines Spiels hatte wohl niemand gerechnet: Heroes of the Storm.

Das Moba von Blizzard ist seit mehreren Jahren im Wartungsmodus, erhält nur noch minimale Patches und Balance-Anpassungen. Doch jetzt wurde angekündigt, dass das Spiel eine neue Heldin bekommt und das ist niemand Geringeres als Xal’atath aus World of Warcraft.

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Was kann Xal’atath? Die genauen Fähigkeiten von Xal’atath sind noch nicht bekannt. Aber wir werden sie in den nächsten Stunden nachtragen, sobald sie live sind.

Wir gehen allerdings davon aus, dass sie Gebrauch vom Herz der Dunkelheit macht und auch die eine oder andere Kreatur der Leere beschwören kann.

Wann erscheint Xal’atath? Ein genaues Release-Datum für Xal’atath gibt es noch nicht, sie soll aber noch innerhalb dieses Monats erscheinen. Ein PTR wird in den nächsten Tagen gestartet, um sie auszuprobieren.

Heißt das, Heroes of the Storm wird weiterentwickelt? Ob die Entwicklung von Heroes of the Storm damit wieder so stark aufgenommen wird, wie es vor der Verabschiedung in den „Wartungsmodus“ der Fall war, bleibt abzusehen. Aber alleine, dass überhaupt noch einmal ein neuer Charakter kommt, ist schon ein gutes Zeichen.

Klar ist allerdings, dass es noch mindestens einen weiteren Charakter geben wird. Das heißt: Es geht weiter mit Heroes of the Storms. Die lautstarken Fans wurden gehört.

Was haltet ihr von der Wiederbelebung von Heroes of the Storm? Freut ihr euch, noch einmal in das Moba von Blizzard einzutauchen? Oder wartet ihr erst ab, ob das Spiel auch langfristig weiter betreut wird, bevor ihr eure Hoffnungen freien Raum lasst? Mehr von der BlizzCon gibt’s im Live-Ticker.