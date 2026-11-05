Ein gefährlicher Gegner von Godzilla ist ein gigantischer Echsen-Cyborg mit Klingenhänden

Da Godzilla schon seit 1954 sein Unwesen treibt, hat er sich in seiner Historie mit vielen verschiedenen Monstern, auch Kaijū genannt, angelegt. Ein Fanliebling ist dabei der sadistische Cyborg Gigan.

Wer ist Gigan? Gigan tauchte das erste Mal in Godzilla vs. Gigan im Jahr 1972 auf. In Deutschland hieß der Film Frankensteins Höllenbrut. Im Film wollen sich die Nebulans, eine Alien-Spezies, die Erde krallen. Sie treten zwar als Menschen in Erscheinung, sind in ihrer wahren Form aber große Kakerlaken.

Um die Erde zu unterjochen, nutzen sie unter anderem Gigan: Ein Alien-Kaijū, das wie eine riesige Cyborg-Echse aussieht, samt rotem Visier und zwei Sicheln statt Händen. Zusammen mit König Ghidorah legt er sich mit Godzilla und seinem besten Kumpel Anguirus an.

Doch das war nicht der einzige Auftritt von Gigan, der unter Fans zum Liebling wurde.

Der neueste Film im Godzilla-Franchise ist Minus Zero:

Video starten Godzilla Minus Zero zeigt im 2. Trailer den ikonischen Laser der Riesenechse Autoplay

Ein sadistischer Robo-Kontrahent

Wie erging es Gigan? Obwohl er verliert, zeigt Gigan eine beachtliche Leistung: Er lässt Godzilla als einer der ersten Gegner wirklich bluten. Ein besonderes Merkmal von Gigan: Er scheint aus Spaß zu kämpfen und besitzt einen gewissen Sadismus und Blutdurst. So macht er sich auch gerne mal über seine Gegner lustig. Er gibt Ghidorah im Film etwa ein High-Five, nachdem sie Godzilla zu Boden zwingen.

Trotzdem schaffte es Godzilla im Tag-Team mit Anguirus, die beiden Widersacher zu besiegen. Das gelang ihnen, nachdem die Nebulans die Kontrolle der beiden verlieren. Am Ende des Films fliehen beide Kaiju.

1973 kehrte Gigan aber zurück. Im Film Godzilla vs. Megalon (im Deutschen: King Kong – Dämonen aus dem Weltall) riefen andere Aliens die Nebulans zu Hilfe und die schickten mal wieder Gigan. Zusammen mit dem titelgebenden Megalon prügelten die beiden Kaijū auf den Roboter Jet Jaguar ein, als Godzilla zur Rettung kam. Wie ein Feigling floh Gigan wieder ins Weltall und ließ seinen Kollegen einfach allein.

Gigan mit seinen Kettensägenhänden im Film Godzilla: Final Wars (Bildquelle: Godzilla.com)

Seinen letzten großen Filmauftritt hatte er dann in Godzilla: Final Wars im Jahr 2005. Der Film ist eine große Liebeserklärung an die Historie von Godzilla. Da darf auch der Cyborg nicht fehlen. Diesmal gab es aber ein dickes Upgrade.

In diesem Film war Gigan ein Wesen, das vor tausenden von Jahren auf die Erde kam und von Mothra besiegt wurde. Die Xiliens (wieder andere Aliens) erweckten ihn erneut zum Leben, doch auch hier verlor er gegen die Riesenechse. Um ihn nochmal einzusetzen, verpasste man ihm einfach Kettensägen-Hände. Doch diesmal schafft es Mothra, den Feind zu besiegen, der sich selbst mit seinen Waffen verletzt.

Danach tauchte Gigan nur in kleineren Projekten wie Comics, Kurzfilmen oder Serien auf. Immerhin gibt es auf YouTube eine seiner stärksten Formen, die ihr in einem 6-minütigen Kampf begutachten könnt. Aber wer weiß, vielleicht wird er in Zukunft noch einmal ausgegraben.

Was haltet ihr von Gigan? Mögt ihr ihn als Monster und wünscht ihr ihn euch wieder zurück im Kino? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Falls ihr euch für weitere Kaijū interessiert, haben wir eine perfekte Liste für euch: Die 10 mächtigsten Gegner von Godzilla im Power-Ranking