Eine AMD-Grafikkarte schafft mit DLSS in Cyberpunk 2077 75 FPS, die Arbeit des Entwicklers dahinter ist beeindruckend

DLSS 5 funktioniert dank eines Entwicklers auf einer AMD-Grafikkarte. Der Entwickler Daniel hat in den letzten Wochen viel Arbeit in die Software gesteckt und es gibt massive Verbesserungen bei der Performance. Die Leistung des Entwicklers ist mehr als beeinruckend, er hat aber sein Ziel noch nicht erreicht.

DLSS 5 Neural Rendering ist Nvidias nächster Schritt bei DLSS. Mittlerweile geht es nicht mehr nur um höhere FPS, sondern auch um grafische Verbesserung, die dank Neural Rendering berechnet werden. Eine Tatsache, die von Spielern derzeit laut kritisiert wird.

Bei ersten Versuchen hatte es ein Entwickler bereits geschafft, dass DLSS 5 NR auch auf einer AMD-Grafikkarte läuft. Mittlerweile ist die Entwicklung des Tools weit fortgeschritten. Mittlerweile läuft Cyberpunk 2077 mit 75 FPS in Full-HD. Das ist ein gewaltiger Fortschritt zur ersten Version von vor mehreren Wochen. Anfang September hatte Entwickler Daniel, wie er sich nennt, die erste Alpha-Version veröffentlicht.

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Massive FPS-Verbesserung dank Fast-Mode

Was ist die aktuelle Verbesserung? Mit Version Alpha 0.4.3 hat der Entwickler seine Version stark angepasst und bezeichnet das auf Github als „75 FPS Update“. Der Name kommt von der Verbesserung: Denn genau diese Bildrate könne man jetzt in Cyberpunk erreichen.

Der Grund für den deutlichen FPS-Gewinn ist übrigens eine technische Änderung. Der Entwickler hat einen „Fast Mode“ in die Software integriert, die weniger Leistung benötigt als die offizielle Version von Nvidia. Dieser Modus lässt sich jetzt auf einer AMD-Grafikkarte der 9000er-Reihe optional zuschalten. Der Vorteil: steigende FPS-Werte ohne Verluste bei der Bildqualität.

Dabei soll es aber nicht bleiben. Er selbst schreibt dazu auf Github: “Mein Ziel ist es, dass das Programm so schnell läuft wie eine 5070Ti.” Die RTX 5070 Ti von Nvidia ist das vergleichbare Pendant zur RX 9070 XT von AMD. Mit dem letzten Update 0.50 gab es auch starke Performance-Verbesserungen für die ältere 7000er-Generation von AMD. Der Hauptfokus soll laut Entwickler aber weiterhin auf der neueren 9000er-Reihe liegen.

DLSS 5 gilt unter Spielern als umstritten, da es die Grafik eines Spiels stark verändern kann. Daniel Vávra, Chef von Kingdom Come Deliverance 2, meint, dass die Vorwürfe viel schlimmer sind als es wirklich sei. So erklärte er anhand eines NPCs, dass DLSS 5 Charaktere viel besser darstellen könne: Der Chef von Kingdom Come 2 behauptet: Mit DLSS 5 sieht das Spiel endlich so aus, wie es aussehen sollte