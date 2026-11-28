Wenn ihr in WoW: Forever die Maximalstufe 60 erreicht, steht euch buchstäblich die ganze Welt von Azeroth offen. Doch was zuerst tun? Was ist wichtig für die kommenden Raids und was hat Zeit? MeinMMO hilft euch bei der Priorisierung.

Was tun, wenn man Stufe 60 in WoW: Forever erreicht hat? Genau darum soll es in diesem Guide gehen. Unsere Empfehlungen richten sich dabei vor allem an Spieler, die ab dem 9. Dezember in den ersten Raids voll durchstarten möchten. Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu den für euch relevanten Abschnitten springen:

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WoW Forever: ToDos auf Stufe 60 – Verfeinert euer Interface, räumt eure Addons auf, skillt euer Vermächtnis neu

Mit Stufe 60 habt ihr Zugang zu allen Talenten und Klassen-Fertigkeiten. Außerdem ändern sich die Anforderungen eures Charakters. Die Erfahrungspunkte-Jagd rückt in den Hintergrund. Stattdessen geht es in Dungeons, ins PvP oder ihr farmt Ruf oder Gold. Kümmert euch daher schnellstmöglich um die folgenden Dinge:

Lernt beim Klassenlehrer alle Fertigkeiten, die ihr bisher ignoriert habt. Skillt bei Bedarf um, wenn ihr bestimmte Talente loswerden wollt, die speziell beim Leveln hilfreich waren.

Wer zwischen mehreren Skillungen regelmäßig wechseln möchte (etwa für PvE und PvP oder um unterschiedliche Rollen wie Tank, Heiler oder Schadensverursacher übernehmen zu können), gönnt sich beim Klassenlehrer für 50 Gold die Duale Talentverteilung (verfügbar ab Stufe 40). In dem Fall definiert ihr natürlich 2 Skillungen fürs Endgame.

Setzt eure investierten Vermächtnispunkte zurück, wenn ihr bislang Vermächtnistalente genutzt habt, die vor allem eure Level-Erfahrung unterstützt haben.

Deaktiviert oder deinstalliert Addons, die ihr nur fürs Leveln gebraucht habt. Besorgt euch zudem Addons, die euch im PvP oder in Raid-Kämpfen helfen können. Ein Beispiel ist Details!, das euch auf einen Blick verrät, wie viel Bedrohung euer Team auf einem Gegner aufgebaut hat. Das kann Leben retten.

Verfeinert euer Interface, damit ihr in chaotischen Raid- und PvP-Kämpfen die für euch wichtigsten Infos seht. Als Heiler von Raids müsst ihr bis zu 40 Lebensbalken unterbekommen. Wer Magie, Flüche oder vergleichbare Debuffs entfernen kann, muss sofort wissen, wann ein Dispell notwendig ist. Und auch der Blick auf die Wirkzeiten von wichtigen Buffs oder Kampfeffekten ist essenziell. Nehmt euch dafür Zeit!

Zieht eure Berufe auf 300, mit denen ihr im Endgame durchstarten möchtet.

Legt euch Makros an, die eurer Klasse dabei helfen, bestimmte Fertigkeiten zusammenzufassen oder die Steuerung im Kampf zu erleichtern.

Makro-Beispiel für Schurken:

#showtooltip Finsterer Stoß

/cleartarget [dead][help]

/startattack

/cast Riposte

/cast Finsterer Stoß



Wenn man mit diesem Makro die zugehörige Taste drückt, startet der Schurke seine automatischen Angriffe auf das anvisierte Ziel und er wirkt Riposte. Ist Riposte nicht bereit, nutzt er stattdessen Finsterer Stoß.

Zum Frühjahrsputz gehört es außerdem, dass ihr euer Inventar, das Quest-Log und die Bank aufräumt. Gebt Quests auf, die euch kaum Gold oder andere nützliche Belohnungen gewähren. Schickt Items, die ihr nicht auf eurem Hauptcharakter braucht, zu euren Twinks. All das ist das Fundament für die nächsten ToDos auf Stufe 60. Erst danach solltet ihr Schritt 2 angehen … mehr dazu auf der nächsten Seite.