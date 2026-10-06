WoW nerft aktuellen Endboss, macht ihn bis zu 80 % schwächer

Es gibt richtig dicke Nerfs in World of Warcraft. Der aktuelle Endboss Ula’tek wird drastisch abgeschwächt.

Auch wenn das Rennen um den World First Kill von Ula’tek schon seit Wochen vorbei ist, beißen sich viele Gilden an der heroischen und mythischen Variante der Schlange die Zähne aus. Blizzard will nun nachhelfen und dafür sorgen, dass mehr Gruppen es schaffen, die Giftmutter zu bezwingen – daher stehen richtig dicke Nerfs an. Es könnten die größten Abschwächungen sein, die jemals ein Boss in World of Warcraft erlebt hat.

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Was ist das Problem mit dem Kampf? Die Begegnung mit Ula’tek hat sich als etwas schwieriger herausgestellt als von den Entwicklern beabsichtigt. Aus diesem Grund gibt es ab morgen (Mittwoch, 07.10.2026) ein paar große Änderungen am finalen Kampf im Giftigen Abgrund. Ula’tek werden die Zähne gezogen und einige ihrer bisher tödlichen Mechaniken dürften danach kaum noch ein Problem darstellen.

Nerfs für Ula’tek – Alle Schwächungen vom 07.10.2026

Die folgenden Anpassungen für Ula’tek gibt es mit den Wartungsarbeiten morgen früh:

Allgemein

Spektralschlingen verursachen 20 % weniger Schaden auf heroischer und mythischer Schwierigkeit.

Phase 2

Schutz des Wächters verursacht 80 % weniger Schaden.

Virulente Spucke wird nun auf weniger Ziele gewirkt.

Greifende Fangzähne verursachen 30 % weniger periodischen Schaden auf heroischer und mythischer Schwierigkeit.

Seuchenader dauert nur noch 4 Sekunden (vorher 6 Sekunden) auf heroischer und mythischer Schwierigkeit.

Phase 3

Seuchenschuppenkreischer haben 20 % weniger Lebenspunkte auf heroischer und mythischer Schwierigkeit.

Seuchenschuppengelege haben 20 % weniger Lebenspunkte auf heroischer und mythischer Schwierigkeit.

Schlängelndes Gelege hat 20 % weniger Lebenspunkte auf mythischer Schwierigkeit.

Beute umkreisen verursacht 30 % weniger Gruppenschaden auf heroischer und mythischer Schwierigkeit.

Die Entzugsrate von Schlangenbiss wurde verändert, sodass man nicht mehr als 3 Leute zum Aufsaugen benötigt, egal mit welcher Gruppengröße.

Toxische Verbrennung verursacht 30 % weniger Schaden auf mythischer Schwierigkeit.

Die Anzahl der Wellen, die während Ätzende Wellen ausgestoßen wird, wurde auf mythischer Schwierigkeit auf 3 verringert (vorher 7 Wellen).

Cortyn meint: Ula’tek ist ein ziemlich knackiger Endboss und daher ist es nachvollziehbar, dass viele Gilden und Raidgruppen an der vielköpfigen Schlange bisher scheitern. Ob die Nerfs direkt so drastisch ausfallen mussten, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Wenn man jedoch bedenkt, dass der nächste Raid bereits in einer Woche mit dem Patch 12.1.5 erscheint und auch die Veröffentlichung von WoW Forever in greifbare Nähe rückt, ist vielleicht nachvollziehbar, warum Blizzard den aktuellen Content etwas leichter „lösbar“ macht.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Eine gute Sache, dass der Boss nun deutlich einfacher wird? Oder findet ihr es schade, wenn die ursprüngliche Herausforderung im Laufe der Wochen immer geringer und leichter wird?

Neuer Content ist ohnehin ein Streitthema bei WoW: Früher beschwerte man sich über zu wenig Content, jetzt ist es zu viel.