Auf Steam startet im Mai eine “sehr gute” Fantasy-Alternative zu Manor Lords

Das Strategie- und Aufbauspiel Manor Lords findet man aktuell an der Spitze der Topseller auf Steam. Wer allerdings eine gute Alternative mit Fantasy-Setting sucht, der sollte dieses Spiel nicht verpassen.

Um welches Spiel geht es hier? Fabledom ist ein Aufbauspiel auf Steam, das schon letztes Jahr im April in den Early Access startete. Schon die Early Access-Version bekam auf Steam 89 % positive Bewertungen. Am 13. Mai 2024 soll dann die Version 1.0 erscheinen. Jetzt in das Spiel einzusteigen, kann sich also durchaus lohnen.

Fabledom lockt mit einem interessanten Fantasy-Setting und Gameplay, das einen guten Mix aus Städtebau und Lebenssimulation bietet, dank des Features, dass romantische Beziehungen eine wichtige Rolle spielen.

Warum ist Fabledom eine gute Alternative? Auch, wenn Manor Lords schon kurz nach seinem Start in den Early Access ziemlich gut eingeschlagen ist, und sogar von einem deutschen Strategie-Experten als das Aufbauspiel der Zukunft bezeichnet wurde, suchen vielleicht einige Spieler aus verschiedenen Gründen eine Alternative.

Allein für Fantasy-Fans ist Fabledom dank seines Settings eine gute Alternative zu Manor Lords. Hier erbaut ihr euer Königreich nämlich in einer seltsamen Welt, in der Fantasy- und Märchenwesen leben. Neben Hexen, Trollen, Drachen und Prinzessinnen leben in dieser Welt auch fliegende Schweine.

Mehr zum Konzept und Gameplay haben wir euch in einem früheren Artikel zusammengefasst:

Eine gute Alternative für Fans von Strategie- und Aufbauspielen bietet Fabledom auch durch seinen Preis. Manor Lords kostet zum vollen Preis 39,99 €, wohingegen Fabledom lediglich 20,99 € kostet. Sicherlich lassen sich beide Preise angemessen rechtfertigen, aber wer eben “nur” nach einem neuen Aufbauspiel sucht und etwas Geld sparen möchte, für den könnte Fabledom sich lohnen.

Fabledom wird dazu im Mai den Early Access verlassen und seinen vollen Release bekommen. Wer also lieber ein fertiges Spiel zocken will und keine Lust auf Bugs und Probleme einer Early Access-Version hat, der könnte mit diesem Spiel genau das Richtige bekommen.

Was gibt es Neues zum vollen Release? Mit Version 1.0 haben die Entwickler auch noch mal einige neue Inhalte und Feature für Fabledom angekündigt:

Troll-Invasionen können auftauchen, nachdem ihr eine mystische Mine gebaut habt und eure Stadt angreifen und die Zufriedenheit der Bewohner verschlechtern.

Einige neue Verteidigungs-Waffen werden hinzugefügt.

„Fantastische Katastrophen“ können eure Stadt heimsuchen. Zum Beispiel riesige Drachen oder drei Hexen, deren Verlangen ihr befriedigen oder die ihr bekämpfen könnt.

Zwei neue Herrscher, mit denen ihr eine Verbindung eingehen könnt, stehen zur Verfügung und bringen besondere Vorteile.

Neue Gebäude wie ein Riesenrad, Zirkuszelt oder ein Einkaufzentrum.

