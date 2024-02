Neues Spiel auf Steam ist wie Hades in der chinesischen Mythologie – Mit neuem Gameplay-Kniff

Viele Spieler warten aktuell auf Hades 2. Doch auch ein neues Spiel auf Steam orientiert sich am Indie-Hit und könnte für Fans einen Blick wert sein. Realm of Ink hat eine ausführliche Demo, mit der man sich einige Mechaniken schon mal anschauen kann.

Was ist Realm of Ink? Das Spiel ist ein Roguelite im Stil des Indie-Hits Hades. Wie beim Vorbild trefft ihr Charaktere, die euch in kleinen Dialogen mit Charakter-Portraits präsentiert werden. Außerdem erhaltet ihr im Kampf Unterstützung von den Göttern – anders als bei Hades stammen sie aber aus der chinesischen Mythologie, statt der griechischen.

Wie in klassischen Roguelites gestaltet sich jeder Run anders. In Realm of Ink gibt es unterschiedliche Waffen, Fähigkeiten und Buffs, die für Abwechslung sorgen.

Das Spiel hat, wie der Name schon vermuten lässt, einen Tinten-Stil. Alles hat schwarze Ränder und auch die Charaktere sind in diesem Stil designt.

Im Trailer zur Demo könnt ihr euch einen ersten Blick dazu machen:

Hades, aber mit Haustieren

Wie funktioniert das Spiel? Wer viel Hades gespielt hat, der wird sich in Realm of Ink zu Hause fühlen. Das Kämpfen fühlt sich gut und smooth an.

Im Gegensatz zu Hades findet man in einem Run aber Buffs, die nicht nur den eigenen Nahkampf beeinflussen, sondern euch auch aktive Fähigkeiten geben. Davon könnt ihr bis zu 2 ausrüsten.

Die Fähigkeiten sind dabei einem Element zugeordnet und beeinflussen eine neue Mechanik, die sich von Hades abhebt. Ihr habt hier nämlich einen Begleiter dabei, der sich je nach Elementkombination ändert.

Der Begleiter hat dabei eine passive Fähigkeit, um die ihr herumspielen könnt, aber auch eine aktive, die er ab und an benutzt. Damit baut ihr im Run nicht nur eine Strategie um eurer Kampf herum, das Pet könnt ihr beim Build-Bauen genauso gut miteinbeziehen.

Die Effekte und Bossfähigkeiten sind simpel, aber schön in Szene gesetzt und sorgen mit der hübschen Umgebung für eine angenehme Optik, die sich dann auch von Vorbildern wie Hades unterscheidet.

Visuell orientiert sich Realm of Ink an Tintenzeichnungen und chinesischer Folklore

Was ist zum Release bekannt? Wann das Spiel erscheint, ist noch unklar, auf Steam könnt ihr aktuell aber die Demo spielen. Diese bietet während des Steam Next Fests einige erweiterte Features:

High-Tier Gems mit starken Skills

High-Tier Pets mit unterschiedlichen Fähigkeiten

Die Vorstellung von Meta-Progression

2 Schwierigkeitsstufen

Eine neue Map und einen Endlos-Modus

MeinMMO-Autor Nikolas Hernes hat sich die Demo von Realm of Ink angeschaut und findet, das was er gespielt hat sehr vielversprechend.

Perfekt für die Wartezeit auf Hades 2

Für wen lohnt sich die Demo? Wer auf Hades 2 wartet, sollte sich auf jeden Fall die Steam-Demo von Realm of Ink anschauen. Man fühlt sich direkt wie Zuhause. Das Gameplay ähnelt dem Spiel sehr, aber das ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Ich war begeistert von den ersten Stunden und freue mich auf den Release.

Mit den Pets und den 3 Waffen kann man sich in der Demo schon mit verschiedenen Builds austoben. Die Dialoge zwischen den Charakteren überzeugen in der Demo aber noch nicht und kommen an die Qualität von Hades kaum ran.

Für eine Demo fühlt sich das Spiel aber schon richtig gut an und wer das Gameplay von Hades vermisst, der kann in Realm of Ink die Zeit zum Nachfolger überbrücken. Wie sehr das volle Spiel mit dem Indie-Hit mithalten kann, wird der noch unbekannte Release zeigen. Wer Shooter-Fan ist, der kann sich in der Steam Next Week auch Project Quarantine angucken: Neuer Shooter auf Steam ist wie Escape from Tarkov, mit einem besonderen Unterschied