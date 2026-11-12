Mit Level 40 direkt genug Gold für ein Reittier in WoW Forever – das geht spielend leicht. Wir verraten eine simple Methode.

Das erste, wirklich große Ziel in WoW Forever ist Mount auf Stufe 40. Doch dafür braucht man satte 90 Goldmünzen, um den Skill freizuschalten. Viele fangen früh an zu sparen und doch dauert es oft bis Stufe 44, 45 oder noch länger. Mit einem Trick schaltet ihr das Reiten aber pünktlich auf 40 frei und habt sogar noch Gold übrig: Angeln.

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Wie bekommt man Gold durchs Angeln? Aktuell bringt Angeln auf den ersten Blick wenig Gold, weil Fische quasi keinen Wert haben, das Auktionshaus ist überflutet. Klar, schier endlose Spielerinnen und Spieler skillen das Angeln gerade.

Doch es gibt eine Methode, mit Angeln an eine Menge direktes und indirektes Rohgold zu kommen: Schatzkisten.

In verschiedenen Gebieten könnt ihr diese Kisten angeln und damit werdet ihr schon früh sehr vermögend.

Wie geht man vor? Zuerst einmal solltet ihr ungefähr Stufe 38 erreichen. Dann könnt ihr an den meisten Küsten angeln, ohne direkt von Mobs getötet zu werden. Als Schamane könnt ihr das auch schon früher, weil ihr mit Wasserwandeln einfach auf der Meeresoberfläche bleibt.

Steigert zuerst euren Angel-Skill auf Stufe 100. Das geht gut in allen Hauptstädten oder Startgebieten. Denkt nur daran, spätestens bei Skill 75 nochmal zum Lehrer zu gehen, um die nächste Stufe freizuschalten.

Ab Skill Stufe 100 deckt ihr euch dann mit einigen Hellen Schmuckstücken ein (gibt es bei verschiedenen Angel-Lehrern) und angelt fortan im Schlingendorntal an der Meeresküste. Bis Skill 150 (und mit aktiviertem Köder) angelt ihr in der nördlichen Hälfte des Gebiets, ab Skill 150 (mit aktiviertem Köder) in der unteren Hälfte.

Angelt ausschließlich in Schwärmen und Schiffswracks (das sind Schwärme mit Kisten darin), dann bekommt ihr gelegentlich Kisten: Eisenbeschlagener Koffer und Mithrilbeschlagener Koffer.

Sollte das Schlingendorntal überfarmt sein, gehen auch die Küsten an den folgenden Gebieten, sind aber mit größeren Gefahren verbunden:

Tanaris (ganze Ostküste)

Azshara (zentrale Küste bei den Ruinen)

Feralas (Westküste, nur auf dem Festland)

Flusslande (ganze Küste)

Was bringen die Kisten? Diese Kisten enthalten einige Münzen, aber häufig auch Materialien, die bis ins Endgame reinreichen – etwa Magiestoff und Runenstoff, oft schon zu Ballen verarbeitet. Diese könnt ihr im Auktionshaus verkaufen oder aber direkt an den Händler schieben.

Zusätzlich enthalten die Kiste oft grüne Gegenstände. Im Fall von Waffen kann das besonders lohnenswert sein, denn diese sind oft zwischen 1 und 2 Gold beim Händler wert. Rezepte wiederum verkauft ihr ebenfalls im Auktionshaus.

Die Kisten können übrigens auch Taschen enthalten, sogar bis zu 16 Plätze, auch wenn 14 Plätze häufiger sind.

Sieht euer Inventar so aus, habt ihr in einer Stunde dicke Beute gemacht.

20 Gold pro Stunde sind locker drin in WoW Forever auf Stufe 40

Wie viel Gold verdient man da so? Hier muss man, wie beim Angeln so oft, deutlich sagen: „Kommt darauf an.“ Denn wie viele Kisten ihr aus dem Meer zieht, ist von mehreren Faktoren abhängig, wie etwa dem Spawn-Glück, aber auch der Konkurrenz.

Ich kam mit der Methode im Verlauf von 5 Stunden auf 100 Gold, also rund 20 Gold pro Stunde im Schlingendorntal. Da geht sicher mehr, aber vermutlich auch weniger. Dennoch ist das für Level 40 eine extrem gute, rohe und vor allem stressfreie Goldeinnahmequelle.

Die Methode eignet sich vor allem dann, wenn ihr ohnehin vorhabt, euren Angel-Skill weiter in die Höhe zu treiben. Denn das ist ein schöner Begleiteffekt: Am Ende werdet ihr sicher bei einem Angel-Skill von 225 oder noch höher sein, falls ihr die letzte Stufe schon freigeschaltet habt.

Was macht man mit den Fischen? Aktuell haben Fische nahezu keinen Wert im Auktionshaus, weil sie zu Hauf gefarmt werden. Den größten Nutzen habt ihr noch, wenn ihr die gefangenen Fische zu Buff-Food verkocht, das schicke XP-Boni gibt oder einem Alchemisten andreht, der daraus weitere Materialien machen kann. Ihr könnt die Fische natürlich auch bunkern und hoffen, dass die Preise künftig wieder steigen werden. Seht die Fische selbst aber nur als kleinen Bonus an, sie sind nicht eure primäre Einnahmequelle.

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