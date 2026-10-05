Trainer erhält Gadget für Pokémon GO, muss auf die besten Monster verzichten

In Pokémon GO gibt es viele Möglichkeiten, um an Monster zu gelangen. Ein Trainer hat ein Gadget bekommen, das hierbei hilft – jedoch unter einer Bedingung.

Wenn ihr in Pokémon GO Monster erhalten wollt, dann gibt es hierfür im Spiel viele Möglichkeiten. Neben dem klassischen Fangen von Monstern könnt ihr beispielsweise auch Raids absolvieren oder Eier ausbrüten. Zudem gibt es Möglichkeiten, um an neue Pokémon zu gelangen, ohne selbst im Spiel aktiv zu sein.

Neben dem Explorer-Gadget, das vor kurzem im Spiel aktiviert wurde, gibt es dafür auch offizielle, externe Gadgets. Dazu gehört das Pokémon GO Plus +. Genau dieses Gadget hat ein Trainer erhalten. Doch dafür muss er auf die besten Monster im Spiel verzichten.

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Ein Geschenk mit einer Bedingung

Von wem gab es das Geschenk? Wie der Trainer in seinem Beitrag auf Reddit mitteilt, hat er das Gadget von seiner Schwester erhalten.

Auf welche Monster muss der Trainer verzichten? An der Verpackung des Gadgets klebte zudem noch ein handgeschriebener Zettel seiner Schwester, auf dem eine gewisse Verpflichtung vermittelt wurde, die mit dem Geschenk einhergeht. Dort steht geschrieben:

„Für den Dex! Komm und schnapp sie dir! Liebe dich!! Alle Shiny-Pokémon, die du mit diesem Gerät fängst, sind mein Eigentum und müssen übergeben werden“.

Er wird also zukünftig mit weniger Einsatz mehr Monster im Spiel fangen können, wird jedoch seine Shinys abgeben müssen.

Stört ihn das? Wie er jedoch selbst unter dem Bild schreibt, ist das für ihn kein Problem. Denn laut eigener Aussage erhält seine Schwester seine Shinys sowie, da er selbst gar kein großer Sammler ist. Es könnte sich hierbei also um eine Win-Win-Situation für beide Parteien handeln.

Habt ihr selbst das Gadget? Oder ähnliche Verpflichtungen mit Geschwistern, Freunden oder Partnern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte in der kommenden Zeit auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.