Diablo 4 Tier List: Beste Builds im Endgame von Season 15

Unsere Tier List für Season 15 in Diablo 4 liefert euch die besten Builds für alle Klassen im Endgame – inklusive Links zum Nachbauen.

Das sind die besten Builds in Season 15: Nach aktuellem Stand scheinen alle Klassen eine starke Wahl zu sein und sind mit mehreren Builds in den oberen Tier-Stufen vertreten. Vor allem der Hexenmeister profitiert von etlichen Buffs nach dem PTR und ist endlich richtig stark – aber auch drei andere Klassen holen noch richtig auf.

Für diese Tier List konzentrieren wir uns auf die allgemein besten Builds für das Endgame. Leveling-Builds sowie spezialisierte Setups für Speedfarming oder bestimmte Bosse fließen hier nicht mit ein. Die Infos basieren auf den Patch Notes zu Season 15.

Unsere Tier List wird stetig aktualisiert. Für das Ranking berücksichtigen wir die Einschätzungen von maxroll, die Analysen des deutschen Experten Rob sowie unsere eigenen Erfahrungen im Spiel.

S-Tier: Die besten Builds in Season 15

Ansturm-Barbar

Wirbelwind-Barbar

„Gegenangriff des Schwarms“-Geistgeborener

Stachel-Geistgeborener

Apokalypse-Hexenmeister

„Tanz der Messer“-Jägerin

Blutwelle-Totenbeschwörer

Feuerwand-Zauberin

Video starten Diablo 4 zeigt neue Inhalte aus der Season of Hell’s Legacy im Trailer Autoplay

A-Tier: Starke Builds in Season 15

HotA-Barbar

Zerfleischen-Barbar

Kataklysmus-Druide

Erdrutsch-Druide

„Berührung des Todes“-Geistgeborener

Stachelsalve-Geistgeborener

Lunatic-Hexenmeister

Minion-Hexenmeister

„Giftiger Durchlagender Schuss“-Jägerin

Herzsucher-Jägerin

Todesfallen-Jägerin

Schildsturm-Paladin

„Göttliche Lanze“-Paladin

Knochengeist-Totenbeschwörer

Minion-Totenbeschwörer

Kugelblitz-Zauberin

Blizzard-Zauberin

B-Tier: Das solide Mittelfeld

Sprungbeben-Barbar

Tornado-Druide

Zerfetzen-Druide

Felsspalter-Geistgeborener

„Hand des Tyrannen“-Hexenmeister

Pfeilsturm-Jägerin

„Schild der Vergeltung“-Paladin

Blutwoge-Totenbeschwörer

Golem-Totenbeschwörer

Meteor-Zauberin

Hydra-Zauberin

C-Tier: Off-Meta-Builds, wenn die Top-Builds langweilig wirken

„Evade Throw“-Barbar

Companion-Druide

„Zerschmetternde Hand“-Geistgeborener

Grauensklauen-Hexenmeister

Auradin

Knochenspeer-Totenbeschwörer

Feuerball-Zauberin

Weitere Neuerungen für eure Builds in Season 15

Neben den Buffs für die Klassen bringt Season 15 weitere Anpassungen mit sich, die euer Gameplay im Endgame spürbar beeinflussen. Unter anderem überarbeitet Blizzard erneut die mythischen Uniques, um den Zufallsfaktor bei den Werten zu reduzieren. Obendrauf werden künftig nur noch jene Mythics als „Hergestellt“ markiert, die ihr direkt im Horadrimwürfel craftet.

Der Würfel selbst erhält neue Rezepte, mit denen ihr mehr Kontrolle über ungewollte Affixe bekommt. Obendrauf kehren einige Uniques aus früheren Diablo-Teilen in Diablo 4 zurück. Zudem beziehen sich die saisonalen Inhalte auf Legacy Content, der Veteranen bekannt vorkommen wird. Alle wichtigen Infos zu den neuen Features von Season 15 findet ihr in unserer Übersicht.