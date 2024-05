Den Urvater von Manor Lords gibt‘s auf Steam gerade für 5 € – Spieler mit tausenden Stunden schwärmen

Es ist ein Spiel, das eine Generation geprägt hat: SimCity 4. Noch etwa eine Woche gibt es die Deluxe-Edition des Städtebau-Meilensteins für 5 € auf Steam. In den Reviews liest man, dass es ein Spiel ist, das Leben bestimmt hat. Dabei erleben solche Städtebau-Simulation mit Manor Lords gerade einen Höhenflug.

Was ist SimCity 4 für ein Spiel?

Das vierte SimCity erschien 2003 für den PC und war der Nachfolger von SimCity 3000.

Die SimCity-Spiele erreichten in den Augen der meisten Fans mit SimCity 4 ihren Höhepunkt. Es erhielt 84 % auf Metacritic, spätere Titel der Reihe wurden von der Fachpresse deutlich schlechter bewertet SimCity 4 ist für die Tiefe seiner Simulation bekannt.

Auf Steam ist jetzt die Deluxe-Version im Angebot. Sie kostet 5 €, 75 % weniger als sonst.

Ein aktueller Vertreter des Städtebau-Genres und ein Topseller auf Steam, Manor Lords:

SimCity 4 ist ein Spiel, das Spieler ihr Leben lang begleitet hat

Was sagen die Reviews? SimCity 4 ist mit 80 % positiven Reviews auf Steam „sehr positiv“ bewertet.

Bei den Reviews fällt auf, dass einige Spieler mit mehr als 1.000 Spiel-Stunden das Spiel loben:

Ein Spieler mit 1.306 Stunden in SimCity 4 schreibt: „Ich habe das Spiel fast mein ganzes Leben gespielt und ich habe vor, dass es so bleibt.“

Ein Spieler mit 2.530 Stunden schwärmt: SimCity 4 sei das beste Spiel aller Zeiten. Er sagt, dass er das Game auch nach 20 Jahren noch spielen könne, zeige, wie großartig es ist. Man könnte große Städte bauen, die nur aus kleinen Städten bestehen. In SimCity 4 könne man einfach seiner Kreativität freien Lauf lassen und bauen.

Und das sind nur die Spieler, die so viele Stunden mit der Steam-Version haben. In vielen anderen Reviews machen Spieler deutlich, wie viel Zeit sie mit SimCity 4 verbracht haben, wenn auch in anderen Version.

Warum könnte sich das Spiel besonders lohnen? Das Städtebau-Genre ist sehr beliebt, wie man aktuell an Manor Lords sieht. Es fehlt da aber an großen Neuerscheinungen. Das heiß erwartete Cities: Skylines 2 war bislang eine einzige Enttäuschung: Ein neuer DLC ist jetzt das am schlechtesten bewertete Game auf Steam