Es schien so, als hätte S.T.A.L.K.E.R. 2 endlich ein festes Releasedatum gehabt. Doch Spieler auf Steam müssen sich weiterhin gedulden, denn das Entwicklerteam von GSC Game World muss den Launch wieder verschieben. Dieses Mal aber nicht so lange, wie es beim vorherigen Mal der Fall war.

Wann erscheint S.T.A.L.K.E.R. 2? Eigentlich sollte S.T.A.L.K.E.R. 2 am 5. September 2024 erscheinen. Das Entwicklerteam verkündet nun, dass der Release am 20. November 2024 stattfinden soll. Spieler müssen sich also zweieinhalb Monate länger gedulden.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Survival-Shooter verschoben wird. Vor dem 5. September sollte das Spiel am 30. März 2024 erscheinen. Damals hieß es noch, dass es nicht den erwarteten Standard erreichen würde.

Was ist der Grund? Das Entwicklerteam will sich mehr mit dem Bugfixing beschäftigen. Auf X erklärt es, dass es „unerwartete Anomalien“ fixen müsse, die in unserer Welt als Bugs bekannt seien.

Die Tatsache, dass dieses Mal nur einige Bugs aus der Welt geschaffen werden, lässt hoffen, dass der Survival-Titel kein weiteres Mal verschoben werden muss. Zudem sind es dieses Mal nur acht Wochen, die sich Spieler länger gedulden müssen.

Zum Ausgleich für die Verschiebung will das Entwicklerteam ein neues Video veröffentlichen, in dem wir frische Eindrücke zum Spiel gewinnen. Das Video wird am 12. August auf den Xbox-Kanälen zu finden sein. Es soll exklusive Interviews, neues Footage und eine komplette Quest aus dem Spiel zu sehen geben.

Im folgenden Trailer könnt ihr sehen, was euch bei S.T.A.L.K.E.R. 2 erwartet:

Fans warten seit 14 Jahren auf den Nachfolger zu S.T.A.L.K.E.R.

Was ist S.T.A.L.K.E.R.? Mittlerweile ist es 14 Jahre her, dass der erste Teil der S.T.A.L.K.E.R.-Reihe erschien. Seit dem 20. März 2007 können Spieler im Vorgänger in Tschernobyl gegen merkwürdige Anomalien kämpfen, die von einer Atomkatastrophe geschaffen wurden.

Seit dem Unfall ist die Umwelt nämlich mutiert und die Stadt Pripjat eine militärische Sperrzone. In dem Gebiet treiben sich Banditen und andere fiese Gestalten herum.

S.T.A.L.K.E.R. ist eine Mischung aus Shooter und Survival. Wir müssen uns nicht nur mit den Gegnern beschäftigen, sondern auch auf unseren Hunger und Schlaf achten. Zudem müssen wir unsere Wunden versorgen und der radioaktiven Strahlung ausweichen.

Auch, wenn der Release in die Ferne gerückt ist, gibt es einige Shooter-Spieler, die sich auf S.T.A.L.K.E.R. 2 freuen. Für MeinMMO zählt der Survival-Titel deshalb zu den 10 aussichtsreichsten Shootern, die noch in 2024 erscheinen. Die vollständige Liste seht ihr hier: Die 10 aussichtsreichsten Shooter, die 2024 ihren Release haben