Ein Horror-Spiel auf Steam hat dank eines Updates seine Spielerzahlen um rund 1.000 % steigern können und kommt dabei noch richtig gut an.

Was ist das für ein Spiel? Das Horror-Roguelite „White Knuckle“ konnte in den vergangenen Tagen nach einem Update einen deutlichen Anstieg der Spielerzahlen verzeichnen. Während in den Tagen zuvor durchschnittlich nur knapp 500 Spieler gleichzeitig auf Steam online waren, lag die Zahl nach dem Update bei bis zu 5.900 Spielern (via SteamCharts). Das entspricht knapp einer Verzwölffachung der Spielerzahlen.

White Knuckle ist aktuell eine Art Geheimtipp. Seit dem Early-Access-Start im April 2025 konnte das Spiel rund 15.500 Bewertungen auf Steam sammeln. Davon sind starke 97 % positiv. Ihr könnt das Spiel aber auch mittels einer kostenlosen Demo vorher ausprobieren.

Video starten Das Gameplay zum Kletter-Horror White Knuckle im Launch-Trailer Autoplay

Worum geht es in dem Spiel? In White Knuckle seid ihr in einem mysteriösen Gebäude gefangen, der „Substruktur 17“. Um eure Freiheit zurückzuerlangen, müsst ihr klettern – viel klettern. Ihr steuert dabei eure beiden Hände unabhängig voneinander, müsst Vorsprünge und Felshaken greifen und auf eure Ausdauer achten, damit ihr nicht abrutscht und euch erneut hocharbeiten müsst.

Außerdem ist es wichtig, euren Rucksack zu managen. Ihr findet auf eurem Weg nach oben nämlich immer wieder Waffen zur Verteidigung gegen gruselige Gegner und nützliche Gegenstände, die ihr aufgrund des Gewichts aber nicht alle tragen könnt. Zudem blockiert jeder Gegenstand eine Hand, die ihr eigentlich zum Klettern benötigt.

Im Inneren der Megastruktur zeigt sich das Horror-Setting des Steam-Spiels in Form von verfallenen, kalten Stahl-, Beton- und Backsteinbauten sowie des mittels seltsamer Monster und tentakelartiger Überwucherungen inszenierten Body-Horrors –umgesetzt in einem pixeligen Retro-Grafikstil.

Darum sind die Spielerzahlen so explodiert: White Knuckle hat am 23. November ein größeres Update erhalten. Dieses brachte eine neue Region namens „The Core“, die fortan in der Kampagne des Spiels erklommen werden kann.

Ebenso kamen mit dem Update vier neue Subregionen, vier neue Waffen, ein neuer Trank, drei neue Facility-Upgrades, sieben neue Perks und über 25 neue Räume für bestehende Regionen hinzu. Ein weiteres Highlight ist zudem das neue „Scissors“-Artefakt, mit dem ihr eure Hände abschneidet und durch Scheren ersetzt, die ihre eigenen Eigenschaften beim Klettern und Kämpfen mitbringen.

Klingt „White Knuckle“ für euch interessant oder habt ihr es sogar schon mal gespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Falls ihr bei Horror-Spielen eher moderne Grafik bevorzugt, könntet ihr einen aktuellen Shooter ausprobieren. Der hat im November einen neuen Modus bekommen, der durch die besondere Perspektive des Spiels wirklich gruselig sein kann: Der Shooter, der selbst eingefleischten Gamern zu realistisch ist, hat jetzt einen Modus, für den ihr Wechselhosen bereitlegen solltet