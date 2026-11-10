Legendäre MMO-Entwickler starten dauerhaften Playtest ihres neuen SciFi-Shooters und verraten, wie sie „das härteste Extraction-Game aller Zeiten“ machten

Das Entwickler-Studio hinter EVE Online arbeitet an einem MMO-Shooter, der zwischenzeitlich eine harte Herausforderung für neue Spieler darstellte.

Wer sind die legendären Entwickler? Im Jahr 2003 veröffentlichte das isländische Entwickler-Studio CCP Games das Sci-Fi-MMORPG EVE Online, das nicht nur seit über 23 Jahren eine treue Community beherbergt, sondern über die Jahre auch mehr als 24 Millionen registrierte Accounts verzeichnen konnte (via fenris).

Was ist EVE Online? EVE Online ist ein abonnementbasiertes Sci-Fi-MMORPG, in dem alle Spieler auf demselben Server spielen und den Weltraum mit zahlreichen Planetensystemen besiedeln.

Ein klar definiertes Spielziel gibt es in EVE Online nicht. In erster Linie verfolgen Spieler die Weiterentwicklung des eigenen Charakters sowie die Anhäufung von persönlichem Ingame-Reichtum. Dementsprechend groß ist der Fokus auf das Marktsystem des Spiels und wirtschaftliches Handeln.

Außerdem gibt es in EVE Online immer wieder riesige Weltraumschlachten, in denen tausende Spieler aufeinandertreffen und beispielsweise um Ressourcen kämpfen.

Heute ist CCP Games unter dem Namen Fenris Creations bekannt, nachdem das Studio 8 Jahre nach der Übernahme durch Pearl Abyss (Crimson Desert) von seinem Management im Mai 2026 für 120 Millionen US-Dollar zurückgekauft und umbenannt wurde.

Aktuell arbeitet das Entwickler-Studio unter anderem an EVE Vanguard, einem neuen MMO-Shooter in der First-Person-Perspektive, den interessierte Spieler fortan spielen können: Am 10. November 2026 startete ein 24/7-Alpha-Test, an dem ihr teilnehmen könnt, wenn ihr eines der Founder-Pakete für mindestens 15 € auf der Website des Spiels (via evevanguard.com) kauft und das Spiel herunterladet.

Video starten Die Entwickler von EVE Vanguard stellen den MMO-Shooter im Video vor Autoplay

Ein Extraction-Shooter auf dem Weg, ein richtiges MMO zu werden

Was ist das für ein Spiel? Im Kern ist EVE Vanguard aktuell ein Extraction-Shooter. Ihr spawnt also auf einer offenen Map, kämpft gegen NPCs und/oder gegen andere Spieler, sammelt Loot, erfüllt Aufträge und extrahiert am Ende, um das gesammelte Zeugs sicher zu bergen.

EVE Vanguard will zukünftig aber mehr sein als „nur“ ein Extraction-Shooter. Das Spiel ist als MMO angedacht, das im gleichen Universum spielt wie EVE Online. Dementsprechend sollen sich eure Handlungen in EVE Vanguard auch auf das Geschehen in EVE Online auswirken, beispielsweise beim Sichern von wichtigen Ressourcen, um einen riesigen Krieg zwischen den Spieler-Fraktionen für die eigene Seite zu entscheiden.

Auch das Gameplay soll zukünftig noch mehr Features von MMOs erhalten, wie die Entwickler kürzlich nochmal in einem Video auf YouTube ausführten. Neben PvE-Modi wie Raids und kompetitiven PvP-Modi soll es ebenso verschiedene Social-Features geben.

Bei dem aktuellen 24/7-Alpha-Test stehen euch 3 verschiedene Modi zur Verfügung:

High Sec – ein PvE-Modus mit deaktiviertem PvP

Low Sec – der aus vorherigen Playtests bekannte PvEvP-Modus

Null Sec – ein 3v3v3-PvP-Modus

Ihr müsst allerdings erst eine Runde High Sec beenden, ehe ihr Low und Null Sec spielen könnt.

Was hat es mit dem „härtesten Extraction-Game aller Zeiten“ auf sich? In einem Interview mit PC Gamer erklärte Game-Director Scott Davis, dass es bei der NPC-KI und der Einführung neuer Spieler seit dem letzten Playtest die größten Verbesserungen gebe.

Davis führt aus, dass sich im vergangenen Juli viele Spieler von EVE Vanguard abwandten, weil die Spielerfahrung für Neueinsteiger ein Problem gewesen sei. Es habe einige umständliche Feinheiten bei der Funktionsweise von Waffen-Upgrades und Heilung im Spiel gegeben, wodurch sie „versehentlich das härteste Extraction-Game aller Zeiten“ geschaffen hätten. In der neuen Alpha-Version soll es nun direktere Anleitungen geben, um diesem Problem zu begegnen.

Findet ihr EVE Vanguard interessant oder glaubt ihr, das Spiel ist eher nichts für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat schon vor 2 Jahren mit Scott Davis und Snorri Árnason von Fenris über EVE Vanguard gesprochen und dabei erfahren, inwiefern der MMO-Shooter auch für Destiny-Fans interessant sein könnte. Mehr dazu hier: EVE Vanguard kann der nächste große MMO-Shooter für Destiny-Fans werden, aber mit dem Unterschied, dass ihr die Story verändern könnt