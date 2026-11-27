Das SciFi-MMO Warframe bekommt im Dezember 2026 ein großes Update, dessen Startschuss eines neuen Sternensystems auch ein Sequel hätte sein können.

Um welches MMO geht es? Das SciFi-MMO Warframe gilt seit Jahren als eines der besten MMOs überhaupt – das hat sich auch im Jahr 2026 nicht verändert.

Diesen Ruf hat sich der Titel von Digital Extremes durch umfangreiche, kostenlose Inhaltsupdates über viele Jahre und der damit verbundenen riesigen Content-Vielfalt und Gameplay-Tiefe sowie dem fairen F2P-Modell, dem einzigartigen Movement, einer filmreifen Story, toller Musik und dem Respekt vor der Zeit der Spieler verdient.

Warframe schaffte es damit, täglich eines der meistgespielten Spiele auf Steam zu sein, bei dem obendrein 13 Jahre nach Release starke 87 % der über 690.000 User-Rezensionen positiv sind.

Im Dezember geht es mit dem großen Tau-Update bei Warframe in die nächste Runde. Seht hier einen Trailer:

Video starten Digital Extremes zeigt Warframe: Tau in einem neuen Trailer auf der TennoCon 2026 Autoplay

Tau wird so groß, woanders wäre hier Warframe 2 gestartet

Was ist das für ein Update? Am 9. Dezember 2026 erscheint Warframe: Tau, ein großes Update für den MMO-Shooter, das eine beachtliche Menge neuer Inhalte liefert. Hierzu gaben die Entwickler nun in einem Stream neue Infos bekannt.

Im Zentrum des Updates liegt das neue, namensgebende Sternensystem „Tau“, auf das Fans schon seit etwa einem Jahrzehnt warten. Mit der Einführung von Tau bekommt Warframe zudem eine neue Sternenkarte, die zum Release des Updates mit den zwei bereisbaren Regionen „Perita“ und „Fornax“ erscheint. Zudem wird hier der Grundstein gelegt, zukünftig weitere Regionen zu ergänzen.

Tau und die inbegriffene Sternenkarte stellen eine einschneidende Neuerung dar: Es ist nämlich das erste Mal in der Geschichte von Warframe, dass das SciFi‑MMO ein neues Sternensystem/eine neue Sternenkarte erhält. Doch auch das alte Origin-System soll 2027 weiterhin mit neuen Inhalten versorgt werden, erklärten Megan Everett und Rebecca Ford von Digital Extremes.

Außerdem gibt es eine neue Quest, die ihr spielen könnt: Im Tau-System angekommen, müsst ihr mit dem neuen Warframe „Brysko“ in einer noir-artigen Detektivgeschichte die kriminelle Unterwelt der Stadt Fornax infiltrieren und den skrupellosen Verbrecherboss „Hunra“ aufhalten. Dieser beherrscht Fornax mit einer abhängig machenden Substanz namens „Bloom“ und einem Netzwerk aus Schmugglern und Vollstreckern.

Brysko selbst soll dabei als zynischer Antiheld auftreten, der als charakteristische Waffen einen Schlagring, explosive Spielkarten und einen Revolver besitzt.

Casino, Bountys, Mafia-Gangster und … Gassigehen?

Das ist im Update enthalten: Die großen Highlights des Updates sind natürlich die neue Quest und der neue Warframe „Brysko“, aber auch allen voran das Tau-System mit den beiden neuen Regionen Perita und Fornax.

Besonders Fornax bietet einige spannende Facetten. Die Ring-Stadt enthält drei Hubs, zwischen denen ihr beliebig hin und her reisen und Aufträge oder Missionen spielen könnt. Einer dieser Hubs beinhaltet zudem ein Casino mit Livemusik und einem Kartenspiel, das die Entwickler des SciFi-MMOs selbst entworfen haben. Dieses könnt ihr beispielsweise mit Freunden oder gegen das Haus spielen.

Es gibt auch Bountys, die euch in die drei verschiedenen Regionen von Fornax führen und euch die Ring-Stadt auf diese Weise missionsbasiert erkunden lassen. Für das neue Syndikat „The Fornax Informer“ könnt ihr zudem kleine Detektiv-Aufträge abschließen und so Belohnungen freischalten, indem ihr Hinweise sammelt, Verhöre durchführt und so verschiedene Skandale löst.

Alternativ könnt ihr Fornax mit dem neuen Nightwalk-Modus in der First-Person-Perspektive erkunden, ohne von Gegnern oder sonstigen Gefahren bedroht zu werden. Es ist eine gefahrlose, entspannte Möglichkeit, beim Gassigehen mit Bryskos Haustier Ressourcen und Hinweise zu sammeln.

Falls euch das zu cozy ist, ist der Steel Path im Tau-System verfügbar, mit dem ihr wieder Steel Essence farmen könnt. Statt den Acolytes gibt es hier aber als Mini-Bosse die fünf Hawkra-Brüder, die euch als Handlanger der örtlichen Mafia auf Perita und Fornax jagen.

Wie gewohnt gibt es mit einem neuen Update aber auch einen neuen Prime-Warframe: dieses Mal „Kullervo Prime“.

Das sind die neuen Spielmodi: Passend zum Setting von Tau und besonders Fornax wird es neue und veränderte alte Spielmodi geben. Es kehrt beispielsweise „Spy“ in einer besonderen Variante zurück, in der ihr in Tresore einbrechen sollt. Hierzu müsst ihr euch Codes merken und Passwörter knacken, um die Spy-Ziele zu erreichen.

Zu den neuen Modi gehören etwa „Mayhem“ und „Racket“. Mayhem verlangt von euch, dass ihr die Limousinen der Mafia in die Luft jagt und ihr Zeug zerlegt. In Racket müsst ihr wiederum gestohlene Gelder zurückholen und sie an die ausgebeuteten Stadtviertel liefern.

Wie ist euer Eindruck von Warframe: Tau? Findet ihr, das Update klingt spannend? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Erst im Oktober 2026 hat Warframe einen knackigen neuen Modus bekommen, der Spieler vor eine besonders harte Herausforderung stellt. Das Spielkonzept des Inhalts erinnert an die Raids aus Destiny. Mehr dazu hier: Warframe hat seinen schwierigsten Inhalt jemals bekommen, erinnert an Modus, für den Destiny verehrt wurde

Auf Seite 2 findet ihr eine stichpunktartige Übersicht mit allen neuen Inhalten von Warframe: Tau.