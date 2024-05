Steam feiert Spiele, die ihr immer wieder spielen könnt – Diese 3 solltet ihr nicht verpassen

Auf Steam läuft noch für ein paar Tage das „Immer-wieder-gut-Festival“. Dabei werden Spiele gefeiert, die ihr immer wieder spielen könnt und drei davon stellen wir euch kurz vor.

Das „Immer-wieder-gut-Festival“ stellt auf Steam aktuell viele verschiedene Spiele vor, die durch ihr Konzept und ihr Genre gut sind, um sie immer wieder zu spielen. Darunter viele Roguelikes und rundenbasierte Spiele, sowie Aufbauspiele.

Das Festival läuft noch bis zum 20. Mai 2024 und bietet neben einigen Demos auch zeitlich begrenzte Angebote an. Drei Spiele mit Demos, die ihr vielleicht noch nicht kennt, aber nicht verpassen solltet, haben wir für euch herausgesucht.

Realm of Ink

Was ist das für ein Spiel? Realm of Ink ist ein Action-Roguelite-Spiel auf Steam, das schon auf den ersten Blick mit einer besonderen und charmanten Grafik besticht. Die Landschaften und Charaktere sind passend zum Namen in einem „Tintenstil“ gestaltet, der an alte chinesische Zeichnungen erinnert.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Schwertkämpfers namens Red, der irgendwann erkennt, dass er lediglich ein fiktiver Charakter im Realm of Ink ist. Auf eurer Reise durch diese Welt werdet ihr nach und nach weitere Charaktere freischalten.

Dabei erinnert das Spiel an den Steam-Hit Hades, nur dass es in einer von der chinesischen Mythologie inspirierten Welt spielt. Doch auch hier bekommt ihr im Kampf unter anderem Unterstützung von verschiedenen Göttern. In guter Roguelite-Manier wird sich durch unterschiedliche Waffen, Fähigkeiten und Buffs auch jeder Run anders anfühlen.

BattleJuice Alchemist

Was ist das für ein Spiel? BattleJuice Alchemist ist das Rollenspiel eines Indie-Entwicklers, das sich aktuell auf Steam im Early Access befindet. Ihr schlüpft in die Rolle eines Alchemisten, der gerufen wurde, um fiese Dämonen zu bekämpfen. Als Alchemist könnt ihr euch dabei natürlich nicht auf eure Muskelkraft verlassen, sondern müsst mit eurem Wissen und euren Fähigkeiten klarkommen.

Das Spiel verspricht dabei einen Fernkampf in der klassischen Top-Down Perspektive. Ihr werft explosive oder einfrierende Tränke, bereitet Hinterhalte mit explosiven Fässern vor oder nutzt Tränke, um Gefahren zu entkommen. Kommt es zum Nahkampf müsst ihr euch vor allem auf eure Tränke verlassen können, deshalb solltet ihr mit euren Ressourcen sorgsam umgehen.

Outpath

Was ist das für ein Spiel? Outpath ist ein Aufbauspiel, das bereits im Oktober 2023 auf Steam erschien und seitdem 95 % äußerst positive Bewertungen erhielt. Vor allem Fans von Spielen wie Satisfactory und Forager oder dem pixeligen Artstyle von Minecraft sollten sich die Demo von Outpath einmal ansehen. Der Solo-Entwickler selbst verspricht ein „motivierendes Gameplay wie in Klicker- und Idle-Games“.

In Outhpath nutzt ihr dann die Ressourcen von verschiedenen Inseln, um euch eine große Basis zu erbauen. Diese könnt ihr nicht nur nach euren eigenen Vorstellungen erbauen und dekorieren, sondern mit der Zeit auch automatisieren.

Dabei könnt ihr eure Basis dann auch auf mehrere Inseln ausweiten und mit verschiedensten Maschinen und Kabeln über längere Strecken verbinden. Die verschiedenen und neuen Inseln müsst ihr als Spieler jedoch erstmal kaufen. Dafür nutzt ihr die Ingame-Währung, die ihr durch jede Aktion im Spiel erhaltet.