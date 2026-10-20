Eine neue Demo auf Steam verfrachtet mich in die beste Zeit des Gamings zurück, ist ein Geheimtipp für Godzilla-Fans

Als großer Fan der legendären Riesenechse musste MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes sich die neue Demo zu Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered anschauen und hatte damit viel Freude, auch wenn er es nicht jedem empfehlen würde.

Im Zuge des aktuellen Steam Next Fests hat es mich sehr gefreut, neben all dem KI-Kram auch die Demo zu Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered zu finden. Wie der lange Titel verrät, handelt es sich dabei um ein Remaster. Im Spiel kloppt ihr euch in verschiedenen Modi mit 12 Riesenmonstern aus dem Godzilla-Franchise.

In der Demo könnt ihr aus 3 Monstern wählen, darunter Godzilla, Gigan und King Ghidorah, und euch gegen Bots oder online gegen menschliche Gegner in einer Großstadt-Map anlegen. Zudem gibt es einen Blick auf den Zerstörungs-Modus und eine Trainingsmöglichkeit.

Da ich aktuell auf den Release von Godzilla Minus Zero warte, kommt die Demo perfekt und kurz vorweg: Es ist genau das, was ich erwartet habe, aber es hat auch einige Macken.

Video starten Godzilla kloppt sich in Destroy All Monsters Melee Remastered erneut mit seinen größten Feinden Autoplay

Kloppereien wie früher

Das Kloppen an sich ist relativ simpel, macht aber durchaus Spaß. Anfangs musste ich mich noch an die Kombos gewöhnen, denn die sind recht langsam und man kann nicht jeden Move gut miteinander verbinden, denn der Gegner schlägt mittendrin einfach zurück. Zum Glück gibt es aber in der Demo schon den Trainingsmodus, um herumzuprobieren.

Ein komplexes Kampfspiel sollte man hier aber nicht erwarten. Es ist recht clunky und manchmal auch hölzern, weshalb man sich dran gewöhnen muss. Das ging bei mir aber schnell, vor allem, weil ich abends viele Online-Matches gefunden habe, ohne lange suchen zu müssen.

Ich hatte insgesamt viel Spaß, vor allem mit den Lasern oder Häusern, die man werfen kann. Es fühlt sich einfach an wie ein Wrestling-Spiel von früher, nur mit Godzilla und Co. Deshalb ist es auch nicht sonderlich balanced . Vor allem Gigan mit seinem verdammten Teleport hat mich zur Weißglut getrieben und ich fluche jetzt schon über all meine Freunde, die mit ihm kämpfen werden.

Dabei verfrachtete mich die Demo in meine Kindheit zurück, die ich gerne als beste Zeit des Gamings bezeichne. Auf der PS2 oder dem GameCube waren viele Spiele clunky, doch mit Titeln wie Shrek Super Slam oder Power Stone konnte ich ganze Abende mit Freunden füllen, weil diese Spiele auf das un-perfekte Gameplay heruntergebrochen waren. Man lachte, weil nicht immer alles funktionierte und gut aussah.

Für mich ist der lokale Couch-Koop das wichtigste Feature, vor allem wenn man zu viert gegeneinander ein gigantisches Chaos anrichten wird. Deshalb weiß ich jetzt schon, dass ich mir das Spiel am 6. November auf jeden Fall kaufen werde, aber aufgrund der Bequemlichkeit eher auf der Konsole.

Trotz meiner großen Freude kann ich das Spiel aber nicht jedem empfehlen.

Autos und Häuser werfen ist einfach spaßig

Die Präsentation ist nicht optimal

Trotz des Spielspaßes gab es ein paar Punkte, die mich enttäuschten. Zum einen ist das Spiel nicht sonderlich hübsch, obwohl es ein Remaster ist. Ich mag diese GameCube-Optik, aber neue Spieler wird man damit nur schwierig gewinnen können. Das Menü ist mir ebenfalls zu steril und hätte etwas mehr Liebe gebraucht.

Außerdem ist das Gameplay ein zweischneidiges Schwert. Ich habe eine große Leidenschaft für Action-Titel, die sich nicht immer perfekt anfühlen. Als moderner Spieler muss man sich aber stark umgewöhnen, denn das Movement ist eben nicht snappy und schnell, wie man das heutzutage gewöhnt ist – gleichzeitig passt es aber zu den großen Monstern.

Ein anderer negativer Punkt ist die Lebensanzeige. Die war für meinen Geschmack etwas zu groß, weshalb sich die Kämpfe in die Länge gezogen fühlten.

Man muss sich klar vor Augen halten, dass es sich also wie ein altes Spiel anfühlt, weshalb ich das Spiel erstmal nur Godzilla-Fans oder Liebhabern der GameCube/PS2-Ära empfehlen würde. Zugegebenermaßen wird das Spiel digital laut dem eShop auch nur 30 € kosten.

Klingt das Spiel für euch interessant oder doch eher zu altbacken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Wer sich weiterhin unsicher ist, kann sich noch bis zum 27. Oktober die Demo auf Steam anschauen.

Für Godzilla-Fans ist das neue Spiel auf jeden Fall mal wieder eine Möglichkeit, die Riesenechse spielen zu können. Falls ihr aber eine moderne Interpretation des Genres zocken wollt, kann ich euch nur GigaBash empfehlen: In einem Spiel auf Steam verkloppe ich meine Freunde mit Godzilla