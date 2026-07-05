Seit 10 Jahren scheitert MeinMMO-Redakteur Dariusz daran, Warframe richtig zu grinden. Jetzt hat er einen Weg gefunden, wie er endlich Fortschritt macht.

Warframe ist ein Dauerbrenner auf Steam und den Konsolen. Seit Jahren hat das MMO mit Ninjas eine aktive Fangemeinde. Viele Spieler haben Tausende Stunden, grinden ununterbrochen die verschiedenen Ressourcen und erspielen sich die neusten Warframes.

Ich hingegen finde das Spiel unheimlich interessant, habe großen Respekt vor den Entwicklern, Spaß am Movement-getriebenen Gameplay und … nicht so viel gespielt, wie ich es gerne hätte.

Immer wenn ich motiviert bin, in Warframe richtig zu grinden, fesselt mich kurz danach ein anderes Spiel – das bringt der Beruf und meine generelle Neugier einfach mit. Hinzu kommt, dass ich für „eine schnelle Runde zwischendurch“ am PC zu anderen Spielen greife.

Und wenn die Erschöpfung eines langen Tages mich wie der „Eisenhammer“ von Klitschko ausknockt, verlasse ich mein Gaming-Setup in Gänze.

Die Lösung, um den Grind von Warframe endlich gezielt voranzutreiben, erschien vor rund 4 Monaten – und dank eines Gadgets für 10 € habe sogar ich Spaß daran.

Das Grindfest vom 29. Juni bis 5. Juli 2026

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Video starten Warframe zeigt Sirius & Orion in einem animierten Trailer, der es in sich hat Autoplay

Von Spieler 2 zum Reise-Equipment Nummer 1

Im Verlauf des Jahres habe ich mir einen SN30 Pro von 8BitDo gekauft. Das ist ein kleiner, Bluetooth-fähiger Controller im Retro-Look. Ein toller Controller, der vor allem für „Spieler 2“ gedacht war, sollte ich mal Besuch haben.

Doch der Plan änderte sich, und der SN30 fand eine neue Bestimmung.

Im Juni habe ich mir eine passende Handy-Halterung für 10 Euro gekauft und – ich traue mich kaum, es auszusprechen – Warframe am Smartphone ausprobiert.

Die Halterung wird am Controller angebracht und erlaubt es mir, Spiele am Handy mit dem Controller zu spielen. Da ich das klischeehafte Mobile Gaming eigentlich verabscheue, würde ich mir nie einen dedizierten, teuren Controller-Aufsatz fürs Handy holen – richtige Spiele zocke ich in der Regel ohnehin lieber am PC.

Aber mir stand im Verlauf des Monats eine lange Reise mit der Deutschen Bahn bevor, und so war plötzlich ein Kaufgrund für die Halterung geboren.

Perfekt für lange Reisen UND das Sofa

In Vorbereitung auf die Zugfahrt lud ich mir die Mobile Version von Warframe aufs Handy, die im Februar 2026 veröffentlicht wurde. Zwar war mir klar, dass die Netzabdeckung wahrscheinlich nicht zum Zocken des SciFi-MMOs reichen würde, doch ich wollte mir die Möglichkeit auf jeden Fall offenhalten.

Natürlich testete ich Warframe auf meinem Handy mit dem SN30 noch vor Abfahrt. Ich hab meinen Space-Ninja vorher noch nie mit einem Controller gesteuert und wusste nicht, ob es mir überhaupt Spaß machen würde.

Und mein Test war eindeutig:

Warframe hat nicht nur eine wirklich gelungene Controller-Steuerung, es macht am Handy überraschend viel Spaß.

Mein kleiner Test am Abend endete in einer viel zu langen Warframe-Session auf dem Sofa. So schwer ich mich damit tue, am PC Warframe zu starten und – wie schon laaaange geplant – endlich weiterzugrinden: Nichts davon trifft auf die Mobile-Version zu.

Wenn ich Spiele am Handy spiele, dann, weil ich gerade nicht am PC sitzen kann oder möchte, aber trotzdem Langeweile oder Lust aufs Zocken habe. Und dann will ich nicht Clash of Clans oder Subway Surfers spielen.

Warframe hat sich für mich in diesen Situationen als perfekter Zeitvertreib erwiesen.

Wer braucht schon ein Steam Deck?

Nur wenige Minuten, nachdem ich meine erste Warframe-Mobile-Session beendet hatte, packte mich der Gedanke, dass es ein Spiel ist, das ich gerne auf einem Handheld auf dem Sofa spielen würde. Den Gedanken habe ich allerdings ganz schnell wieder verworfen.

Ich bin nicht bereit, bei den derzeitigen Hardware-Preisen um die 1.000 Euro für ein modernes Handheld zu bezahlen – zumal ich die meiste Zeit trotzdem am PC spielen würde.

Bevor ich überstürzt einen Mittelklasse-Handheld kaufe, greife ich zur Mobile-Version von Warframe – etwas, von dem ich nie gewusst hätte, dass es mir tatsächlich Spaß macht, wenn ich nicht 10 € für die Halterung ausgegeben hätte. Und wenn wir ganz ehrlich sind: Mit der Touchscreen-Steuerung hätte es mir auch niemals Spaß gemacht, das ist ja (in jedem Spiel) absolut furchtbar.

Habt ihr Warframe Mobile schon mal getestet, und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Natürlich funktioniert die Kombination aus Halterung und Controller auch mit anderen Games, in meinem Fall etwa Dead Cells, Deep Rock Galactic Survivor, GTA Vice City, Diablo Immortal und The Division Resurgence. Aktuell spiele ich aber auch wieder viel The Division 2, wie ich in diesem Artikel vor ein paar Wochen genauer ausführte: Der Sommer 2026 ist der perfekte Zeitpunkt, um einen der besten Loot-Shooter des vergangenen Jahrzehnts zu grinden