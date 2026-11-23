Das Marvel-Universum wird mal wieder von einem unfassbar mächtigen Wesen bedroht. Eine bösartige Version vom Hulk hat seine eigenen Avengers, die alle aus einem Horrorfilm stammen könnten.

Um welche Bedrohung geht es? 2025 startete Marvel die Infernal Hulk -Comic-Reihe. Darin übernahm ein uraltes Horror-Monster den Körper des Hulks. Seine theoretisch unendliche Stärke kombinierte dieses Wesen mit Magie, der Fähigkeit, Kreaturen zu übernehmen, und natürlich Unsterblichkeit.

Kurz gesagt: Infernal Hulk ist eine Hulk-Story gemischt mit Cosmic-Horror-Elementen. Dieser Hulk treibt in der Comic-Welt auch immer noch sein Unwesen – und bringt jetzt seine eigenen Avengers mit, und die sind groteske Versionen der legendären Helden.

Der Hulk in Spider-Man: Brand New Day ist im Vergleich zum Infernal Hulk ein netter Zeitgenosse:

Video starten Spider-Man trifft auf Hulk im Trailer zu Brand New Day Autoplay

Die Infernal Avengers

Wer sind die Infernal Avengers? Die Comic-Reihe Hulk War: Infernal Rage von Autor Philip Kennedy Johnson und Künstler Nic Klein soll nächstes Jahr das Finale der Infernal Saga werden (via Marvel.com). Der Fiesling will alles erobern, doch Helden und ein grauer Hulk stellen sich ihm in den Weg. Der Infernal Hulk kämpft aber nicht allein und hat eigene Champions, die aus einer der größten Niederlagen der Avengers entstanden sind. Er transformiert sie in groteske Krieger:

The Arthropod: Aus Spider-Man wurde eine riesige Spinne. Peter Parker findet sich als Körper nur noch hängend unter dem Bauch des Wesens.

Aus Spider-Man wurde eine riesige Spinne. Peter Parker findet sich als Körper nur noch hängend unter dem Bauch des Wesens. The Angler: Die Mutantin Jubilee wurde von einem uralten Wesen besessen und zu einer Energiekreatur.

Die Mutantin Jubilee wurde von einem uralten Wesen besessen und zu einer Energiekreatur. The Ebon Sphinx: Aus Captain Marvel (Carol Danvers) wurde eine Sphinx, die gerade so noch menschliche Züge am Kopf hat. Die Flügel repräsentieren ihre Flug-Kräfte.

Aus Captain Marvel (Carol Danvers) wurde eine Sphinx, die gerade so noch menschliche Züge am Kopf hat. Die Flügel repräsentieren ihre Flug-Kräfte. The Diaboli Ex Machina: Aus Vision wurde ein schwebender Kopf mit einem großen Gehirn und vier Flügeln. Der Zeichner Klein sagte dazu, er sei ein mechanischer, biblischer Engel der Zerstörung .

Aus Vision wurde ein schwebender Kopf mit einem großen Gehirn und vier Flügeln. Der Zeichner Klein sagte dazu, er sei ein . The War Dead: Aus Captain America wurde eine Gruppe Soldaten aus Blut, die die Gefallenen repräsentieren soll, die er nicht retten konnte.

Aus Captain America wurde eine Gruppe Soldaten aus Blut, die die Gefallenen repräsentieren soll, die er nicht retten konnte. The Iron Thing: Wie der Name schon erahnen lässt, wurde aus Iron Man ein groteskes Fleischwesen mit metallischen Komponenten. Damit erinnert er etwas an das Monster aus dem Film The Thing.

Hier seht ihr die Designs von Nic Klein in der Übersicht (Bildquelle: Marvel.com)

Wann erscheint Hulk War: Infernal Rage? In den USA erscheint das erste Heft zum Event am 3. Februar 2027. Ein deutscher Release kann also noch länger dauern. Englische Importe oder digitale Varianten solltet ihr aber zum Release lesen können.

Wollt ihr bis dahin die Vorgeschichte nachholen, gibt es ab dem 24. November 2026 einen deutschen Sammelband zur Infernal Hulk -Reihe mit dem Titel Der schreckliche Hulk – Herrscher der Monster, der die Hefte 1 bis 10 auf Deutsch enthalten wird.

Was sagt ihr zu diesen grotesken Avengers? Hättet ihr sie gerne in einer Serie oder einem Film? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. In den Serien von Marvel durfte sich endlich mal wieder Ultron austoben: Ich kann Marvel endlich verzeihen, was sie vor 11 Jahren mit einem der besten Schurken gemacht haben