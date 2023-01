Der Shooter Returnal zeigt neuen Trailer zum PC-Release auf Steam – Kommt sofort mit einem Koop-Modus

Worum geht es in Returnal? In Returnal kämpft ihr als Selene um das Überleben auf einem außerirdischen Planeten, auf dem ihr nach einer Bruchlandung von jeglicher Zivilisation abgeschnitten seid.

Was ist das für ein Spiel? Returnal ist ein Third-Person-Shooter mit Roguelike-Elementen, der am 30. April 2021 exklusiv für die PS5 veröffentlicht wurde und am 15. Februar 2023 für PC auf Steam und im Epic Game Store erscheint.

Insert

You are going to send email to