Neuer Shooter auf Steam ist wie Escape from Tarkov, mit einem besonderen Unterschied

Beim Steam Next Fest könnt ihr einen Extraction-Shooter kostenlos testen, der auf Realismus setzt, aber auf ein wichtiges Feature von Escape from Tarkov verzichtet.

Um welches Spiel geht es? Es geht um Incursion: Red River, das zuvor unter dem Arbeitstitel „Project Quarantine“ bekannt war und auf Steam erscheinen soll.

Das Prinzip von Incursion: Red River kennt jeder, der schon mal Escape from Tarkov (EFT) gespielt hat: Ihr begebt euch in ein Match, sucht und sammelt Loot, erfüllt Missionen und verschwindet dann wieder.

Solltet ihr während eines Matches sterben, verliert ihr eure Beute und eure Ausrüstung. Ähnlich wie in Escape from Tarkov habt ihr zudem einen Unterschlupf (Hideout) und könnt neue Waffen in einem Shop kaufen, solltet ihr eure Ausrüstung durch einen Tod verloren haben. Außerdem sind die Waffen mit Aufsätzen individuell anpassbar, wodurch ihr euch euer eigenes Loadout zusammenbauen könnt.

Incursion: Red River ist damit ein klassischer Extraction-Shooter und setzt wie Escape from Tarkov auf realistisches Gameplay. Sowohl die Waffen als auch deren Rückstoß sind von ihren realen Vorbildern inspiriert. Es gibt auch keine Minimap oder sonstige Hilfestellungen wie rot leuchtende Hitmarker.

Incursion: Red River verzichtet auf ein grundlegendes Feature von EFT

Was ist der große Unterschied? Incursion: Red River ist ein reiner PvE-Shooter und wie die Entwickler auf ihrem Discord-Server verrieten, gibt es auch keine Pläne, PvP hinzuzufügen. Damit schlägt der Titel einen ähnlichen Weg wie Ready or Not ein, das ebenfalls nur PvE bietet.

Das Spiel richtet sich demnach an Spieler, die das „Escape from Tarkov-“Gefühl auch solo und etwas entspannter, beispielsweise am Abend nach einem langen Arbeitstag, erleben wollen und gegebenenfalls auch neben EFT auch Ready or Not mögen. Zukünftig soll Incursion: Red River aber auch im Online-Koop mit bis zu 4 Spielern spielbar sein.

Falls ihr es etwas herausfordernder mögt, bietet euch der Shooter zumindest verschiedene Schwierigkeitsgrade, mit denen ihr die Stärke der NPC-Gegner einstellen könnt.

Hier seht ihr einen Trailer zu Incursion: Red River

Was wissen wir zum Release von Incursion: Red River? Auf X.com (ehemals Twitter) schrieben die Entwickler von Incursion: Red River am 31. Dezember 2023, dass der Shooter Anfang 2024 in den Early Access starten soll.

Aktuell ist im Rahmen des Steam Next Fest eine kostenlose Demo zu Incursion: Red River spielbar, die euch einen ersten Eindruck vom Spiel vermittel.

MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat sich die Demo von Project Quarantine angeschaut und gibt euch hier eine erste Einschätzung.

Gut um zu entscheiden, ob ihr das Spiel beobachten wollt

Solltet ihr euch die Demo anschauen? Jein. Es ist eine Demo, ihr könnt sie also kostenlos spielen. Deswegen besteht kein Risiko, das Spiel zu testen, wenn ihr euch bezüglich der Qualität nicht sicher seid. Zum Release soll der Shooter um die 20-30 Euro kosten.

Wenn bei euch allerdings gerade der Speicherplatz auf der Festplatte knapp wird oder ihr nur wenig Zeit zum Zocken habt, dann verpasst ihr nicht allzu viel, sofern ihr die Demo von Incursion: Red River auslasst.

Man merkt der Demo auf jeden Fall deutlich an, dass das Spiel noch nicht fertig ist. Es gibt außer einer sehr kurzen Mission nichts zu tun. Das Waffenarsenal ist nicht groß, das Online-Koop fehlt aktuell noch komplett und generell fühlt sich alles noch nicht ganz rund an. Besonders der Sound machte bei meinem ersten Anspielen Probleme.

Dennoch ist es ein Shooter, den Fans von Escape Ready und or Not im Auge behalten sollten. Schließlich könnte hier zukünftig eine gute alternative zu den genannten Shootern entstehen – vorausgesetzt euch interessiert ein EFT-Like mit Koop-Gameplay und ohne PvP.

Mit Gray Zone Warfare ist ein weiterer Extraction-Shooter geplant, der auf Realismus setzt, aber anders als Incursion: Red River auch PvP bieten wird.