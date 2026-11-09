Amazon enthält mir eine Schlüsselfigur aus Mittelerde vor und ich weiß nicht, ob die Elben ohne ihn in Staffel 3 siegen werden

Am 11. November gibt es endlich frischen Seriennachschub aus Mittelerde mit Ringe der Macht Staffel 3. Alles deutet darauf hin, dass Sauron endlich ernst und den Elben Feuer unter den Hintern machen wird. Aber eine wichtige Schlüsselfigur enthält Amazon noch vor, dabei brauchen die Elben ihn für diesen Kampf.

Amazons Serie Ringe der Macht bekommt viel Gegenwind von Tolkien-Enthusiasten – ich freue mich trotzdem schon riesig darauf. Die erste Staffel war etwas zäh, aber die zweite hat mir richtig Spaß gemacht. Jetzt steht auch endlich die heiße Phase des zweiten Zeitalters an:

Sauron hat seine Nazgûl, Armeen und laut dem Trailer für die dritte Staffel sogar einen Balrog am Start. Die Elben unter Gil-Galad, Galadriel und Elrond werden diese Season richtig schwitzen. Außerdem kehrt endlich Galadriels Ehemann Celeborn zurück, gespielt von Jamie Campell Bower.

Lange wurde spekuliert, in welcher Rolle Bower dabei sein wird. Celeborn war der eine heiß diskutierte Kandidat. Der andere war der eine Elb, der explizit um Sauron zu besiegen nach Mittelerde geschickt worden ist: Glorfindel. Und wenn Amazon ihn in dieser Season nicht einführt, sehe ich schwarz für die Guten.

Video starten Die Ringe der Macht zeigt im offiziellen Trailer zu Staffel 3 einen mächtigen Balrog Autoplay

Zu mächtig für die Gefährten

Glorfindel sollte allen Lesern der Buchvorlage von Der Herr der Ringe ein Begriff sein: Er feiert seinen ersten Auftritt in Die Gefährten und ist derjenige, der Frodo nach seiner Verwundung nach Bruchtal bringt. Diese Ehre wird im Film Arwen zugeteilt.

Später überlegt Elrond auch noch, ob er Glorfindel mit den Gefährten schickt: Glorfindel ist eigentlich ein Elb, der im ersten Zeitalter von Mittelerde stirbt und im zweiten mit dem Auftrag, das Böse zu bekämpfen, wiedergeboren wird. Für diese Mission wurde er auch mit großer Macht ausgestattet, ähnlich wie sie die mythischen Maia und Valar aus Valinor haben. Die Nazgûl zum Beispiel fliehen sogar vor ihm, weil er so mächtig ist.

Weil die Gefährten aber eigentlich eher versteckt reisen sollen und durch Glorfindels Macht zu sehr auffallen könnten, wird er schlussendlich nicht mitgeschickt, sondern verbleibt in Bruchtal. Sonst kommt er in Der Herr der Ringe nicht mehr vor. Vermutlich unterstützt er aber Elrond dabei, das elbische Refugium vor den Armeen Saurons zu schützen.

Tatsächlich ist es übrigens Glorfindel, der sich zu Beginn des dritten Zeitalters in Mittelerde dem Hexenkönig von Angmar entgegen stellt und die berühmte Prophezeiung macht, kein Mann könne den Hexenkönig jemals töten.

Saurons schlimmster Albtraum

Tatsächlich ist Glorfindel aber eben kein junger Elb, der im zweiten Zeitalter mal eben auftaucht: Er wurde noch im Zeitalter der Bäume in Valinor geboren, als die Noldor noch dort lebten. Schlussendlich zog er in der Armee von Turgon, Elronds Ur-Opa, mit dem Rest seines Volkes nach Mittelerde. In Turgons versteckter Stadt Gondolin diente er als Glorfindel vom Haus der goldenen Blume als einer der zwölf Kapitäne der Streitkräfte.

Am Ende des ersten Zeitalters verriet aber Maeglin, außgerechnet der Neffe von König Turgon, die Stadt an Morgoth, den großen Bösen ihrer Zeit. Dieser zerstörte daraufhin die Stadt und Glorfindel schützte mit seinen Soldaten die flüchtenden Gondolindrim. Auf einem Bergpass überfielen sie eine Horde Orks und einen Balrog.

Zwar eilten die Adler den Geflüchteten zu Hilfe, doch Glorfindel stellte sich dem Balrog alleine entgegen. Schlussendlich stürtze der Elb gemeinsam mit seinem Gegner von einer Felskante in die Tiefe und verstarb.

Die Valar, engelsgleiche Wesen die auf dem mystischen Kontinent Valinor leben, belebten Glorfindel aber schon nach kurzer Zeit wieder. Er war schon vor seinem Tod ein mächtiger und gefürchteter Elb. Durch sein Opfer und die Wiedergeburt wurde er aber so mächtig wie die den Valar direkt untergebenen Maia.

Es ist nicht ganz sicher, wann Glorfindel nach Mittelerde zurückkehrt. Er ist aber spätestens dann wieder zurück, wenn Sauron den Einen Ring schmiedet – also genau zum Start der dritten Staffel von Ringe der Macht. Ganz konkret soll er Hochkönig Gil-Galad und Elrond im Kampf gegen Sauron helfen. Und warum sollten die nein sagen zu einem super mächtigen Balrog-Töter?

Und genau deswegen hoffe ich so sehr darauf, dass Glorfindel jetzt in Staffel drei mit am Start ist. Er ist ein absolutes Power-Haus und das Beste, was die Elben eben zum Beispiel den Ringgeistern entgegen setzen können. Ohne ihn wird der Kampf um Mittelerde im zweiten Zeitalter lang und hart. Ich bin eben schon richtig gehyped auf die neue Staffel. Warum? Weil: Ihr könnt gern wegen Ringe der Macht rumheulen, ich weiß Staffel 3 wird geil