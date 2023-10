In einem Spiel auf Steam verkloppe ich meine Freunde mit Godzilla

MeinMMO-Autor Nikolas Hernes liebt Kaijus und Riesenroboter in Filmen und Serien. Da kam das Spiel GigaBash auf Steam daher und bot ihm genau das perfekte Partyspiel, um seine Freunde mit Monstern zu vermöbeln.

Mit den aktuellen Godzilla-Filmen sind Kaijus, also Riesenmonster, in der Filmwelt präsent. In Videospielen gibt es aber eher weniger Vertreter des Monster-Genres. Aber ein Spiel will nicht nur die Kaijus prominent vertreten, sondern auch ein eigentlich ausgestorbenes Genre wiederbeleben, und das gelingt dem Spiel fantastisch.

Was ist GigaBash?

Mit bis zu 4 Spielern kämpft man in verschiedenen Arenen gegeneinander

Jedes spielbare Monster hat eigene Gimmicks und Fähigkeiten

Auf den Stages gibt es Tools und Gegenstände, die man im Kampf benutzen kann

Neben dem klassischen Kampf gibt es auch ein Party-Mode mit kleinen Minispielen

Klingt erstmal nach banalem 3D-Kämpfen, aber für Fans von Riesenechsen und Robotern ist das Spiel eine wahre Freude. Im Trailer zum Spiel könnt ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen:

Eine wahre Kaiju-Fantasie

GigaBash will direkt die wahre Kaiju-Fantasie bieten. Die Städte sind fast vollends zerstörbar, und man kann Häuser, Panzer und Straßenschilder aufheben und damit kämpfen oder seine Gegner bewerfen. Das ist immer schön wuchtig, und wenn man seine Freunde mit einem Hochhaus verhaut und er wegfliegt, dann ist das ein spaßiges Gefühl.

Allgemein fühlt sich das Kämpfen gut an. Die Attacken passen zu den verschiedenen Monstern, und vor allem die großen Special-Moves, die eine ganze Stadt plätten, sind schön anzusehen. In den Animationen steckt dabei viel Liebe, und jedes Monster transportiert eine eigene Persönlichkeit.

Das Kampfsystem ist dabei nicht so komplex wie in einem Street Fighter, sondern orientiert sich an 3D-Brawler-Klassikern wie Power Stone. Man kann das am ehesten als 3D-Arena-Smash-Brothers beschreiben, und das simple, aber spaßige Kampfsystem ist perfekt, um es ab und zu mit Freunden anzuwerfen, ohne Vorwissen zu benötigen.

Neben einem kleinen Story-Modus gibt es einen klassischen Arena-Modus, einen Team-Modus, in welchem man gegen Gegner-Wellen kämpft und einen Party-Modus. Letzterer ist für mich das große Highlight, denn die paar Minispiele lockern das Kampfsystem auf und erfordern verschiedene Taktiken abseits vom reinen Kämpfen. Für einen entspannten Spieleabend mit Freunden ist dieser Modus fantastisch.



Die geliebte Riesenechse spielt mit

Ich hatte mein Leben lang mit Godzilla zu tun, denn mein Vater hat ständig Filme der ikonischen Echse geguckt. Dementsprechend war ich begeistert zu sehen, dass man mit einem DLC 4 Godzilla-Monster als spielbare Charaktere hinzufügen kann.

Man merkt, dass die Entwickler die Filme lieben und welche Details in den Figuren stecken. Die zerstörerische Kraft von Mecha-Godzilla, Destoroyah und Gigan wird visuell schön dargestellt, und wenn Godzilla selbst mit seinem fliegenden Tritt durch die Map rast, dann muss man einfach schmunzeln.

Vor allem hat es mich sehr gefreut, dass eben die japanischen Monster verwertet wurden und nicht unbedingt die Monster aus den aktuellen Filmen. Wer noch mehr Lust auf japanische Kult-Figuren hat, der kann sich in GigaBash bald auch mit Ultraman-Charakteren kloppen.

GigaBash ist kein Spiel, was man stundenlang am Stück spielen kann, und auch der Ansatz als 3D-Arena-Brawler passt nicht zu modernen Spiele, die immer eine kompetitive Note haben müssen. GigaBash ist auch nicht durch-gebalanced und bis ins kleinste Detail angepasst.

Doch genau wegen dieser Sachen liebe dich das Spiel. Es erinnert mich nicht nur an die alten Godzilla-Filme, die ich als Kind geschaut habt, es erinnert mich auch an eine Gaming-Zeit, in der man einfach Schwachsinn mit Freunden gemacht hat.

Und da bin ich nicht allein. Auf Steam hat das Spiel zwar nicht unglaublich viele Reviews, doch bei 777 Reviews kommt das Spiel mit 92 % gut an. Auf Steam könnt ihr es auch in einer Demo ausprobieren.

Wer riesige Monster und Roboter sowieso liebt und mal Lust hat, in weniger komplexen Kämpfen seine Freunde mit Häusern zu bewerfen, der wird mit GigaBash unglaublich spaßige Abende verbringen können.

