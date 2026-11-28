Superman stellt sich regelmäßig übermächtigen Feinden, doch einer, der nun zurückzukehren scheint, stellt eine besondere Herausforderung dar. Die Vernichtung ganzer Universen ist für ihn kein Problem.

Lex Luthor, Darkseid, Brainiac, Zod. Das sind nur vier Gegner von Superman, die regelmäßig auftreten und dem Mann aus Stahl Probleme bereiten. Doch es gibt einen, der sich mit den genannten Bösewichten darum streitet, der Mächtigste zu sein.

Die Rede ist von Imperiex. Nachdem er im Jahr 2000 von Jeph Loeb und Ed McGuinness erfunden wurde, war er vor allem 2001 im „Our Worlds at War“-Event von DC der große Gegenspieler. Darin musste sich Superman mit einigen seiner größten Widersacher verbünden, darunter Lex Luthor und Darkseid, um Imperiex aufzuhalten.

Aktuell deutet der Comic „Justice League Unlimited #28“ die Rückkehr des Oberschurken an. Das könnte Superman, aber auch das restliche DC-Universum in große Not bringen. Die Kräfte von Imperiex sind nämlich enorm – enorm zerstörerisch.

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Kurz mal das Universum vernichtet

Wer ist Imperiex? Der Charakter besteht im Grunde aus kosmischer Urkraft. Ihn gab es seit jeher und seine Zeit verbringt er damit, das Universum immer wieder zu zerstören und neu zu erschaffen. Das gelingt ihm durch seine Fähigkeit, durch Energiestöße einen Urknall auszulösen.

Dieser vernichtet Galaxien, Planeten und Universen. Angetrieben wird der Schurke von dem Wunsch, Fehler im bestehenden Universum zu tilgen und ein besseres zu erschaffen. Imperiex greift zudem auf Sonden zurück, die die Welten durchsuchen und Energie von Planeten absaugen.

Der Charakter tritt in einer protzigen Rüstung auf, die seinen Körper zusammenhält und die überschüssige Energie, die er ausstrahlt, bändigt. Nebenbei schützt ihn der Panzer vor den Angriffen seiner Feinde und macht ihn nahezu unverwundbar. Nur wenn die Rüstung selbst Schaden nimmt, kommt es zu einer unkontrollierten Explosion aus purer Urknall-Energie.

Neben seinen rohen, zerstörerischen Kräften ist Imperiex auch noch übermenschlich stark, schnell und deshalb als Gegner unberechenbar. 2001 schafften es die Helden und Schurken, angeführt von Superman, die Rüstung von Imperiex zu durchbrechen. Bevor die Energie daraus in der Gegenwart Zerstörung anrichten konnte, schickte man ihn per Zeitreise in die Vergangenheit, zum Punkt des Urknalls – der dann durch Imperiex selbst ausgelöst wurde.

Das Cover zu „Justice League Unlimited #28” (erscheint im Februar 2027) zeigt Imperiex bereits und deutet deshalb seine Rückkehr an. Das Cover könnt ihr euch auf leagueofcomicgeeks.com ansehen. Darkseid dürfte sich in seinen eigenen Machtbestrebungen bedroht fühlen und auf die Ankunft von Imperiex vorbereiten. Ob und wie die beiden aufeinandertreffen, ist aber noch offen.

Würdet ihr euch auf einen größeren Auftritt des Schurken freuen? Vielleicht auch in einem zukünftigen Film von DC? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Bei der Konkurrenz von Marvel geht es bald im Kino weiter. Avengers: Doomsday bringt ebenfalls einen sehr starken Gegner zurück, aber es gibt Hoffnung: Im Kampf gegen den übermächtigen Dr. Doom bringt Marvel eine Heldin zurück, die den Avengers zur Seite steht