Diablo 4 Tier List: Beste Builds im Endgame von Season 15

Unsere Tier List für Season 15 in Diablo 4 liefert euch die besten Builds für alle Klassen im Endgame – inklusive Links zum Nachbauen.
Das sind die besten Builds in Season 15: Nach aktuellem Stand scheinen alle Klassen eine starke Wahl zu sein und sind mit mehreren Builds in den oberen Tier-Stufen vertreten. Vor allem der Hexenmeister profitiert von etlichen Buffs nach dem PTR und ist endlich richtig stark – aber auch drei andere Klassen holen noch richtig auf.
Für diese Tier List konzentrieren wir uns auf die allgemein besten Builds für das Endgame. Leveling-Builds sowie spezialisierte Setups für Speedfarming oder bestimmte Bosse fließen hier nicht mit ein. Die Infos basieren auf den Patch Notes zu Season 15.
Unsere Tier List wird stetig aktualisiert. Für das Ranking berücksichtigen wir die Einschätzungen von maxroll, die Analysen des deutschen Experten Rob sowie unsere eigenen Erfahrungen im Spiel.
S-Tier: Die besten Builds in Season 15
Ansturm-Barbar
Wirbelwind-Barbar
„Gegenangriff des Schwarms“-Geistgeborener
Stachel-Geistgeborener
Apokalypse-Hexenmeister
„Tanz der Messer“-Jägerin
Blutwelle-Totenbeschwörer
Feuerwand-Zauberin
A-Tier: Starke Builds in Season 15
HotA-Barbar
Zerfleischen-Barbar
Kataklysmus-Druide
Erdrutsch-Druide
„Berührung des Todes“-Geistgeborener
Stachelsalve-Geistgeborener
Lunatic-Hexenmeister
Minion-Hexenmeister
„Giftiger Durchlagender Schuss“-Jägerin
Herzsucher-Jägerin
Todesfallen-Jägerin
Schildsturm-Paladin
„Göttliche Lanze“-Paladin
Knochengeist-Totenbeschwörer
Minion-Totenbeschwörer
Kugelblitz-Zauberin
Blizzard-Zauberin
B-Tier: Das solide Mittelfeld
Sprungbeben-Barbar
Tornado-Druide
Zerfetzen-Druide
Felsspalter-Geistgeborener
„Hand des Tyrannen“-Hexenmeister
Pfeilsturm-Jägerin
„Schild der Vergeltung“-Paladin
Blutwoge-Totenbeschwörer
Golem-Totenbeschwörer
Meteor-Zauberin
Hydra-Zauberin
C-Tier: Off-Meta-Builds, wenn die Top-Builds langweilig wirken
„Evade Throw“-Barbar
Companion-Druide
„Zerschmetternde Hand“-Geistgeborener
Grauensklauen-Hexenmeister
Auradin
Knochenspeer-Totenbeschwörer
Feuerball-Zauberin
Weitere Neuerungen für eure Builds in Season 15
Neben den Buffs für die Klassen bringt Season 15 weitere Anpassungen mit sich, die euer Gameplay im Endgame spürbar beeinflussen. Unter anderem überarbeitet Blizzard erneut die mythischen Uniques, um den Zufallsfaktor bei den Werten zu reduzieren. Obendrauf werden künftig nur noch jene Mythics als „Hergestellt“ markiert, die ihr direkt im Horadrimwürfel craftet.
Der Würfel selbst erhält neue Rezepte, mit denen ihr mehr Kontrolle über ungewollte Affixe bekommt. Obendrauf kehren einige Uniques aus früheren Diablo-Teilen in Diablo 4 zurück. Zudem beziehen sich die saisonalen Inhalte auf Legacy Content, der Veteranen bekannt vorkommen wird. Alle wichtigen Infos zu den neuen Features von Season 15 findet ihr in unserer Übersicht.
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