Der Shooter, der selbst eingefleischten Gamern zu realistisch ist, hat jetzt einen Modus, für den ihr Wechselhosen bereitlegen solltet

Der Steam-Shooter Bodycam ist teilweise selbst langjährigen Gamern zu realistisch, aber ein neuer Modus wird dadurch richtig gruselig.

Was ist das für ein Spiel? Bei „Bodycam“ handelt es sich um einen First-Person-Shooter, der vom französischen Entwicklerstudio „Reissad” mit Unreal Engine 5 entwickelt wurde und am 8. Juni 2024 auf Steam veröffentlicht wurde.

Bodycam lässt euch, wie der Titel verrät, das Spielgeschehen durch die Perspektive einer Bodycam erleben.

Es handelt sich um einen Multiplayer-Shooter mit verschiedenen Spielmodi, darunter Team-Deathmatch. Neben der besonderen Perspektive zeichnet sich Bodycam in erster Linie durch seinen Grafikstil aus. Dieser soll möglichst realistisch erscheinen und einen hohen Detailgrad bieten.

Ab dem 13. November (18:00 Uhr) gibt es zudem einen neuen Modus, der euch dank des gruseligen Settings, gepaart mit der Perspektive des Spiels, das ein oder andere Mal erschrecken wird.

Video starten Bodycam zeigt im Trailer, wie gruselig Zombies in dem Shooter sein können Autoplay

Gruselfaktor als PvE-Shooter

Was ist das für ein neuer Modus? Mit dem kostenlosen Update „The Dead & Damned“ bekommt Bodycam einen permanenten Zombie-Modus. Bereits 2024 führte der Shooter einen solchen Spielmodus ein, entfernte ihn zwischenzeitlich allerdings, um ihn großflächig zu überarbeiten. Jetzt kehrt der Modus dauerhaft zurück.

Mit der Neuauflage des Modus wird es die zwei überarbeiteten Zombie-Maps „Village” und „Asylum” sowie die neue Map “Trenches” geben, in der ihr in düsteren Schützengräben von den Untoten gejagt werdet.

Erstes Gameplay zeigt dabei, dass Zombies in Bodycam deutlich gruseliger sind als in Call of Duty: die Perspektive, die fehlenden HUD-Elemente überall im Bildschirm, die extrem dunklen Maps mit wenig Beleuchtung, die Soundkulisse – alles ist darauf ausgelegt, euch so richtig zu gruseln (via YouTube).

Auch wenn Bodycam nicht explizit ein Horror-Game ist, sind durch die Perspektive trotzdem Jumpscares möglich, etwa, wenn ein Zombie unerwartet schnell und laut kreischend um eine Ecke auf euch zukommt oder von einer Klippe herunterfällt und plötzlich neben euch aufschlägt.

Bodycam ist selbst Shooter-Fans zu realistisch

Inwiefern ist Bodycam selbst eingefleischten Gamern zu realistisch? Bodycam und das sehr ähnliche Spiel „Unrecord” haben in der Vergangenheit bereits mehrfach Diskussionen darüber ausgelöst, ob Gaming zu realistisch sein kann – selbst unter eingefleischten Gamern.

Die Bodycam-Perspektive sehe nicht mehr wie ein Spiel aus, sondern wie Aufnahmen aus Kriegen, realen Militär- und Polizei-Einsätzen, und verwässere damit zu stark die Grenze zwischen Spiel und Realität. Besonders, weil es in Bodycam inzwischen FPV-Drohnen gibt, die gegen Spieler eingesetzt werden können – etwas, das in realen Kriegen gegenwärtig ist.

Selbst Spieler, die hauptsächlich Shooter spielen, meinten, Bodycam sehe ihnen zu realistisch aus. Das Spiel entfache ein beklemmendes Gefühl und Unwohlsein.

Der „Call of Duty”-YouTuber HapticRush meinte etwa in einem Video: „Ich bin ganz, ganz skeptisch diesem Game gegenüber, weil es eben einfach zu weit geht. Das hat nichts mehr mit Gaming zu tun für mich“, und führte später aus: „Ich weiß nicht, was der Sinn hinter noch mehr Realismus sein soll […] für mich ist das einfach ein Schritt zu weit.“

Was haltet ihr von Bodycam und dem neuen Zombie-Modus des Shooters? Geht euch das zu weit oder reizt euch diese Perspektive und das generelle Gamedesign? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Falls ihr tendenziell eher realistische Shooter mögt, aber euch Bodycam doch einen Schritt zu weit geht, könnte euch Wardogs gefallen. Der “King of the Hill”-Shooter ist ganz frisch in Season 3 gestartet und hat eine spannende Neuerung im Gepäck: Wardogs verpasst einer der ältesten Waffen der Shooter-Geschichte ein geniales Update – und riskiert, das ultimative Werkzeug für Trolle zu erschaffen