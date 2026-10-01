OP-Build lässt euch mit der Jägerin in Diablo 4 alles vernichten, braucht quasi nur einen Button

In Season 15 gehören die Jägerinnen zu den Klassen mit den mächtigsten Builds in Diablo 4. Eine Variante lässt sich dabei entspannt mit im Grunde nur einer einzigen Taste spielen.

Die Jägerinnen haben in Season 15 in Diablo 4 richtig starke Builds. Einer davon basiert auf einer ultimativen Fertigkeit, mit der ihr einen gewaltigen Pfeilhagel auf eure Gegner niedergehen lasst. Und schon allein mit diesem Skill mäht ihr im Grunde alles nieder, was euch in den Weg kommt.

In einem YouTube-Video demonstriert etwa der Diablo-Experte Rob, wie er die Grube auf Stufe 100 ausschließlich mit dem Pfeilhagel in der Skill-Bar durchläuft.

Mit dem Build profitiert ihr von einer enormen Flächenwirkung und könnt Gegner problemlos bewegungsunfähig machen. Der einzige Haken an dem Pfeilhagel-Build: Er hängt extrem von der richtigen Ausrüstung ab. Es empfiehlt sich daher, zunächst einen anderen (Endgame-)Build zu spielen und erst dann zu wechseln, wenn ihr die wichtigsten Gegenstände beisammen habt.

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Hohe Anforderungen, enormer Schadens-Output

Was ist das für ein Build? Es handelt sich um den Pfeilhagel-Build der Jägerin. Hier schraubt ihr vor allem eure Abklingzeiten und eure maximale Ressource in die Höhe, um die ultimative Fertigkeit „Pfeilhagel“ maximal zu verstärken und nahezu dauerhaft spammen zu können.

Damit ihr das volle Potenzial aus dem Pfeilhagel-Build herausholt, müsst ihr allerdings ein paar Items und Voraussetzungen erfüllen:

Bestienfall-Stiefel (Unique)

Ein hoher Rang von Pfeilregen (25–40): Bietet enormen Schaden und sorgt für Energieregeneration.

Der „Aspekt der Nachwirkung“ (Ring oder Amulett): Regeneriert pro Fertigkeitsrang Energie, sobald ihr eine ultimative Fertigkeit wirkt.

Eine maximale Energie von 300.

Eine möglichst geringe Abklingzeit des Pfeilhagels (<20 Sekunden).

Auf der zweiten Seite des Artikels erfahrt ihr weitere Details zu den einzelnen Punkten sowie zur Spielweise und allen weiteren Fertigkeiten neben dem Pfeilhagel.

Würdet ihr den Pfeilhagel-Build selbst ausprobieren oder ist euch der Aufwand für die passenden Items und Voraussetzungen (noch) zu hoch? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare!

Wer generell Lust auf einen entspannten Build hat, aber vielleicht lieber den Hexenmeister in Diablo 4 zocken will, sollte sich einen anderen Build anschauen. Denn der ist perfekt für alle, die eine entspannte Spielweise bevorzugen, und vernichtet Feinde einfach im Vorbeigehen.