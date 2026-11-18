Mit Patch 12.1.7 stürzt sich World of Warcraft wieder in die Jagd nach Xal’atath. Wir verraten, wann und wie es weitergeht.

Auch wenn der größte Teil der Community von World of Warcraft gerade vor allem mit WoW Forever beschäftigt ist, gibt es auch im modernen WoW („Retail“ oder „Midnight“) neue Inhalte. Der letzte Patch hat die Community eher ein wenig enttäuscht, doch das Update 12.1.7 hat einige Highlights, darunter auch einen völlig neuen Spielmodus, der die Wogen womöglich glätten kann.

Wann erscheint Patch 12.1.7? Der Release-Termin von Patch 12.1.7 „Echos des Weltenkerns“ erscheint am 2. Dezember 2026, also in exakt 2 Wochen. Wie üblich geht der Patch in Amerika bereits einen Tag früher live, nämlich am 1. Dezember. Das liegt an der Zeitverschiebung und den unterschiedlichen Wartungsarbeiten.

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Was steckt in World of Warcraft Patch 12.1.7?

In Patch 12.1.7 stecken eine Menge neue Inhalte, obwohl es eigentlich nur ein „kleiner“ Patch ist. Zu den Highlights gehören:

Story-Kampagne „Die Rückkehr nach Dornogal“: Um Xal’atath zu ergreifen, müssen die Helden zum Weltenkern vordringen. Das geht nur über den Kernweg in Dornogal. Arathor, Brinthe, Dagran und Brann Bronzebart ergründen eine Möglichkeit, den Kernweg wieder freizulegen, um so die Weltenseele von Azeroth retten zu können.

Um Xal’atath zu ergreifen, müssen die Helden zum Weltenkern vordringen. Das geht nur über den Kernweg in Dornogal. Arathor, Brinthe, Dagran und Brann Bronzebart ergründen eine Möglichkeit, den Kernweg wieder freizulegen, um so die Weltenseele von Azeroth retten zu können. Neuer Spielmodus: Ruf der Legenden: Schon vor über einem Jahr wurde die Idee grob durch Datamining gefunden, jetzt ist sie endlich da. Es handelt sich dabei um eine Art Roguelike-RPG-Modus, mit einer Steuerung, die ein wenig an das Plunderstorm-Event erinnert – allerdings als reine PvE-Erfahrung. Ihr wählt aus verschiedenen Klassen und schaltet immer stärkere Fähigkeiten frei, während ihr verschiedene Geschichten durchlebt. Für WoW ist dabei besonders, dass ihr aktiv ausweichen und den Gegner tatsächlich treffen müsst – Tab-Targeting gibt es bei den Kämpfen im Grunde nicht.

Schon vor über einem Jahr wurde die Idee grob durch Datamining gefunden, jetzt ist sie endlich da. Es handelt sich dabei um eine Art Roguelike-RPG-Modus, mit einer Steuerung, die ein wenig an das Plunderstorm-Event erinnert – allerdings als reine PvE-Erfahrung. Ihr wählt aus verschiedenen Klassen und schaltet immer stärkere Fähigkeiten frei, während ihr verschiedene Geschichten durchlebt. Für WoW ist dabei besonders, dass ihr aktiv ausweichen und den Gegner tatsächlich treffen müsst – Tab-Targeting gibt es bei den Kämpfen im Grunde nicht. Neue Lehrensucher-Storys: Die Geschichten der Lehrensucher werden erweitert und um neue Handlungen ergänzt. Dieses Mal könnt ihr etwas über verschiedene, wichtige Charaktere lernen, die in der Vergangenheit – und nahen Zukunft – von World of Warcraft eine große Rolle spielen: Jaina Prachtmeer Thrall Die Titanen Tyr

Die Geschichten der Lehrensucher werden erweitert und um neue Handlungen ergänzt. Dieses Mal könnt ihr etwas über verschiedene, wichtige Charaktere lernen, die in der Vergangenheit – und nahen Zukunft – von World of Warcraft eine große Rolle spielen:

Was steckt sonst noch im Patch? Abgesehen von den großen Highlights gibt es auch ein paar wiederkehrende Events mit kleinen Neuerungen:

Turbulente Zeitwege kehrt zurück: Jede Woche eine andere Zeitwanderung, mit schickem Mount als Belohnung und jeder Menge Bonus-XP für Zweitcharaktere.

Der Omniumfoliant wächst: Der Omniumfoliant wird um zwei neue Ebenen erweitert, sodass ihr noch weitere Fähigkeiten freischalten könnt, die euch in sämtlichen Inhalten noch stärker machen.

Wann kämpfen wir gegen Xal’atath? Patch 12.1.7 ist das Vorgeplänkel für den deutlich größeren Patch 12.2, der das Finale von Midnight darstellt und bereits den Weg für die nächste und finale Erweiterung der Weltenseelen-Saga ebnen soll. Ein konkretes Release-Datum für Patch 12.2 gibt es noch nicht, die allermeisten gehen aber von einem Release Ende Januar oder Anfang Februar 2027 aus.

Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch darauf, dass es auch endlich im modernen World of Warcraft weitergeht und ihr da neue Abenteuer erleben könnt? Oder seid ihr, wie so viele andere, gerade vollkommen im Fieber von WoW Forever und arbeitet auf euer erstes Reittier hin, während ihr von WoW Midnight eine kleine Pause nehmt?