Marvel hat neue Avengers und ein Mitglied ist so mächtig, es könnte sogar mit Thanos mithalten

Die Avengers sind schon seit ihrer Gründung 1963 kein festes Team. Von Zeit zu Zeit ändert sich die Konstellation je nach Art der Gefahr oder den aktuellen Gegebenheiten im Universum von Marvel. Jetzt gibt es wieder ein neues Team, dass sogar 2 fast übermächtige Helden besitzt.

Was ist das für ein neues Team? Am 4. November 2026 startete in den USA die neue Avengers-Reihe mit Avengers Nr. 1 von Autor Chip Zdarsky und Künstler Marco Checchetto. Vorher passierte aber noch Avengers: Armageddon, ein Event, das bei der Regierung und der Bevölkerung für großes Misstrauen gegenüber Superhelden sorgte.

Diese harten Widrigkeiten halten einige Helden jedoch nicht davon ab, zusammen als Avengers für die Menschen zu kämpfen. Deshalb gibt es auch ein neues 6-köpfiges Team:

Luke Cage

Daredevil

Wolverine

Spider-Man

Captain Marvel

Miracleman

Vor allem die letzten beiden sind wahre Power Houses.

Auch in Avengers: Doomsday wird im Kino bald ein neues Team gebraucht:

Video starten Avengers: Doomsday zeigt im ersten Trailer die X-Men und den großen neuen Oberschurken Autoplay

Ein perfektes Team für kleine Ganoven und übermächtige Bedrohungen

Wie stark ist das neue Team? Mit Luke Cage, Wolverine, Daredevil und Spider-Man besteht der Großteil des Teams aus Helden, die sich eher um kleinere Probleme kümmern können, die eher einzelne Städte bedrohen. So sind bekannte Gegner dieser Helden etwa Gangster wie der Kingpin oder verrückt-gewordene Schurken wie der Green Goblin.

Aber das ist gar nicht mal so schlecht, wenn die Avengers erst wieder das Vertrauen der Menschheit gewinnen müssen. Doch an großer Kampfkraft mangelt es dem Team auch nicht.

Zum einen gibt es mit Carol Denvers, besser bekannt als Captain Marvel, eine Heldin, die sich eigentlich um kosmische Probleme kümmert. Neben ihrer übermenschlichen Stärke und Ausdauer kann sie auch Energie absorbieren und im Kampf freisetzen. Diesmal ist sie aber stark geschwächt und kann nicht mal fliegen. Laut ScreenRant blockt ihr Körper zwar noch Kugeln ab, Schmerzen erleidet sie aber trotzdem.

Das wahre Power-House im Bunde legt da aber sogar eine Schippe drauf. Der aktuelle Miracleman ist David Colton, der einst ein moderner Captain America war. Nachdem er seine neuen Fähigkeiten bekommen hatte, begann er eine Ego-Tour. Nach seinem Konflikt mit dem Red Hulk scheint er jetzt aber ein Avenger geworden zu sein.

Neben dem Supersoldatenserum besitzt er die Fähigkeiten von Miracleman. Dadurch kann er wie Captain Marvel fliegen und seine physische Kraft übersteigt sogar die von Red Hulk und Captain Marvel, die er beide ohne große Probleme besiegen kann. Man kann ihn am ehesten mit Superman von DC vergleichen. Es ist wahrscheinlich, dass er sogar mit Thanos (ohne Infinity-Steine) mithalten könnte.

Wie kann man die neuen Avengers in Deutschland lesen? Erst am 4. November 2026 erschien das erste Heft zur neuen Avengers-Reihe. Bisher ist unklar, wann die Reihe auf Deutsch startet. Ihr müsst euch also noch gedulden oder auf Importe oder digitale englische Ausgaben zurückgreifen. Falls ihr euch auch für die Filme von Marvel interessiert, haben wir hier einen Artikel für euch: Kein Marvel-Film bedeutet mir so viel wie Logan – und genau deshalb bricht Deadpool 3 immer noch mein Fan-Herz