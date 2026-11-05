WoW Forever: Taldramir, the Whispering Wood – Alles, was wir zum neuen Legendary wissen

Die Blizzard-Entwickler haben für WoW: Forever das erste neue Legendary angekündigt! Taldramir, the Whispering Wood ist ein Zweihandstab, auf den sich mindestens alle Druiden freuen dürfen.

Was ist zu Taldramir bekannt? Abseits der offiziellen Vorstellung auf X und YouTube (wo ihr sehen könnt, wie das Legendary in echt gebaut wird), leider noch nicht viel. Taldramir, the Whispering Wood ist ein legendärer Zweihandstab, der auf der neuen Keyart-Grafik von Forever von einer Druidin-Himmelsgeborenen getragen wird.

Theoretisch können neben Druiden auch Magier, Priester, Hexenmeister, Schamanen, Jäger und Krieger solche Stäbe tragen. Es ist aber unklar, wie die Klassen-Restriktionen der Waffe aussehen oder ob sich diese beispielsweise nur an eine bestimmte Rolle richtet (wie Heiler).

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Legendäre Waffen, die wahrlich legendär sind

Was ist das Besondere an Legendarys? Im Kontext vom klassischen World of Warcraft gab es bislang nur 4 Waffen, und diese sind wahrlich legendär:

Sulfuras, Hand von Ragnaros

Donnerzorn, Gesegnete Klinge des Windsuchers

Atiesh, Hohestab des Wächters

Verderbter Aschenbringer

Was fast all diese Gegenstände gemeinsam haben: Ihr könnt nicht einfach einen Boss legen und wenn ihr großes Loot-Glück habt, landet der ikonische Streitkolben von Ragnaros in eurer Tasche. Legendarys sind in Classic Gemeinschaftsprojekte, auf die man lange hin arbeiten muss und die sich spürbar auf die Leistung des Trägers, aber auch positiv für seine Mitstreiter auswirken.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Ein Tank mit der legendären Klinge Donnerzorn baut beispielsweise extrem hohe Bedrohung auf, sodass die Schadensexperten noch mehr reinbrezeln können. Der Besitzer vom Stab Atiesh liefert für seine Gruppe wiederum einen Buff (abhängig von der Klasse des Trägers).

Zur reinen Stärke der Waffen kommt aber auch ihr auffälliges Design. Die vier Classic-Legendarys sind Prestige-Items, die jeder langjährige WoW-Veteran schon aus weiter Ferne sofort erkennt. In der Vergangenheit gab es daher auch manch ein Gildendrama rund um die Frage: Wer bekommt Donnerzorn oder Atiesh zuerst?

Aktuell ist es übrigens unklar, ob Blizzard an den alten legendären Waffen Anpassungen vornehmen wird. Da diese eng mit den originalen Classic-Raids verknüpft sind, die definitiv verändert werden sollen, könnte das der Fall sein.

Welche Legendarys sollen in Forever noch kommen? Klar ist, dass Blizzard im Laufe von Forever allen Klassen beziehungsweise Spezialisierungen ein erspielbares Legendary spendieren möchte. Mehr Details wollten die Entwickler bislang aber nicht verraten. Wenn sich das ändert oder mehr Infos zu Taldramir ans Licht kommen, aktualisieren wir diesen Artikel für euch. Wie stark Legendarys in Classic sind, zeigt diese Meldung: 40 Palas mit 14 legendären Waffen säubern in WoW Classic den Geschmolzenen Kern