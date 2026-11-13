Ich kann Marvel nach 11 Jahren endlich verzeihen, wie sie einen der besten Schurken verschwendet haben

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes trauerte jahrelang um einen legendären Schurken, der in den Marvel-Filmen seiner Meinung nach verschwendet wurde. Aber eine neue MCU-Serie gab ihm endlich die Anerkennung, die er verdient.

Im August 2026 habe ich meinem Frust mit dem Schurken Ultron in einem Artikel ausgelassen. Das MCU nutzte meiner Meinung nach das große Potenzial nicht, dass in dem Roboter schlummert. In ihm steckte die Möglichkeit, eine Bedrohung auf dem Level von Thanos zu sein und interessante Konzepte über KI zu erzählen, aber daraus machte man einen Wegwerfschurken.

Doch die neueste Serie von Marvel, VisionQuest, hat etwas eigentlich Unmögliches geschafft: Ich kann Marvel endlich verzeihen.

Video starten VisionQuest zeigt im Trailer die neue Marvel-Serie mit Vision und Ultron Autoplay

Die Idee hinter Ultron und Vision wird weitergeführt

Achtung: Es gibt kleine Spoiler zur Serie VisionQuest.

Direkt bei der ersten Folge wird deutlich, worum es in VisionQuest geht. Der weiße Vision möchte menschliche Emotionen lernen. Etwas, das er aus den Erinnerungen seines alten Ichs kennt, aber nicht versteht. Dabei sollen ihm die geretteten KIs in seinem Kopf helfen, doch darunter ist auch Ultron.

Er wirkt schon früh wie ein manipulatives Element, das sich nur befreien und sein Ziel, die Menschheit auszulöschen, doch noch erreichen möchte. Doch von Folge zu Folge wird klarer: Ultron ändert sich. Der robotische Fiesling beschäftigt sich mit den Menschen. Nicht mit ihrer zerstörerischen Natur, sondern mit ihrem Schaffen.

Ultron begeistert sich für Kunst, Whiskey und letztendlich auch Emotionen. Alles Dinge, die er verstehen möchte. Er erkennt langsam das, was Vision schon im Film Age of Ultron beschrieben hat: Die Schönheit der Menschen.

Ultron will sie nicht einfach imitieren, das zeigt sich subtil in einer Szene mit Jocasta. Sie bietet ihm Whiskey an, er lehnt aber ab. Ultron weiß, wie Whiskey schmecken soll, aber er in seiner jetzigen Form kann er es nicht selbst erleben – er braucht einen physischen Körper.

Nicht nur Vision beschäftigt sich mit der Frage, was das Menschsein bedeutet, sondern auch Ultron: Ist es die Seele, der physische Körper oder beides? Dadurch wird die Serie sogar philosophisch und passt zum Gespräch zwischen den beiden Visions über das Schiff von Theseus am Ende der Serie WandaVision.

Abseits dieser Thematik ist ausgerechnet die menschliche Erscheinung von Ultron aber das große Highlight der Serie.

Ultron in seiner menschlichen Form mit Jocasta (Bildquelle: Marvel Entertainment auf YouTube)

James Spader ist eine Wucht

Der Schauspieler James Spader lieh Ultron schon im Film seine Stimme, in der Serie taucht er aber auch als physische Gestalt auf – eine Regel, an die sich alle KIs in Visions Kopf halten. Und James Spader ist fantastisch. Trotz seiner subtilen Art im Schauspiel hat er eine so starke Aura, dass er sich jede Szene unter den Nagel reißt.

Genau diese Art passt aber auch zu Ultron. Spader spricht eloquent und intelligent, aber auch unfassbar kühl und berechnend – eben wie ein Roboter, der Menschen imitiert. Wenn diese Imitation bricht und Ultron scheinbar doch Gefühle zeigt, trägt Spader das aber auch subtil in sein Schauspiel hinein. Das ist echtes Handwerk und mit dieser Performance reiht er sich zu den besten Darstellern im gesamten MCU ein.

Das passt auch wunderbar zu Paul Bettanys Verkörperung von Vision. Obwohl er die ganze Zeit denkt, er sei kühl und emotionslos, merkt man in seiner Mimik eine gewisse Sorge, Wut oder Trauer. Die verschiedenen Spielweisen der beiden erzeugen eine schöne Chemie, die abseits der eigentlichen Geschichte fesselt.

VisionQuest holt Ultron nicht einfach nur zurück, die Serie denkt und entwickelt ihn als Figur weiter. Aus dem einstigen Wegwerfschurken wird eine der interessantesten Figuren des MCU, die endlich das Potenzial erreicht hat, das schon vor 11 Jahren in ihr schlummerte.

Für mich persönlich toppt VisionQuest damit auch Serien wie WandaVision und macht sie zu meinem Favoriten im MCU, den ich jedem empfehlen kann.

Aber was sagt ihr zu VisionQuest? Mögt ihr die Serie und was sie mit den Figuren gemacht hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Da das MCU jetzt würdig mit Ultron umgegangen ist, fehlt noch ein anderer Charakter: Ich kann Marvel auch nach 16 Jahren nicht verzeihen, wie sie einen der spannendsten Helden verschwendet haben