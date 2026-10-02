Der Schöpfer von Halo und Destiny meldet sich mit einem neuen Science-Fiction-Universum zurück – auch wenn so mancher Spieler enttäuscht sein dürfte

Einer der Gründe von Bungie und Schöpfer von Halo und Destiny macht ein neues Studio, aber das erste Projekt könnte viele Gamer enttäuschen.

Um wen geht es? Jason Jones ist einer der Mitgründer von Bungie. Er gilt als einer der kreativen Köpfe hinter Halo und Destiny. Dort war Jones zuletzt als Chief Vision Officer tätig, bevor er das Studio verließ.

Jetzt gründet Jones zusammen mit der Roman- und Comic-Autorin Margaret Stohl in Los Angeles ein neues Unterhaltungsstudio namens „Stone Kite”, das Projekte in verschiedenen Medien verwirklichen will.

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Mit diesem Universum meldet er sich zurück? Jones meldet sich nach seiner Trennung von Bungie bei Stone Kite mit einem neuen Science-Fiction-Universum namens „One Zero One” zurück, in dem ein Weltkrieg zwischen der Menschheit und einer abtrünnigen Armee KI-gesteuerter Roboter tobt.

Die Geschichte basiert auf einem Romanmanuskript, an dem Jones mehrere Jahre gearbeitet hat. Der Auftakt erfolgt als vierteilige Graphic Novel. Der erste 80-seitige Band steht bereits digital auf der Website des Studios zur Verfügung (via stonekite.com).

Stone Kite plant zudem, die Welt künftig über Prosa, Audio-Inhalte und Multimedia-Produktionen weiter auszubauen.

Warum sind Spieler enttäuscht? Wie Jones gegenüber GamesBeat verriet, wolle er sich zunächst auf die Erstellung von Comics konzentrieren und führt aus: „Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Spiele zu entwickeln, aber ich wollte schon immer schreiben.“

Es wird von Jason Jones und Stone Kite also vorerst kein neues Spiel geben, auch wenn diese bei zukünftigen Transmedia-Projekten nicht ausgeschlossen seien. Einige Gamer zeigen sich davon bereits enttäuscht. Auf X schreibt etwa ein Nutzer: „Könnten wir stattdessen einfach ein neues Spiel bekommen?”

Wie haltet ihr von der Ankündigung? Interessiert euch das Comic-Buch von Jones’ neuem Studio oder wäre euch ein Spiel ebenfalls lieber gewesen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Während Jones mit Stone Kite ein neues Studio gründete, hat sich bei Destiny 2 einiges getan. Nachdem das Spiel erst im Mai als tot erklärt wurde, meldete Bungie kürzlich, dass Destiny weitergehe und sogar Inhalte aus dem Content-Vault zurückkehren sollen. Hier gelangt ihr zu unserer Meldung auf MeinMMO: Destiny 2 ist tot, lang lebe Destiny: Bungie meldet sich mit überraschendem Statement und macht einen seiner größten Fehler rückgängig