Eines der am meisten erwarteten Spiele auf Steam wurde erneut verschoben: S.T.A.L.K.E.R. 2 erscheint später

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Zusätzlich zum Shooter-Gameplay soll es in S.T.A.L.K.E.R. 2 auch Survival-Elemente geben. So müsst ihr auf euren Hunger und Schlaf achten, Verletzungen versorgen und euch vor der radioaktiven Strahlung schützen.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: “Come to Me”, der offizielle Trailer

Was ist S.T.A.L.K.E.R. 2 eigentlich? Das ist der Nachfolger des berühmten Survival-Shooters aus dem Jahr 2007. Ihr befindet euch erneut in Tschernobyl, wo es einige Jahre zuvor zu einer Atomkatastrophe kam, die seltsame Anomalien erschaffen hat.

Neues Survival-Spiel sieht aus wie STALKER als MMO, weckt Hoffnung nach der großen Enttäuschung um The Day Before

Warum wurde der Release verschoben? Wie die Entwickler in einem Statement auf X.com (ehemals Twitter) mitteilten, ereichte S.T.A.L.K.E.R. 2 aktuell nicht die technischen Standards, die das Studio und die Fans an den Survival-Shooter haben. Das Team wolle deshalb sich noch etwas mehr Zeit nehmen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to