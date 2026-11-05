Ringe der Macht bringt 9 Diener Saurons zurück: Wer sind die Nazgûl?

In Mittelerde treiben neun unheimliche Diener Saurons ihr Unwesen. Die Nazgûl haben schon in Tolkiens Büchern und den Filmen von Peter Jackson für Schrecken gesorgt, in der 3. Staffel von Ringe der Macht sind sie abermals mit an Bord.

Am 11. November 2026 erscheinen die ersten 4 Folgen der 3. Staffel von Ringe der Macht. Bilder, die vom Empire-Magazine veröffentlicht wurden, zeigen, dass auch die Nazgûl Teil der Handlung sind. Auch im jüngsten Trailer sieht man die düsteren Gesellen bereits in Aktion.

Allerdings heißen sie hier noch etwas anders: Nazgnagôl ( Ringdiener ). Das liegt wohl daran, dass es sich um frühe Versionen der späteren Ringgeister handelt. Doch woher kommen die eigentlich und warum dienen sie Sauron?

Video starten Die Ringe der Macht zeigt im offiziellen Trailer zu Staffel 3 einen mächtigen Balrog Autoplay

Neun Ringe für die Menschen

Was bedeutet Nazgûl überhaupt? Das Wort entstammt der Schwarzen Sprache und bedeutet „Ringschatten“ oder „Ringgeist“, die Neun sind aber auch als Schwarze Reiter bekannt.

Als Sauron sich sechzehn der von Celebrimbor geschmiedeten Ringe der Macht unter den Nagel riss und den Elb selbst im Jahr 1697 des 2. Zeitalters tötete, gab er neun Stück in den folgenden Jahrhunderten an bestimmte Menschen weiter.

Zu den Menschen, die die Ringe der Macht von Sauron erhielten, ist wenig bekannt. Nur so viel: drei von ihnen stammten wohl aus dem Reich Númenor und einer war Khamûl, ein Herrscher über die Ostlinge. Er und der Hexenkönig von Angmar sind die einzigen Ringgeister, die namentlich bzw. mit Titel bekannt sind.

Dank der Ringe wurden die neun Menschen sehr mächtig. Als Könige, Krieger oder Zauberer herrschten sie, beeinflussten den Willen der Menschen und verlängerten ihr Leben um ein Vielfaches.

Aber natürlich gab es einen Haken: Die neun Ringe waren eng an Saurons Einen Ring gebunden und unterstanden ihm. Die Menschen wurden schnell korrumpiert und verkamen zu Dienern des Einen Ringes sowie seines Besitzers. Und: sie waren immer nur so stark oder schwach wie ihr Herr.

Noch dazu wurden die Ringträger für gewöhnliche Blicke unsichtbar – nur wer in die Geisterwelt sehen konnte, erkannte ihre wahre Gestalt. In ihrer neuen Form als Ringgeister und Diener Saurons tauchten sie im Jahr 2251 des 2. Zeitalters zum ersten Mal in Mittelerde auf. Viel ist über ihr Wirken in dieser Zeit nicht bekannt.

Als Sauron bei der Schlacht des letzten Bündnisses geschlagen wurde, verschwanden auch die Ringgeister fürs Erste von der Bildfläche. Aber genauso wie ihr Herr blieben sie ohne physischen Körper weiter bestehen und bereiteten sich auf ihre Rückkehr vor.

So sehen die angehenden Ringgeister in der 3. Staffel von Ringe der Macht aus.

Aufbau und Zerstörung eines Reichs

Ab 1300 im 3. Zeitalter tauchten die Nazgûl wieder auf. Ihr Anführer, der Hexenkönig, gründete im Norden das Reich Angmar. Von dort aus führte er einen Krieg gegen die Dúnedain und ihr Reich Arnor, bis er es schließlich besiegte.

Zwar erlitt Angmar um 1975 im 3. Zeitalter eine empfindliche Niederlage, als das Reich von einem Bündnis aus Menschen und Elben in der Schlacht von Fornost besiegt wurde. 27 Jahre später gelang den Ringgeistern jedoch ein Triumph, sie kehrten nach Mordor zurück und eroberten die Menschenstadt Minas Ithil, die in Minas Morgul unbenannt wurde.

Als neuer Stützpunkt der Neun ist sie auch in den Filmen von Peter Jackson zu sehen, denn von dort aus bereiteten die Nazgûl die Rückkehr Saurons vor.

Die gelang bekanntermaßen und wer Herr der Ringe kennt, weiß, wie wertvoll die Nazgûl bei den folgenden Ereignissen waren. Sie machten sich auf die Suche nach dem Einen Ring und durchkämmten dafür das Auenland. Bei der Verfolgung von Frodo und seinen Gefährten erlitt der Hobbit eine lebensbedrohliche Verletzung durch eine Morgulklinge des Hexenkönigs.

Letztlich verendeten die Ringgeister mit der Niederlage Saurons und der Zerstörung des Einen Rings. Schon bevor es dazu kam, segnete der Hexenkönig auf den Pelennor-Feldern das Zeitliche. Er war überheblich und sah die Gefahr nicht, die sich ihm in Gestalt von Merry und Éowyn entgegenstellte.

Ganz nach der Prophezeiung des Elbs Glorfindel, dass der Hexenkönig durch „keines Mannes Hand fallen“ würde, tötete ihn eine Frau in Zusammenarbeit mit einem Hobbit.

Es wird spannend zu sehen, wie die 3. Staffel von Ringe der Macht die Entstehung und das Erstarken der Neun zeigt. Da sie noch Nazgnagôl genannt werden, ist davon auszugehen, dass wir eine frühe, möglicherweise menschliche Form zu Gesicht bekommen. Freut ihr euch auf die Rückkehr der Ringgeister? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Neulich haben wir auf MeinMMO eine wichtige Frage beantwortet: Warum verlassen so viele Elben am Ende von Herr der Ringe eigentlich Mittelerde?