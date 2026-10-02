Sony bringt neues Feature für eure alte PS5, das liefert euch eine deutlich bessere Performance

Sony hat QSSR für die PS5 vorgestellt. Das ist ein KI-Upscaler, der die Leistung eurer Konsole verbessern kann. Bisher war diese Funktion nur der Pro-Konsole vorenthalten. Jetzt bekommt auch die normale PS5 Zugriff auf eine abgeschwächte Form von PSSR.

Um was geht es? Sony hat in seinem offiziellen Blog bekanntgegeben, dass man auf der PS5 allen Spielern das Feature „Quick Spectral Super Resolution“ zur Verfügung stellen wolle.

Bei „Quick Spectral Super Resolution“ handelt es sich um einen KI-Upscaler, der ähnlich funktioniert wie PSSR, welches jedoch bisher nur exklusiv für die PS5 Pro gewesen ist.

Zum Start steht QSSR erst einmal nur „Marvel’s Wolverine“ und „Ghost of Yōtei“ zur Verfügung, die bereits mit einem Patch angepasst worden sein sollen. Weitere Spiele sollen aber in Kürze folgen. GTA 6 dürfte zu seinem Release vermutlich auch von QSSR profitieren.

PSSR kam damals bei vielen Testern gut an und viele lobten die gute Bildqualität von PSSR auf der PS5 Pro. Die alte PS5 könnte davon jetzt ebenfalls profitieren, zumindest in einer abgeschwächten Fassung.

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Upscaling für die PS5 bringt bessere Performance in Spielen

Was steckt hinter der Technik? QSSR ist im Wesentlichen eine leistungsorientierte Variante von „PlayStation Spectral Super Resolution“ (PSSR), die bisher nur auf der PS5 Pro verfügbar war. Laut Sony wurde QSSR gemeinsam in Kooperation mit AMD entwickelt und soll die Leistung der PS5 maximieren.

Upscaling-Technologien funktionieren in der Regel immer nach dem gleichen Prinzip: Ein Spiel wird in niedriger Auflösung berechnet, etwa in 720p, und wird dann auf die Ziel-Auflösung, etwa 4K, hochskaliert.

Der Vorteil daran ist, dass die finale Auflösung dadurch deutlich weniger Leistung benötigt, da nicht alle Pixel gerendert werden müssen. Die fehlenden Pixel werden dann etwa mit KI ergänzt. Am PC werden solche Upscaler (DLSS, FSR, XeSS) schon länger erfolgreich eingesetzt.

Die PS5 Pro ist derzeit kaum verfügbar. Schuld daran ist auch GTA 6. In Japan testet Sony jetzt ein neues Bestellungssystem, welches früher oder später auch nach Europa kommen könnte. Der Hintergedanke von Sony: Es Scalpern schwer zu machen, eine PS5 Pro zu kaufen und teuer zu verhökern: Wer spontan eine PS5 Pro für GTA 6 kaufen will, sollte jetzt noch schnell seine alte PlayStation entstauben